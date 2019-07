Poslanci KSČM navrhli zavedení jednokolových voleb do Senátu, částečně se inspirovali australským modelem. Zamýšlený způsob volby by byl podle nich v porovnání s nynějšími dvoukolovými volbami atraktivnější. Cílem je také podle předkladatelů zvýšení volební účasti, jež je obvykle zejména ve druhém kole nízká. Zprávu přinesla ČTK.

Obdobný návrh prosazovala před rokem skupina senátorů v čele s Jiřím Dienstbierem (ČSSD). Horní komora jej ještě v předvolebním složení ale zamítla hlasy ODS, KDU-ČSL, ANO a části STAN i SEN 21. Do legislativního procesu se tedy návrh nedostal. Prosazení jednokolových senátních voleb je bez bližších podrobností zakotveno v programovém prohlášení nynější vlády ANO a ČSSD, jež bude před dalším projednáváním posuzovat i návrh KSČM.

V Senátu nemá komunistická předloha podle jeho předsedy Jaroslava Kubery (ODS) žádnou šanci na přijetí, byť současný systém voleb Kubera nepokládá za ideální. ČTK dnes řekl, že za návrhem vidí snahu komunistů zvýšit možnost svého zastoupení v horní komoře, které v ní nyní nemají.

Předloha komunistických poslanců předpokládá, že kandidáti by byli na rozdíl od nynějšího systému uvedeni podle abecedy na jednom hlasovacím lístku. Voliči by stanovili zapsáním čísla k jejich jménům pořadí, nejméně by museli vybrat tři adepty. Pokud by bylo kandidátů méně než tři, museli by označit aspoň jednoho kandidáta, druhého by mohli „vykřížkovat“.

Pokud by některý z kandidátů dostal největší počet hlasů v prvním pořadí, byl by zvolen. V případě rovnosti pořadí by se přihlíželo k počtu hlasů v druhém pořadí. Zvolen by byl uchazeč, který by jich obdržel nejvíce. „Navrhovaný způsob hlasování odráží více vůli voliče právě v určení pořadí jednotlivých kandidátů, tedy vybrat si více kandidátů s rozlišením míry jejich podpory vyjádřené právě pořadím,“ napsali předkladatelé v důvodové zprávě.

V nynějším systému má každý kandidát vlastní hlasovací lístek. V prvním volebním kole je zvolen ten, který dostane nadpoloviční většinu hlasů. Pokud takový uchazeč není, což je obvyklé, voliči vybírají ve druhém kole ze dvou kandidátů, kteří v prvním kole voleb získali nejvyšší počet hlasů.

Komunisté nynější předlohu avizovali po minulých senátních volbách v loňském roce, v nichž nezískali ani jedno křeslo a jejich tehdejší jediný senátor Václav Homolka ztratil možnost mandát obhájit už v prvním kole. Změna volebního systému by mohla vést podle tehdejšího vyjádření předsedy KSČM Vojtěcha Filipa k větší šanci kandidátů, kteří mají například vysokou autoritu. V současném systému podle něho doplácejí komunističtí kandidáti na to, že se proti nim spojí voliči ostatních stran.

Kritici někdejšího senátorského návrhu na zavedení jednokolových voleb podle australského modelu upozorňovali na to, že by lidé případně museli dát hlas i kandidátům, kteří by pro ně nebyli přijatelní. Poukazovali také na to, že navrhovaný systém je složitý a v Evropě se prakticky nevyužívá.

Ke změně volebního systému je nutný souhlas obou parlamentních komor, nemohou se přehlasovat. Zákon o vzájemných vztazích Sněmovny a Senátu ale nově umožnil, aby se komory na úpravě volebních i ústavních pravidel dohodly postupně.

autor: mp