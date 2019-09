Poprask na Praze 5: Odkud to jezdí pirátský starosta každé ráno do práce?!

Jako první s těmito informacemi přišel server info.cz, který o změně Mazurova bydliště informoval již v polovině července. Mazur si své trvalé bydliště přihlásil ke svému kolegovi z Pirátů Michalovi Jokešovi, který byl šestnáctkou na pirátské kandidátce.

Mazur v tom ale nic špatného neviděl. „V okolí bydlí podstatná část mé užší rodiny a několik dlouholetých přátel. Proto splnit navíc zákonnou podmínku volitelnosti v Praze 5 nejenom neporušuje pirátské hodnoty, ale je konzistentní s tím, že svoji práci pro městskou část myslím od počátku vážně,“ okomentoval starosta pro info.cz

„Od počátku zvolení starosta Daniel Mazur prokazuje naprostou neznalost prostředí Prahy 5 a nyní je zřejmé proč. Aby mohl kandidovat, přihlásil se k formálnímu pobytu na naší městské části a využil k tomu přízeň svého spolustraníka, který mu poskytl "adresu". Formálně tak pan Mazur splňuje zákonné podmínky pro zvolení do zastupitelstva naší městské části, ale je zřejmé, že k Praze 5 žádný vztah nemá. Prahu 5 nezná, aby ji poznal, od počátku tvrdí, že potřebuje analýzy a studie, aby se dozvěděl, co městská část potřebuje,“ informovalo na facebooku hnutí STAN z Prahy 5.

Starostové a nezávislí z páté městské části získali od svých příznivců v domě, kde má pan starosta trvalý pobyt, i dokument, který potvrzuje, že Daniel Mazur na svém trvalém bydlišti opravdu nežije. „Podařilo se nám vypátrat, že náš pan starosta má ve svém vlastnictví byt v městské části Praha - Zličín, a to v Hevlínské ulici a ve zcela nově postaveném bytovém domě. V bytě nejspíš skutečně bydlí, když každý den putuje ze svého bytu ve Zličíně MHD do práce na radnici Prahy 5. Lidé v Motole se již několikrát ptali, odkud že to pan starosta každé ráno jezdí tramvají na Smíchov? Milí spoluobčané, nejezdí ani z Motola, ani z Řep (to byl také jeden tip), ale nakonec je to až ze Zličína. Představte si to! Přitom trvalé bydliště si pan starosta uvádí ve Werichově ulici na Barrandovském sídlišti. Tam ho ale nikdo nezná. Tedy nejspíš zná, a to pouze jeho stranický kolega Michal Jokeš, č. 16 na Pirátské kandidátce do zastupitelstva P5, který jej tak trochu přichýlil do svého bytu.“

Volební zákon stanoví jako jednu z podmínek zvolení kandidáta do zastupitelstva obce, že tento kandidát musí mít ke dni voleb trvalé bydliště v obci, do jejíhož zastupitelstva kandiduje. „Tuto formální podmínku pan Mazur určitě splnil, ale mysleli to tak zákonodárci? Vše by se dalo odpustit, ale kdyby tu byl alespoň nějaký prokazatelný vztah páně starosty k Praze 5,“ konstatuje STAN.

Další zajímavostí je fakt, že v komunálních volbách v roce 2014 Daniel Mazur kandidoval na desátém místě kandidátky Pirátů na Praze 6, kde tato strana získala pouze 4,16 procenta hlasů.

Na vysvětlení a dotazy Mazur nijak nereaguje. „Pan starosta na to do teď nijak nereagoval. Již jsme avizovali, že se na to budeme ptát na zastupitelstvu,“ řekl naší redakci předseda zastupitelského klubu STAN Tomáš Homola. Naše redakce se snažili Daniela Mazura kontaktovat, ale ani my jsme nezískali jeho vyjádření.

Zajímavý je také komentář zastupitelky hlavního města Prahy a MČ Prahy 5, místopředsedkyně zastupitelského klubu Pirátů na magistrátu a také předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP, Evy Horákové. „Jaký podvod? Jak jste sami psali, může to udělat každý a není to nelegální. Váš kandidát na starostu to udělal také, my se inspirujeme od Vás,“ napsala na facebooku Horáková. Na to zareagoval Tomáš Homola ze STAN: „Můžete říci, jaký náš kandidát na starostu to udělal také? Asi se pletete. Ostatně, to je u vás obvyklé.“ Eva Horáková však už neodpověděla.

autor: Tomáš A. Nový