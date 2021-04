Pořád nic. Vždyť jsou za to peníze. Lidi „neudávají“. Nářek v ČT.

Hygiena má problém. Lidé už nehlásí tolik své kontakty, a to i navzdory „izolačce“. Podle ministra to prý vypadá, že polovina občanů žije v bytě sama se psem. Hlavní hygienička Svrčinová si to vysvětluje tak, že se lidé bojí problémů a nevědí, že za karanténu dostanou zaplaceno. Problémem je údajně také trasování. „Lidé odmítají odpovídat na naše otázky.“

reklama

Nouzový stav by měl podle premiéra Babiše skončit 11. dubna. Vláda prý teď řeší, jak držet epidemii pod kontrolou. Lidé prý třeba dostatečně nehlásí hygieně své kontakty. Pomoci měla tzv. izolačka, tedy finanční příspěvek pro lidi v karanténě. Podle hygieniků se tak ale nestalo. „Počítali jsme s tím, že ta izolačka to zvedne asi o 30–40 %, a opravdu si neumím vysvětlit, čím to je, že lidé své kontakty nehlásí,“ uvedla dnes na tiskové konferenci pověřená hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Anketa Jste pro okamžité otevření restaurací? Ano 41% Ne 59% hlasovalo: 608 lidí

Ministr zdravotnictví Jan Blatný ji následně téměř s jistou dávkou ironie doplnil: „Podle údajů, které máme z poslední doby, tak to skoro vypadá, že zhruba 53 % občanů v České republice žije zavřeno samo v bytě se psem, nikam nevychází a nemá žádný kontakt.“

Hlavní hygienička Svrčinová dnes ještě vystoupila v Událostech na České televizi. Má hygienička obavu, že se bez nouzového stavu opět zhorší epidemická situace? „Tak samozřejmě epidemie je způsobena mikroorganismem a vše, co je kolem nás živé, může být nepredikovatelné, ale my doufáme, že ta opatření, tak jak jsou nyní nastavena, jsou správná, je to vidět i na postupném zpomalování epidemie.“

Psali jsme: Tak kde je ten nový PES, ptají se lidé. Nikdy jsem neřekl, že ho ukážeme veřejnosti, reaguje Blatný

Svrčinová se také ještě jednou vyjádřila k nehlášení kontaktů občany. Jak si to vysvětluje? „Já si myslím, že jednak jsme lidé a bojíme se, že když někoho nahlásíme, že z toho bude mít nějaký problém, ne každému dochází, že je tady nějaký doplatek k té karanténě, a kolegové, když jsem s nimi o tom mluvila, říkali, že čím dál tím hůř se provádí to tzv. trasování. Lidé odmítají odpovídat na naše otázky a máme signály z několika krajů, že některé firmy zakázaly svým zaměstnancům hlásit kontakty.“

Hygienička také promluvila o tom, jak se k celé situaci její úřad postavil, případně co udělal, aby došlo ke zlepšení. „Naši kolegové procházejí neustále školeními, zdokonalují se v tom, jak vést ten trasovací hovor. Opravdu podrobně se vyptávají na jakékoliv aktivity, trošku jsme se podívali i na ten skript toho hovoru, upřesnili jsme ho a přeškolili svoje kolegy tak, aby se opravdu nezapomněli na nic zeptat. Takže jsme přistoupili i na doškolování našich operátorů.“

Jak se Svrčinová dívá na návrat dětí do škol a byl by podle ní problém pustit do vzdělávacích zařízení všechny děti najednou? „Pokud bychom otevřeli více tříd, škol a takové ty dětské kluby a odpolední aktivity dětí, tak by vedl k mobilitě velkého počtu lidí a zase by se nám potkávaly velké masy lidí, takže tam základní důvod je snížení mobility lidí a toho, aby se děti tolik nepotkávaly ve skupinách. Chceme to celé rozložit do delšího časového období, abychom mohli vyhodnocovat, jak se nám zvýšila mobilita, jak se nám mění nemocnost a jaký byl dopad všech těch opatření.“

Psali jsme: Cílek: Odškodné černochům? Jako odškodné za Rakousko-Uhersko. Záchrana planety? Jíst o 10 procent míň Ministryně Schillerová: Cenově dostupné respirátory pro všechny Covid? Kdo nesouhlasil, byl zadupán. Temný vzkaz Česku: Toto už ne ČSSD: Víme co po COVIDu II.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.