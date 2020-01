Poslance zaměstná volba ombudsmana i automobilové novely

Omezení pro kamiony na dálnicích poslanci pravděpodobně neschválí. Hospodářský výbor už dříve doporučil plénu, aby poslaneckou novelu vrátil do druhého čtení. Před schvalováním je také třeba snazší postihování nedovolené jízdy ve vyhrazených jízdních pruzích. Do ní by se mohl dostat v souvislosti s rozšířením mýta na některé silnice první třídy návrh na zákaz tranzitních jízd kamionů po silnicích nižších tříd. Hospodářský výbor se na stanovisku k tomuto pozměňovacímu návrhu neshodl.

Na závěrečné hlasování čeká také předloha poslanců KSČM o zavedení automatického mechanismu plateb státu zdravotním pojišťovnám za jeho pojištěnce. Bude čelit snaze o zamítnutí, které navíc podpořil zdravotnický výbor.

Do volby ombudsmana za Annu Šabatovou, které končí mandát v únoru, půjdou tři kandidáti. Prezident Miloš Zeman navrhl někdejšího zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka, jenž loni tuto pozici ve dvou sněmovních volbách neobhájil. Původně Zeman nominoval poslankyni ANO a vládní zmocněnkyni pro lidská práva Helenu Válkovou. Návrh stáhl poté, co vyšlo najevo, že za bývalého režimu spolupracovala na jednom z odborných článků s někdejším komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Urválek se podílel na politických procesech s Miladou Horákovou či Rudolfem Slánským. Senát nominoval do volby vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse.

Ve druhém čtení by poslanci mohli projednat například předlohy o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a vládní úpravy daňového řádu, které zejména umožní vznik internetového portálu pro on-line vyřizování daňových záležitostí s finančním úřadem. Obsahují ale také sporné prodloužení lhůty pro vracení odpočtu daně z přidané hodnoty o polovinu na 45 dnů. Je možné, že Sněmovna bude tyto předlohy v závěru schůze také schvalovat.

V úvodním kole by se poslanci mohli zabývat například zavedením sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy, jako jsou Facebook a Google, a novelou zákoníku práce mimo jiné o sdílených místech a o nových pravidlech pro výpočet dovolených. Sněmovna by mohla projednat například také novou odpadovou legislativu, pravidla pro lobbování a mohla by se vrátit k navrhovanému zrušení plánované povinné maturity z matematiky.

Návrh programu schůze čítá 294 bodů. Stejně jako při minulých schůzích se nepředpokládá, že se poslanci stihnou vypořádat se všemi.