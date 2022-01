Porušování zákona? Jsme v mimořádné situaci, pane Středulo, vzkazuje Prouza

reklama

Už týden se testuje v zaměstnáních, záchyty nakažených koronavirem v obchodech jsou podle Prouzy zatím poměrně malé. „Nejsou to žádné velké počty, poslední testování jsou v řádu setin procenta. Je dobře, že to vytahuje lidi, kteří by jinak mohli nakazit ostatní, alespoň trochu to zpomaluje tu vlnu, která tu je,“ řekl k dalšímu kolu testování ve firmách.

Velmi si pochvaluje, že ve firmách už funguje i on-line hlášení. „Alespoň tato vláda dotahuje konečně to, co mělo být rok a půl hotové, my jsme po tom volali takovou dobu!“ chválil v tomto směru Fialovu vládu.

Následně promluvil o tom, jaké evidují dopady vlny omikron na obchody. Zatím podle Prouzy nemusely obchody zavírat a zaměstnanci nechybějí. I na tom má podle něj lví podíl komunikace ze strany Fialovy vlády. „Opravdu to zatím všichni zvládají. Ministr zdravotnictví nás varoval, co máme čekat, takže v tu chvíli všechny obchody naplnily sklady na maximum, takže nehrozilo, že dojdou zásoby.

Dohodli jsme se i s odboráři, kteří byli velmi vstřícní, že se na poslední chvíli budou přehazovat směny, když někdo vypadne. Zkrátka že budou flexibilní. V obchodech je to tedy relativně zatím bez problémů.

Kde je však větší problém, je logistika a zásobování. „Už historicky jsme řidičů měli málo. Když teď vypadne deset řidičů ze sta, je to poznat. Dodávky se tak někdy o pár hodin opozdí. Ale zatím to ještě není úplně kritická situace,“ doplnil.

Tato příznivá epidemická situace se však může obratem změnit. „Tak, jak to stát nastavuje, je zatím ještě vyhovující, ale pokud to bude tak, jak říká pan ministr Válek, že bude 80 tisíc za den, tak je jasné, že těch lidí pak už nebude nikde dostatek. Proto jsme chtěli po vládě, aby pro případ krize už bylo dohodnuté nastavení tzv. pracovních karantén.

Abychom zkrátka věděli, že pokud už nebude jiná možnost, že máme finální alternativu – poslat do práce i lidi, kteří jsou pozitivní a nemají příznaky. Pokud bude v obchodě u pokladny šest nebo čtyři pokladní, tak to zvládnou, ale nemůžete říct zvířatům, že je třeba nebudete krmit, musí fungovat alespoň závoz zboží do obchodů,“ upozornil na klíčové věci.

Na poznámku, že odborář Josef Středula se ostře vymezuje proti pracovní karanténě, uvedl: „Je to odborář, křičet musí, ale prostě nikdo mi nevysvětlí, kdo jinak ty krávy podojí,“ zdůraznil. Nad tím, že argumentuje Středula i porušováním zákona, mávl rukou a dodal: „Jsme v mimořádné situaci. Jsou prostě provozy, které nemůžete zastavit. Zvířatům nemůžete říct: ‚Sorry, počkejte si pět dní, než doběhne lidem karanténa.‘ Stejně tak nemůžete ze dne na den vypnout vysokou pec,“ upozornil na typy provozů, které „musejí běžet za každou cenu“.

Bojí se reálně Prouza, že se vlna dotkne infrastruktury, která je zásadní pro chod státu, měst a obcí? „V tuto chvíli sice krizový plán potřeba není, ale pokud ta čísla půjdou dál velmi rychle nahoru, tak se skutečně může stát, že to bude potřeba. Proto říkáme, aby to bylo již připravené, ať je to v šuplíku, dohodnuté a případně se to jenom vytáhne,“ nerad by Prouza zažil situace jako s předchozí vládou, a sice že se všechna opatření dělala s třídenním zpožděním. „Protože právě to byl největší problém celého řízení pandemie v Česku,“ upozornil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

