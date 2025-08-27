Polská slabina. Ruský dron pronikl

Andreas Papadopulos ve svém komentáři na síti X zdůraznil, že podle polských novinářů odhalila nedávná událost vážné slabiny tamní protivzdušné obrany. „Polská armáda není schopná ubránit své území ani proti nejprimitivnějšímu ruskému dronu – k takovému závěru dospěli novináři serveru Onet, kteří se rozepsali o stavu polské protivzdušné obrany. Je to čtení, které odhaluje její naprosto kritické slabiny.“
Podle něj k této kritické analýze vedla událost z minulého týdne. „20. srpna do kukuřičného pole hluboko v polském vnitrozemí (asi 100 km od hranic s Běloruskem) dopadl dron. Později se ukázalo, že šlo o ruský dron podobný šahédům používaným denně k bombardování sousední Ukrajiny.“
Podle zpráv z vyšetřování došlo palivo zhruba 80 kilometrů od středu Varšavy. Dron letěl nízko, využil terénních nerovností, a skryl se tak před dosahem radaru. „Mimochodem, proletěl i kolem rozmístěných polských vojenských jednotek. O tom, že armáda neměla o původu dronu ani základní povědomí, svědčí její prohlášení z rána téhož dne, kdy oznámila, že její radary nezaznamenaly žádné narušení vzdušného prostoru. Zpětně to prohlášení působí… trapně,“ dodal novinář.
Následně se objevila informace, že mohlo jít o provokaci ze strany Běloruska. „Později se ukázalo, že dron zřejmě přiletěl z Běloruska a byl vyslán jako test/provokace sousední země. Nebyl osazen výbušnou hlavicí, takže neměl škodit, ale testovat připravenost polské armády – a to v době, kdy se na běloruské straně hranic hromadí ruští a běloruští vojáci v rámci chystaného cvičení ZÁPAD 2025.“
Papadopulos připomněl, že incident přišel ve chvíli, kdy novináři už pracovali na kritice polských systémů PVO. „Incident se odehrál v době, kdy novináři Onetu pracovali na článku o stavu protidronové obrany na polských vojenských základnách. Týdny hromadili zprávy od samotných vojáků, že jediný existující obranný systém SKYctrl je nefunkční, vypadává a nedokáže efektivně a spolehlivě ochránit základny ani proti náletu běžných civilních dronů DJI,“ pokračoval Papadopulos.
Zmínil, že systém SKYctrl pochází od polské firmy, ale výsledky jeho testování jsou neuspokojivé. „Systém SKYctrl pořídilo ministerstvo obrany ještě za předchozí vlády. Je to systém polské firmy APS, který nebyl předtím podroben ostrému testu v běžném provozu. Vojáci jej měli podrobně otestovat a zjistili, že je prakticky nefunkční a nelze čekat, že bude tak efektivní.“
Základny, které jsou momentálně proti dronům zranitelné, se mají podle zjištění novinářů brzy stát domovskými letišti pro pořizované stíhačky F-35.
Další analýza pak ukázala, že polská protivzdušná obrana selhala už i v minulosti. „Analýza děr systému polské protivzdušné obrany ukázala, že je zcela nedostatečná. Nejen že v minulých letech na polské území nepozorovaně dopadla ruská raketa (opět zřejmě provokace/test odolnosti, protože nebyla opatřena výbušnou hlavicí), ale teď následoval i dopad dronu, na který armáda reagovala stejně – překvapením.“
Novináři podle něj upozorňují, že tato slabina se jen tak rychle nezacelí. „Podle novinářů Onetu se tato kritická díra polské obrany nepodaří záplatovat ještě několik měsíců, ne-li let, dokud nedojde k aktualizaci systému SKYctrl nebo k nákupu nějakého jiného funkčnějšího systému ze zahraničí (tomu se vláda v roce 2022 chtěla vyhnout, a proto – poměrně logicky, i když rizikově – zvolila domácího výrobce).“
Na závěr shrnul, že v současné době není polská armáda schopna účinně bránit své nejdůležitější objekty. „Polské vojenské základny, strategické objekty, kritická infrastruktura – to vše tak momentálně není polskou armádou efektivně a plně bránitelné před nepřátelskými vzdušnými útoky – byť prováděnými v zásadě dnes už velmi jednoduchou technikou,“ uzavřel Andreas Papadopulos.
