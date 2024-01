Pomožme Izraeli. 2 miliony Palestinců do Evropy. „Jak jehla v kupce sena.“ Ano, to skutečně padlo

V české internetové obci sílí obavy z vyvolání další migrační vlny do Evropy poté, co se objevují informace, že Izrael chce vystěhovat Palestince z Pásma Gazy do Konga a dalších zemí. Podle některých by v této oblasti mohla Evropa pro případnou podporu Izraeli čelit nárůstu kriminality či teroristických útoků. Naopak se objevil ojedinělý názor, že Izrael by nám za takovou pomoc pomohl na oplátku vyřešit konflikt na Ukrajině dodáním zbraní.

reklama

Izraelský ministr financí, předseda krajně pravicové strany Náboženský sionismus a velký podporovatel osadnické politiky Bezalel Smotrič a krajně pravicový extremista a ministr národní bezpečnosti v izraelské vládě Ben Gvir volají po emigraci Palestinců z Pásma Gazy. Podle zákulisních informací Izrael jedná o možnosti vystěhování Palestinců do Konga a dalších zemí, informoval o tom server iDNES.cz.

Ben Gvir podle agentury EFE vyzval k podpoře emigrace palestinského obyvatelstva z Gazy, aby se tam mohli vrátit židovští osadníci, kteří pásmo opustili v roce 2005. Novinářům řekl, že válka poskytuje „příležitost soustředit se na podporu migrace obyvatel Gazy“ a že taková politika je „správným, spravedlivým, morálním a humánním řešením“.

Smotrič dodal, že miliony Palestinců v Pásmu Gazy se „každý den probouzejí s touhou zničit izraelský stát a zmasakrovat, znásilnit a povraždit Židy“. Ben Gvir argumentoval, že emigrace Palestinců umožní pohraničním izraelským komunitám žít v bezpečí a ochrání i izraelské vojáky, napsal portál Jerusalem Post.

Sociální sítě plní nejen varování, co by realizace návrhu na přesun Palestinců mohl reálně znamenat pro Evropu, ale naopak i názory, že by mohlo jít o výhodný výměnný obchod s Izraelem, který by pak mohl přispět k vyřešení válečného konfliktu na Ukrajině.

Podnikatel Radek Šalomon vyvolal rozruch, když zmínil, že miliony Palestinců při případném přesunu z Gazy by přišly právě do Evropy. „Dva miliony Palestinců. Věřím, pokud Evropa řekne, že si je vezme, zůstane jich v Gaze dobrovolně asi tak 10 tisíc. Zbytek půjde do Evropy a bude skákat nadšením. Dva miliony jsou pro Evropu jehla v kupce sena. V pohodě by to zvládla. Naše vláda by se o to, v rámci podpory Izraele, mohla zasadit. Jsme dnes v Evropě jediní, kteří jsou takto pevní v podpoře Izraele. Toto může být naše opravdu velká pomoc Izraeli,“ napsal Šalomon na sociální sítí X.

2 miliony Palestinců

Věřím, pokud Evropa řekne, že si je vezme, zůstane jich v Gaze dobrovolně asi tak 10 tisíc. Zbytek půjde do Evropy a bude skákat nadšením

2 miliony jsou pro Evropu jehla v kupce sena. V pohodě by to zvládla.

Naše vláda by se o to, v rámci podpory Izraele,… pic.twitter.com/36yYakMmvo — Radek Salomon ? ? ?? ?? ???? (@radeksalomon) January 3, 2024

Značná část diskutérů s tím vyjádřila nesouhlas. „Já nevěřím vlastním očím... Proč to má dělat Evropa? Proč by zas měla na sebe brát zodpovědnost jiných?“ pozastavoval se Jakub Kotik.

Šalomon nato poznamenal, že bychom z takové pomoci Izraeli čerpali výhody. „Proč by nemohla? Výhodný obchod. Uvolníme ruce Izraeli k pomoci Ukrajině, když toho sami nejsme schopni. Neumíme dodat zbraně na UA. Izrael může. Ale teď je potřebuje. Tak vyřešme problém Izraele a on pomůže řešit náš problém,“ podotkl, že by šlo o výhru na obou stranách.¨

Proč by nemohla? Výhodný obchod. Uvolníme ruce Izraeli k pomoci Ukrajině, když toho sami nejsme schopni. Neumíme dodat zbraně na UA. Izrael může. Ale teď je potřebuje. Tak vyřešme problém Izraele a on pomůže řešit náš problém. win-win — Radek Salomon ? ? ?? ?? ???? (@radeksalomon) January 3, 2024

Evropa by svou pomoci s přijetím Palestinců podle něj pomohla nejen ukončit válku, snížit napětí v regionu, ale získala by i mladé zaměstnance na trh práce. „To by nám opravdu pomohlo, a pro mnohé by skončily debaty o genocidě. Zároveň by se to dalo vyměnit s Izraelem za mnohem větší podporu Ukrajiny a tím by nám to velmi prospělo i v tomto ohledu,“ zopakoval ve své reakci.

Protože by tím pomohla ukončit válku, snížit napětí v regionu, získat opravdu mladé zaměstnance na trh práce (to by nám opravdu pomohlo) a pro mnohé by skončily debaty o genocidě.

Zároveň by se to dalo vyměnit s Izraelem za mnohem větší podporu Ukrajiny a tím by nám to velmi… — Radek Salomon ? ? ?? ?? ???? (@radeksalomon) January 3, 2024

Jiní upozornili na závažná rizika, na která je v rámci bezpečnosti potřeba brát zřetel.

„Chápu vaši snahu pomáhat, ale uvědomujete si, ze to bude znamenat nárůst kriminality a další trvalou zátěž pro sociální systémy státu, které je přijmou?“ pozastavoval se další přispěvatel do diskuse.

Lidi znepokojuje skutečnost, že mezi obyvateli Gazy je podle průzkumu více než 50 % podporovatelů Hamásu. „Dost členů Hamásu, teroristů, oběti teroristických útoků v Evropě a ještě vyšší kriminalitu si vezmete na triko vy nebo kdo?“ kladou otázku.

„Přijmout další 2 miliony (potenciálních) teroristů do Evropy. Co by se jen mohlo pokazit...“ zněl následný komentář.

Mnozí usoudili, že se Salomon „pomátl a ztratil kontakt s realitou“.

Proti argumentům izraelských ministrů po emigraci Palestinců z Pásma Gazy se ostře vymezilo americké ministerstvo zahraničí.

„Spojené státy odmítají nedávná prohlášení izraelských ministrů Bezalela Smotriče a Itamara Ben Gvira, kteří se vyslovili pro přesídlení Palestinců mimo Gazu. Tato rétorika je podněcující a nezodpovědná. Izraelská vláda, včetně předsedy vlády, nám opakovaně a důsledně sdělila, že taková prohlášení neodrážejí politiku izraelské vlády. Mělo by se s nimi okamžitě přestat,“ uvedlo americké ministerstvo zahraničí. Dodalo, že Pásmo Gazy je a zůstává palestinskou zemí.

Psali jsme: „Drzost a bezbřehá hloupost.“ Václav Klaus vzpomněl na dopis od Fialy Izrael: Tvrdě na Hamás, říká 56 % lidí. „Ať žije Netanjahu?“ To už je slabší Izrael už Gazu jen dočišťuje. Na USA už bylo moc obětí Videonahrávka od zabitého teroristy odhalila špinavou taktiku Hamásu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama