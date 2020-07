Poslanci dali Babišovi instrukce podpořit plán von der Leyenové. Proti jen SPD a ODS

S Babišovým mandátem nesouhlasilo hnutí SPD Tomio Okamury a ODS. Občanští demokraté a šéf Trikolóry Václav Klaus mladší chtěli, aby vláda nesouhlasila se vznikem společných evropských daní a dluhopisů. Tento návrh však neprošel.

„Zdá se mi, že panuje shoda i ohledně zadlužení budoucích rozpočtů EU. Neříkám, že s tím souhlasím, ale nechci být trouble maker ve všem. Takže není to moje první volba, ale nechci tomu bránit, když si to všichni přejí,“ řekl předtím před zákonodárci Babiš. Podle jeho slov bychom se měli omezit na to, co je nezbytně nutné, účelné a dočasné. On sám vidí zásadní problém v tom, že návrh komise se zaměřuje nejen na obnovu ekonomiky Evropské unie po koronavirové krizi, ale z velké části rovněž na budování tak zvané odolnosti. Ta by však dle jeho názoru neměla znamenat bianco šek.

Předseda vlády dále uvedl, že největší část nových prostředků má být soustředěna do nového programu s názvem Nástroj na podporu, oživení a odolnosti (Recovery Fund). Co jej však dle jeho slov znepokojuje, je skutečnost, jakým jsou v návrhu přidělovány nové zdroje. „Návrh komise zakládá na počtu obyvatel, inverzním HDP na hlavu a průměru nezaměstnanosti za posledních pět let v porovnání s průměrem EU. To zásadně znevýhodňuje země jako Česká republika. Budu prosazovat, aby rozdělení prostředků odráželo hospodářský dopad krize, například propad HDP,“ uvedl Babiš před poslanci, jakou bude mít Česko pozici pro jednání špiček EU.

Evropská unie se podle něj musí osamostatnit a být nezávislá na zbytku světa v oblasti lékové, energetické i potravinové.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky