Pomoc podnikům? Jedině přes EU, řekl Fiala. Je to prý složité

Český premiér Petr Fiala přislíbil, že český stát pomůže nejen domácnostem, ale i firmám, na které také dopadá energetická krize. Jenže podle mnoha průmyslníků nedělá v této věci dost. Dívají se přitom do Německa, které hodlá do ekonomiky pustit obří injekci takřka 5 bilionů korun. Fiala naproti tomu slibuje především to, že se pokusí domluvit celoevropské řešení, jak pomoci firmám. Jenže jeho hlavním úkolem možná bude pokusit se teď na summitu v Praze zkrotit právě Německo.

Předseda vlády vystoupil na CNN Prima News a zde zopakoval, že není v silách české ekonomiky pomáhat ve velkém v energetické krizi podnikatelům. I když jedním dechem ujišťoval, že kabinet nenechá nikoho padnout.

„Nenecháme nikoho padnout. My jsme vytvořili velmi silný systém pomoci a podpory, který pomáhá občanům, pomáhá těm, kteří poskytují sociální služby a bude pomáhat i podnikatelům,“ zdůraznil Fiala s tím, že pomoc podnikatelům je nejobtížnější, a přesto Česko v EU prosadilo to, že lze pomoct i malým a středním firmám.

„Pro ty velké firmy jsme vytvořili podmínky v rámci evropského krizového rámce, což je forma, díky které vůbec můžeme firmám pomáhat. Jen abych to divákům vysvětlil. Za normálních časů není možná vůbec žádná státní podpora pro firmy. My jsme na úrovni EU prosadili to, že lze pomoci malým a středním firmám. A bojujeme o to, aby dočasný krizový rámec bylo možné použít i příští rok. Žádný stát v Evropě nebyl schopen pomoci firmám. My jsme prosadili to, že lze pomoc malým a středním firmám a děláme to sami rychleji než jiné země,“ říkal divákům předseda vlády.

Vytáhl přitom také jednání se Svazem průmyslu dopravy v Brně, kde se podle předsedy vlády ukázalo, že podnikatelé rozumí tomu, jak je situace složitá a chápou to, že je třeba hledat pomoc pro firmy na evropské úrovni. „Jestli máme najít řešení pro průmysl a pro evropské podniky, tak to musí být evropské řešení,“ zdůrazňoval v televizním studiu Fiala.

Server ParlamentníListy.cz upozornil, že právě kvůli tomuto postoji zavládla s premiérem ve Svazu průmyslu a dopravy ČR nemalá nespokojenost. Byznysmenům prý totiž premiér řekl, že pomoci velkoodběratelům není snadné.

Velké podniky se nedočkaly ujištění, že český stát pomůže nejen domácnostem, ale i jim.

„Pro příští rok má zafixované ceny elektřiny jen dvacet procent podniků, u plynu je to dvaadvacet procent. Pokud firmy nebudou mít energie, hrozí, že svou výrobu přesunou jinam a státní pokladna přijde o příjmy z jejich daní,“ varoval Jaroslav Hanák na sjezdu, který po dvanácti letech opustí pozici prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Fiala kontroval, že stav českých veřejných financí není nejlepší, i kvůli osmi letům vlády ANO a ČSSD, a Česko si teď nemůže masivní pomoc velkým podnikům, jak ji plánuje např. Německo, dovolit.

„Státní rozpočet je také důvod, proč jsme při přípravách kompenzací vysokých cen energií rozvážní a obracíme každou korunu. Každé opatření stojí obrovské finanční prostředky. Vláda si nemůže dovolit otevřít účet, aniž zná jeho konečnou cenu. Úleva v jednom roce by mohla znamenat velké problémy v následujících letech. To musíme v našich rozhodováních zohlednit, a proto vás i prosím o pochopení,“ upozornil Fiala a používal termín „válečný rozpočet“.

„Vláda samozřejmě bere velmi vážně také situaci velkoodběratelů a dělá všechno pro to, aby maximálně omezila dopady, které vysoké ceny energií mají právě na ně. Využijeme k tomu veškerá dostupná opatření na národní i evropské úrovni. Ale řekněme si na rovinu, a nebudu vám tady říkat, že všechno dokážeme, že pro sektor velkých podniků je nalezení funkční a zároveň legální a rozpočtově přijatelné pomoci nejsložitější,“ obrátil se premiér k zástupcům českého průmyslu.

„Nepřišlo nic. Fiala řekl, že to je těžké, že musí postupovat rozvážně, že obrací každou korunu a analyzují dostupná řešení a najít vhodnou pomoc bude složité. No, tak to vidíme už měsíce. Opět se potvrdilo, že pan premiér vůbec netuší, co všechno může tahle trestuhodná vládní nečinnost a přehlížení problémů způsobit. Oni si myslí, že žvanění na tiskovkách to vyřeší, že problém zmizí sám, a nechávají to vyhnít. Katastrofální omyl, stále se mi zdá, že nežiju v realitě a je to setsakra ošklivá noční můra. V Brně jsem se přesvědčil, že ne, že je vláda opravdu vážně schopná nás nechat padnout,“ podělil se s naší redakcí jeden z významných podnikatelů.

Deník N upozornil, že Fiala teď možná bude mít před sebou jeden zásadní úkol. Na summitu v Praze, kam se sjíždí desítky předních politiků, zkusit umírnit Německo. Česko totiž není jedinou zemí EU, která si nemůže dovolit poskytnout firmám tak masivní pomoc, jakou chystá Německo. To chce do ekonomiky napumpovat 200 miliard eur, v přepočtu necelých 5 bilionů korun.

Německo zřejmě bude muset Fiala debatovat s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, kterého za nedostatek demokracie v Maďarsku opakovaně kritizuje např. předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09, Fialova kolegyně z koalice SPOLU, tedy z koalice ODS, lidovců a TOP 09).

„Maďarský premiér Viktor Orbán pak dokonce hovoří o německém hospodářském kanibalismu. V Evropské unii nebývá běžné, že by ostatní členské státy souhlasily s autoritářským Maďarskem. Tentokrát se ale na jedné lodi s Orbánem ocitli i politici ze Slovenska, Řecka, Španělska, Francie nebo Itálie. Právě výtky vůči německému plánu by měly být jedním z témat, která se budou na pátečním neformálním summitu Evropské rady na Pražském hradě probírat,“ napsal k tomu Deník N.

„Očekávám ostrou debatu a je to logické. Německo to musí opravdu jasně zdůvodnit. Je to 200 miliard, navíc to je plán až do roku 2024, to prostě musí objasnit,“ podotkl vysoce postavený unijní diplomat.

