Poražený Fiala je v nebezpečí. Babišův objev. Holec a skryté dopady voleb

Příliš horlivý. Poznámka v životopise mladého důstojníka Petra Pavla, která nás podle Petra Holce bude pronásledovat celých pět let jeho prezidentování. Je v ní totiž klíč ke všemu, co jsme v posledních dnech od zvoleného prezidenta viděli. Dobře to podle něj nevypadá pro Petra Fialu, toho hradní válec přejede.

„Pavel nám říkal, že bude takový skromnější úředník. No, ještě ani není prezident a už se dějou věci,“ přivítal Petr Holec své posluchače u prvního povolebního streamu.

Anketa Jak zatím hodnotíte kroky zvoleného prezidenta Petra Pavla? Dobře 3% Špatně 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 163 lidí

Petr Fiala je naopak teď hlavní poražený a „zlo“, protože si ani ve volební večer nedokázal odpustit nedůstojné kopání do poraženého. „Já nevím, co v něm je, v něm puká nějaká zapšklost,“ poznamenal moderátor.

Holec za léta své novinařiny zažil mnoho iracionálních kampaní proti některým politikům. Ale to, co se dělo proti Andreji Babišovi, byla podle něj patologická nenávist, zcela odtržená od reality.

Někteří novináři to podle něj bez nenávisti k nepříteli už nesvedou. Takže po odchodu Miloše Zemana bude výběrové řízení na nového padoucha, část toho určitě zabere Andrej Babiš, ale vedle něj si budou muset najít ještě někoho dalšího. Ale budou to mít těžké, protože budou mít svou vládu, i svého prezidenta.

„Z tábora dobra, hlavně z twitteru, jde ta největší stoka zloby a hnusu,“ shrnul.

A šlápnul do toho podle Holce i nově zvolený prezident. Kromě siláckých prohlášení, jak má informace o tom, jak se na Hradě kradlo a jak se to bude vyšetřovat, dokázal během čtyř dnů upozornit Čínu telefonátem na Tchaj-wan, pozváním Ukrajiny do NATO, výzvou k výměně jeho šéfa a doma slibováním generálského povýšení šéfovi BIS.

Anketa Chcete, aby Babiš vedl ANO do parlamentních voleb jako lídr a kandidát na premiéra? Chci 91% Nechci 5% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 15689 lidí

Navíc to vypadá, že na Hrad s ním přijde tým, který má podle Holce „myšlení cenzorů“. Ať z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který má vyslat svého zakladatele Tomáše Richtera jako šéfa poradců (další z jeho tváří Michal Klíma už je poradcem přes média a dezinformace u premiéra Fialy), nebo z Evropských hodnot, které má na Hradě zastupovat bývalý ředitel spolku Radko Hokovský.

Na Hradě ale prý rozhodně nebude „přítel po boku“ Petr Kolář, hlavní strůjce Pavlovy předvolební kampaně. Dotazy, jak to tedy bude s jeho rolí u prezidenta, svým temperamentem utnula jeho přítelkyně, donedávna hvězda ČT Světlana Witowská. Ta seřvala dokonce i bývalého kolegu Václava Moravce, že si dovoluje tohoto „diplomata, co roky sloužil zemi“ srovnávat s Martinem Nejedlým, poradcem prezidenta Zemana.

Mohli by si novináři, včetně @vaclavmoravec, odpustit spojování jména @PetrKol15555896 s Martinem Nejedlým? Naznačovat, že bývalý diplomat, který sloužil celý život téhle zemi, je něco jako Nejedlý, je neskutečná přihlouplost a drzost.



A ano, @PetrKol15555896 je můj partner. — Světlana Witowská ???? (@SvetlanaWit) January 29, 2023

Holec k tomu poznamenal, že diplomat nyní již několik let pracuje v americké lobbistické agentuře, která mimochodem dlouhé roky otevřeně lobbovala za Vladimíra Putina a Rusko. A takto daleko to ani „pumpař“ Martin Nejedlý nikdy nedopracoval.

Klíč k činnosti nového prezidenta lze podle Holce najít v jeho osobním životopise, onom slavném rukou psaném dokumentu z roku 1987, který koluje internetem. V něm kromě vyjádření postoje k bratrské pomoci v srpnu 1968 lze najít i sebekritické hodnocení, že je možná někdy „příliš horlivý“.

„Tak teď to tady vidíte. Já si ten životopis budu muset znovu vytáhnout, myslím, že tam najdeme klíč ke spoustě věcí.“

Pavlova nečekaná výzva k výměně generálního tajemníka NATO byla okamžitě uchopena Seznam Zprávami, kde citovali „kuloáry“, podle kterých by nejvhodnějším nástupcem byla žena z východní Evropy. „Proboha, jen ne Jana Černochová, to by byla třetí světová válka,“ chytil se za hlavu Holec.

Ani ostatní lidé z vlády na tom nejsou o moc lépe. Třeba přímo premiér Fiala, který se zaskvěl výsměchem, že Andrej Babiš prohrál už třetí volby v řadě, který okamžitě převzalo množství komentátorů a většina twitteru.

Holec tedy začal počítat, kolik voleb v řadě kdysi prohrál Petr Fiala. Ten totiž do roku 2018 nevyhrál vůbec nic.

Nulovou sebereflexi vidí ale i jinde, třeba u tiskové mluvčí Petra Pavla Markéty Řehákové. Její prochichotaná první tiskovka by nebyla takovým trapasem, kdyby poté dokázala zpětně přiznat, že ujela, ale místo toho přišla sebevědomá poznámka, že kritizují jen ti, kteří nikdy žádné volby nevyhráli. Podle Holce je směšná představa, že volby Petru Pavlovi vyhrála zrovna jeho mluvčí.

Naopak Andrej Babiš si přes jednoznačnou porážku ověřil, že je pořád schopen na své jméno zmobilizovat dva a půl milionu voličů. A vše podle komentátora bude směřovat ke své „finální politické ofenzívě“ v říjnu 2025.

ANO si podle něj udělá analýzu a můžeme se dočkat ještě zajímavých věcí. Podle Holce si Babiš především ověřil, že k úspěchu vůbec nepotřebuje média a debaty, kde jen legitimizuje svět těch, kteří ho nesnášejí.

„Představte si, co by se stalo, kdyby nepřišel do té ostudné debaty na ČT a Řezníček by mu nemohl položit tu nesmyslnou otázku a pak z toho udělat mezinárodní kauzu,“ připomněl, že poslední předvolební týden by pak vypadal úplně jinak.

Babišovi můžou úplně stačit jeho sociální sítě. A protože novináři Babiše jako svého „zlouna“ potřebují, tak to budou oni, kdo bude přepisovat každý jeho facebookový post a dělat mu reklamu zadarmo.

Na totéž, jak upozorňuje, už před několika roky přišel Donald Trump, který média úplně vyloučil ze své prezidentské komunikace.

„Správný“ výklad, tedy ten náš...

Téma Trumpa, svobody slova a kultury zakazování přivedlo Holce k úvaze o posunech v české politice. Jejich tváří je Michal Klíma, „vrchní cenzor“ vlády vedené ODS. Ta se přitom v devadesátých letech profilovala jako strana svobody.

V ODS to ale nyní prý začne být zajímavé, v té straně totiž stále přežívají ti, kteří tyto hodnoty v minulosti vyznávali. Holec to dovozuje i ze slov pro ParlamentníListy.cz, vyslovených Petrem Bendlem, někdejším hejtmanem a ministrem. Ten kritizoval „dohled nad správným výkladem reality“, přičemž „správný“ znamená „náš“.

To byla narážka nejen na Michala Klímu, ale i na Petra Fialu, který slovo „správné“ používá velmi frekventovaně.

Někteří to ale vnímají skeptičtěji, beznadějný úpadek podle nich začal už spoluprací s lidovci a TOP 09 a cenzor Klíma bude jen tím, kdo za odcházející ODS zhasne.

Petr Fiala, tvůrce nové a správné ODS, ale nemá podle Holce důvod k jásotu. Někteří si dokonce myslí, že vítězství Petra Pavla je začátkem jeho politického konce. „Ten válec z Hradu ho přejede“, zaslechl prý zcela vážně.

