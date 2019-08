Poprava Pirátů v Praze? Znalec vytáhl zákulisí. I to úplné

Komentátor Petr Holec má za to, že stávající koalice Pirátů, Prahy sobě, TOP 09 a STAN Prahu řídit nedokáže. Pánové z koalice prý dokážou řídit tak akorát svoje hádky. Nic víc.

Jenže Prahu podle Holce stejně neřídí pirátský primátor Zdeněk Hřib, nýbrž někdo jiný. „Za Hřiba ve skutečnosti vše diriguje ‚partnerské‘ duo Jakub Michálek a Michaela Krausová; Michálek je mediální sekerník Pirátů a taky šéf jejich poslanců, Krausová pro změnu šéfka pirátských zastupitelů. Oba spolu žijí a na magistrátu si proto dělají legraci, že jestli chcete vědět, co se tady stane příště, měli byste zavolat k nim domů,“ napsal Holec.

Ta Michaela Krausová, která kdysi točila lechtivá videa. Na jednom z nich si intimně hrála s malířským válečkem a na dalším došlo na hrátky z kategorie lesbického porna. Že mladá žena točila videa pro dospělé, vyšlo najevo na podzim 2018 a jako první o tom psaly ParlamentníListy.cz.

Otázkou je, co bude s vedením Prahy dál. Prý i sami Piráti vidí, že Hřib není schopný politik, ale svého vlastního primátora si podle Holce nepopraví. Čekají, co udělají koaliční partneři. Podle Holce v této partii hraje o hodně i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který oficiálně Hřiba podporuje, neoficiálně by se ho pravděpodobně rád zbavil, ale to by také mohlo znamenat, že se z TOP 09 v Praze stane opoziční strana. A Pospíšil má před sjezdem, na kterém se utká s vyzývatelem, senátorem Tomášem Czerninem. Pokud by se na sjezdu objevil jako politik, který zbořil koalici a sám skončil v opozici, moc by si podle Holce nepomohl.

Co se tedy nakonec stane dál a kdy se to stane, závisí pravděpodobně také na opoziční ODS, která v Praze vyhrála volby, případně na hnutí ANO.

autor: mp