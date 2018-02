Pomluvy. TV Prima. Zeman, naříkal Jiří Drahoš. Ale Veselovský ho „koupal“: A to jste nevěděl, pane profesore...

„Určitě bylo možné prezidenta Miloše Zemana porazit. Nad tím, proč se tak nestalo, se zamýšlíme. Důvodů bude více,“ zmínil Jiří Drahoš. Ten se následně především zaměřil na pomlouvačnou kampaň, které se podle svých slov stal terčem. „Že seberu lidem důchody, že sem pustím tisíce migrantů,“ jmenoval následně profesor Drahoš. „Těch e-mailů byla obrovská spousta a nemohlo to nezanechat dopady,“ sdělil Drahoš.

„Pomlouvačná kampaň na internetu, sítích, byla stupňovaná. Dá se proti tomu těžko bránit. Těžko můžete rozesílat e-maily, že nejste estébák, pedofil a tak dále,“ sdělil Drahoš. Ten se podle svých slov zamýšlí nad tím, jaké chyby udělal. „Nemáme ještě ale kompletní analýzu,“ podotkl. „Nedospěl jsem k tomu, že bych udělal nějaké zásadní chyby. Ano, můžeme se bavit, jestli jsem měl jít do čtyř debat. Těch věcí, které se dají analyzovat i z pozice laika, je celá řada, ale když to vezmu zpětně, neuvědomuji si, že jsem udělal nějakou zásadní chybu. Ale třeba mi to odborníci vysvětlí.“

Když se pak Drahoš vyjádřil k migrační otázce, tak se podle svých slov v začátku domníval, že migrace nebude tak ožehavé téma. „Měli jsme s Milošem Zemanem podobné názory, ale když vás někdo onálepkuje, že chcete přijmout miliony migrantů, tak mě to zaskočilo,“ sdělil Drahoš. „Nevidím zásadní rozdíl mezi tím, kdy jsem podepsal tu výzvu vědců, a mezi tím, co jsem říkal na začátku kampaně,“ řekl pak Drahoš.

„Téma migrace bylo jedno ze zásadních témat kampaně,“ přiznal pak Drahoš, odmítl však, že komunikace v této otázce byla chybná. „Čekáme ještě analýzu,“ řekl a posteskl si nad billboardem, na němž Přátelé Miloše Zemana nechali natisknout text: „Stop imigaci, stop Drahošovi“. Podle Drahoše jde o dehonestující billboard. „Ten billboard byl postaven tak, aby dehonestoval Jiřího Drahoše jako člověka, kterého je třeba zastavit, protože chceme zastavit migraci. Takto si to lidé vykládali, vím to i z terénu,“ řekl Drahoš.

Následně se vyjádřil ke zvládnutí televizních debat z jeho strany. „Z TV Primy jsme dostali ujištění, že debata bude moderovaná. Základní problém následně pak byl v tom, že já se přizpůsobuji formátu debaty. Moderátor však debatu nezvládl. Prezident Miloš Zeman mluvil kdykoliv chtěl. Kdybych věděl, jak debata bude vypadat, přistoupil bych k tomu jinak,“ podotkl Drahoš. Na to konto již poněkolikáté Veselovský vyrukoval s tím, že to mu však měli říct jeho lidé z týmu. Drahoš však žádného odborníka vysloveně na krizovou komunikaci neměl, radila mu například Noemi Zárubová, expertka na nonverbální komunikaci, nebo Petr Studenovský, jenž spolupracoval s Ladislavem Špačkem na pořadu o etiketě.

Když pak Veselovský Drahošovi připomněl slova Michala Horáčka, že ten nebyl překvapen kvůli tomu, že Drahoš debaty s Milošem Zemanem příliš nezvládl, Drahoš se do Horáčka obul. „Mluví jednou tak, podruhé jinak,“ řekl velmi zostra Drahoš k muži, s nímž se objímal po prvním kole na spojenectví v kole druhém.

Závěrem Drahoš odmítl, že by mezi ním a prezidentem Zemanem byla nenávist. „Je to člověk, který z mého pohledu vykonával prezidentskou funkci tak, jak já bych si nepředstavoval,“ poukázal Drahoš. Zda on sám bude kandidovat za pět let, neví. „Dívám se na bližší časovou vzdálenost. Zatím přemýšlím o alternativách,“ zmínil Drahoš kandidaturu do Senátu i angažmá v think-tancích.

