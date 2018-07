Pornografické extempore. Duhové neomarxistické slunce nad stanicí Českého rozhlasu. Radní Kňourek se obává, co bude příště umělecké okénko. Pedofilie?

Anketa Je Česká republika právní stát? Je 4% Není 96% hlasovalo: 4624 lidí

Uprostřed týdne se konala letošní 7. veřejná schůze Rady Českého rozhlasu. V jejím zápisu si lze přečíst: „Tomáš Kňourek se dotázal vedení Českého rozhlasu na pořad odvysílaný na stanici Vltava v sobotu sedmého července od devíti hodin – hudebně literární koláž k tématu voda s názvem: ‚Ahoj! Aneb na začátku byla voda!‘ Následovala debata radních. Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo, přislíbil věc ihned prověřit, nicméně hlavní zodpovědnost za vysílání stanice nese šéfredaktor. Rada Českého rozhlasu svým usnesením žádá generálního ředitele o vyjádření týkající se tohoto pořadu. A to do příští veřejné schůze“.

Co se na stanici, kterou si denně naladí mezi 40 a 50 tisíci posluchači, vlastně stalo? Ve zmíněné hudebně literární koláži zazněly věty, které rozpálily doběla ty, co měli program ČRo Vltava puštěný. Jedna z posluchaček na Facebooku stanice napsala: „Vážené veřejnoprávní radio, dnes po desáté hodině jsme, bohužel, naladili vaši stanici. Spolu s dětmi jsme si poslechli část příběhu o Nickovi a jeho kamarádovi, jehož ‚mohutný penis trčel nad koulemi‘. Jste veřejnoprávní stanice, placená z daní, jak proboha můžete vysílat takovou sračku v deset dopoledne??? A ne, nejsem nikterak vulgární, protože jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“.

Po pornografickém extempore vyšlo duhové neomarxistické slunce

Zároveň upozornila, že se obrátí na všechny kontrolní orgány, protože se podle ní vymyká chápání, co jsou v Českém rozhlase Vltava zač. Později citovala ještě další věty z pořadu: „S úsměvem si prohlížel Vanyho těsné černé plavky, jeho křehké světle hnědé tělo a jako obvykle provokující penis, který mu zrovna teď trčel nad koulemi drze jako vykřičník“. Ironicky pak poděkovala veřejnoprávnímu médiu za krásné rodinné dopoledne. „Kdo může popřít, že nad stanicí Český rozhlas Vltava po pornografickém extempore definitivně vyšlo duhové neomarxistické slunce? Asi už jen Petr Fischer, její šéfredaktor a zavilý obhájce těchto prasáren,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Tomáš Kňourek, který tento případ na jednání rozhlasové rady otevřel.

Petr Fischer, šéfredaktor stanice ČRo, na svém Facebooku pořad opravdu obhajuje. „Citát, který je tu napadán, pochází z knihy Linie krásy britského spisovatele Alana Hollinghursta, za niž autor dostal v roce 2004 prestižní Man Bookerovu cenu. Kniha byla přeložena do mnoha jazyků a měla velmi pozitivní ohlas po celém světě. K českému vydání knihy jsem psal doslov, takže ji velmi dobře znám,“ pochlubil se Petr Fischer a dodal, že v žádném případě nejde o nějakou oplzlou četbu, ale jedná se o velmi citlivý román, a tak se Český rozhlas Vltava jako kulturní stanice veřejné služby nemá v tomto směru za co stydět.

Vydávat chlípníka za slavného spisovatele nelegitimuje k jeho uvádění

Zcela jiný pohled nabízí Tomáš Kňourek. „Alan Hollinghurst je podle mě homosexuální aktivista převlečený za spisovatele. Uvedené oplzlosti svědčí o úrovni společenského života Velké Británie, země, která je dobrovolně zaplavována tou nejodpudivější formou islámu, kdy do některých městských čtvrtí domorodci raději nechodí, ‚lidé‘ se asi z dlouhé chvíle polévají kyselinou a bodají nožem. Fakt, že je zde za slavného spisovatele vydáván chlípník, nelegitimuje Český rozhlas, aby takové prasečiny poslouchaly naše děti. Tak špatně, jak dnešní Velká Británie, na tom ještě Česká republika není a doufám, že nikdy nebude,“ říká rozhlasový radní rezolutně.

Vzápětí připomíná, co se strhlo po odvysílání Hovorů z Lán v listopadu 2014, kdy prezident Miloš Zeman mluvil o členkách ruské hudební skupiny Pussy Riot a její vulgární název pronesl v češtině. „Mimochodem, obhajoba tohoto hnusu je dalším odhalením tuzemské novinářské licoměrnosti. Pokud sprostá slova reprodukuje Miloš Zeman, vrhnou se na něj jako kobylky, ale ‚slavný‘ britský spisovatel má právo své osobní ohavné jednání – tedy nikoli reprodukci – ventilovat pod rouškou umění. Přitom současný prezident pouze přeložil anglické sprosté slovo z tolik používaného názvu ‚slavné ruské punkové kapely‘ do češtiny,“ upozorňuje Tomáš Kňourek.

Kardinální osobní selhání vedení Českého rozhlasu Vltava

„Musíme se proti tomu co nejsilněji ozvat. Jde totiž o test. Vytyčují si hranice a zkoušejí, kam až mohou dojít. Typický příklad Overtonových oken. Plátek po plátku,“ odkazuje radní na teorii amerického právníka a filozofa Josepha Overtona, která klasifikuje politické návrhy a programy od nepřijatelných přes radikální až po populární. A podle níž se zastánci politik mimo okno snaží přesvědčit veřejnost, aby se okno posunulo nebo rozšířilo jejich směrem. „Vždyť i Petr Fischer uvádí, že šlo o reprízu pořadu, tak co teď řešíte?“ ptá se ironicky člen Rady Českého rozhlasu.

„Takže už to jednou prošlo, tak teď už se to smí. Asi jako když půjdete krást do sámošky, poprvé vás nechytí a podruhé už ano. Budete žádat propuštění proto, že už vám zlodějina jednou prošla? A co bude příští otevřené ‚umělecké‘ okénko? Pedofilie? Teror na dětech? Rituální vraždy? Pokud má pan Fischer děti, měl by je na podobné pořady ještě upozornit, aby ho neprošvihly. Proto se i jako otec dvou dětí domnívám, že jde o kardinální osobní selhání vedení Českého rozhlasu Vltava,“ dodává pro ParlamentníListy.cz na konto odvysílaného pořadu Tomáš Kňourek.

autor: Jiří Hroník