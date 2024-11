Polsko nabízí Ukrajině zbraně na dluh. Nikdo vám nedal víc, vzkazuje Sikorski po kritice

05.11.2024 16:42 | Monitoring

Polsko nabídlo Ukrajině, že si od polských zbrojařských společností může nakoupit na dluh. „Mohli jsme to tak dělat od začátku, říkat – do toho, nakupujte od polských továren na úvěr, a až obnovíte své hospodářství, zaplatíte to,“ vzkázal na Ukrajinu polský ministr zahraničí Radosław Sikorski. A z Ukrajiny zaznívají výčitky, co všechno Poláci Ukrajině slíbili nebo by slíbit mohli.