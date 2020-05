Poslanec ODS: Role Rudé armády při našem osvobození je nepopiratelná. S ním ale přivezla i vliv SSSR a komunistické strany

reklama

Na začátku, kdy byla před námi ještě velká neznámá a byla obava z velkého náporu nemocných na naše zdravotnictví, se restriktivní opatření dala pochopit. I když v nich samotných byla spousta nelogičnosti a mohli jsme třeba jít do supermarketu, kde prodávali i oblečení a textilie, mohli jsme jít do zahradnictví, ale do sousedního obchodu s oblečením už jsme jít nemohli. Každý den zpoždění při uvolňování ale způsobuje značné hospodářské škody. Jedna z oblastí, která mě jako otce dvou dětí skutečně trápí, je školství. Vláda pod tlakem různých petic obětovala půl roku vzdělávání našich dětí. Pro první stupně základních škol vymyslela něco jako družinu s distančním vzděláváním. Hovoří se o potřebném sociálním kontaktu, ale jako by vláda zapomněla, že hlavní úlohou škol je vzdělávání. Vznikají obrovské rozdíly mezi jednotlivými dětmi podle toho, jak škola nebo konkrétní učitel přistoupil ke vzdělávání na dálku, zda vedl on-line výuku, nebo jen zadával úkoly. U mnohých dětí chybí přímý kontakt učitel- žák. Rozdíly také budou podle toho, jak jednotliví rodiče mohli ke vzdělávání svých dětí přistoupit. Nerozumím tomu, že děti se nemohou jít do školy učit, ale mohou jít ve skupině do 100 lidí do bazénu, kina, nebo hned v červenci jet na tábor. My jsme prosazovali, aby školy začaly fungovat normálně od 25. května.

Pokud jde o vládu, objevují se názory, že její kroky jsou příliš improvizované, neustále se mění a jsou poplatné tlaku veřejného mínění. Sdílíte tento pohled, nebo takovou improvizaci lze v současné krizi chápat?

Každý si asi mohl všimnout, že je v tom veliký chaos a žádný ucelený plán. A jak už jsem říkal, na začátku to byla pro všechny a vládu nevyjímaje zcela nová situace. Takže se na úplném začátku dal nějaký přešlap odpustit. Postupem času už nikoliv. To, co říkal jeden vládní představitel na ranní tiskové konferenci, druhý odpoledne vyvracel. Vládě podle jejího naturelu šly lépe restrikce než uvolňování. Chápu, že to není jednoduché, i názor různých epidemiologických odborníků se navzájem liší. Ale dodnes neznáme klíč či kritéria, podle kterých vláda rozhodovala. I proto rozhodnutí často vypadají jako generátor náhodných nápadů často vycházející z veřejného mínění. Fotogalerie: - Uvolňování protikoronavirových opatření

Všechna opatření byla zavedena, aby se zabránilo šíření viru. V této souvislosti proběhlo také plošné testování na protilátky nemoci COVID-19, které ukázalo, že promořenost je v řádech pouhých jednotek promile. Bylo to pro vás překvapení?

Myslím, že to bylo asi pro všechny překvapení, protože se mluvilo o tom, že tu nemoc prodělalo daleko více lidí, mnozí zřejmě bezpříznakově. Bylo by zvláštní, kdyby se s tímto virem setkalo tak málo lidí.

Podle profesora epidemiologie Jiřího Berana je ale v Česku přes milion lidí, kteří se s novým koronavirem setkali, potíž je prý ale v tom, že neměli žádné příznaky, a tak to netuší. Beran vládní studii označuje za nepřesnou a doporučuje, aby se osm týdnů po rozvolnění opatření udělala opakovaná studie. Jak s tímto rozporem naložit? A lze státním výsledkům věřit?

Pokud by měl pan Beran pravdu, tak by hned vypadla všechna čísla a dopady epidemie jinak. Myslím si, že je důležité, aby se podobné studie jistě opakovaly. Ten vir z čista jasna nezmizí a bylo by proto dobré, abychom o něm věděli co nejvíce. Už jen proto, aby se z neznalosti a obav z neznámého neopakovala tak drastická a plošná opatření, jaká byla nastavena v březnu. Je důležité udělat vše proto, aby se nic podobného už v budoucnu neopakovalo a aby se případně chránili lidé, kteří jsou rizikovou skupinou. Opakování plošných restrikcí by bylo velkým ohrožením pro celou ekonomiku i naše svobody. Psali jsme: Řešení sucha: Voda zpátky do vlastnictví Česka? Michal Hašek vystoupil. Ve hře je i pozůstatek z komunismu Chtějí vojáky USA na našem území? Zdeněk Ondráček naznačil možné pozadí kolem Novotného, Hřiba a Koláře Prymuly se nezbavíme? Jedná s Babišem o novém ,,fleku". A ví, jak se teď očkovat Dávky si tam nezařídí, šedé příjmy končí. Úprk Romů z Anglie do ČR: Temné info. Někomu můžeme „poděkovat“

17. května byl ukončen nouzový stav. Jak se na aktuální vývoj díváte vy? Vydrželi bychom „zavření doma“ ještě déle? Co ekonomika, současná situace ještě takovou hrozbou nebyla?

Velice citlivě vnímám, jak rychle mohou lidé přijít o množství svobod. Umožnila to atmosféra strachu, která byla mediálně přiživována smrští vládních tiskovek, nepřetržitým zpravodajstvím o viru a počtu nakažených, prolnutých drastickými záběry z Itálie. Vláda vypnula ekonomiku, vzala mnohým lidem možnost obživy, dětem vzdělávání ve školách. Zavřela hranice a zahradila přechody. Některá její rozhodnutí byla dle mého názoru v rozporu s ústavně zaručenými právy. Před třemi lety jsem do sněmovny kandidoval s vlastním mottem: svobodně dýchat a normálně žít. Pro tyto dny by bylo přesnější úsloví: normálně dýchat a svobodně žít.

Ústavní soud ale odmítl žaloby na protiústavnost uzavření hranic. Proč tedy tvrdíte, že je to protiústavní?

Ústavní soud nezamítl žalobu z důvodu věcné nesprávnosti, ale z procesních důvodů. Samotným zákazem se nezabýval. Dnes tedy neznáme názor Ústavního soudu na tuto situaci, což mě mrzí. To není o výletech a dovolené, to je o možnosti navštívit své příbuzné, partnery, dostát svých obchodních, pracovních, studijních povinností. Třeba při splnění určitých podmínek při návratu. Jsem přesvědčen, že z ústavních práv nemůže být trhací kalendář, dnes se porušily z důvodu epidemie, zítra třeba kvůli něčemu jinému. Zejména vláda by měla ctít ústavní práva a svobody občanů a ne je házet za hlavu. Fotogalerie: - V4 a Covid-19

Co bychom tedy se znalostí současných faktů měli udělat příště rozhodně jinak? Případně jsou nějaká opatření, na která vláda zapomněla?

Já zejména doufám, že při současných znalostech již nenastanou plošná restriktivní opatření, ale jen přesně cílená na ochranu rizikových osob. Jistě se dala spousta věcí udělat jinak. Po bitvě může být každý generál, proto zůstanu u záležitostí, na které jsem upozorňoval od začátku – spousta podnikatelů, živnostníků a firem je ohrožena druhotnou platební neschopností, protože některým vypadly příjmy, nebo se jim drasticky snížily. Mnohé náklady na podnikání jim ale zůstaly. Proto jsme navrhovali odklad splatnosti DPH, které podnikatelé a firmy musely odvést i z nezaplacených faktur, nebo delší odklad splatnosti sociálního pojištění. Bohužel tyto návrhy vláda nevyslyšela. Vláda za pomoc vydává i snížení penále za odvod sociálního pojištění pro zaměstnavatele. Nikoliv odklad bez penále. Tato „pomoc“ se zařadí po bok státně zaručeným půjčkám v programu COVID II, kdy banky od zavřených restaurací požadovaly obrat, nebo programu Ošetřovné pro OSVČ, ve kterém stát požaduje potvrzení od školy, že je uzavřená. Na tiskových konferencích to vypadá, že vláda živnostníkům a firmám nabízí luxusní Mercedes, s kterým ekonomickou krizí raz dva prosviští, ale ve skutečnosti nabízí starý, dýchavičný a poruchový Trabant, a to ve vší úctě k Trabantům.

Anketa Líbí se vám zatím kanál CNN Prima News? Líbí 3% Nelíbí 93% Zatím jsem nesledoval(a) 4% hlasovalo: 9096 lidí Z vašeho Facebooku vím, že jedním z vašich koníčků je historie. V předminulém týdnu si Evropa připomínala 75 let od konce druhé světové války. Kancléřka Merkelová v této souvislosti děkovala spojencům za osvobození Německa od nacismu. V tomto kontextu se ale opět objevilo téma, že v případě nacistických vojsk a jejich zločinů mluvíme o zlé ideologii nacismu, nikoli o Němcích. Jak se na tohle téma díváte vy? Dá se vůbec takto zjednodušit?

Historie je opravdu mým velikým koníčkem, proto vím, že se nedá úplně zjednodušovat. Německo ovládla nacistická ideologie, které spousta Němců podlehla. Jako první zlikvidovali německou demokratickou opozici. Z tohoto pohledu vnímám vyjádření kancléřky Merkelové a myslím, že dnes většina Němců sama hodnotí rozpoutání války a všechna zvěrstva kriticky a se studem.

Letos výrazně zesílila debata o tom, nakolik byli při osvobozování Československa a Prahy zásadní sovětští vojáci. Stejně tak se diskutuje o roli vlasovců při Pražském povstání. Jaký je váš pohled, dochází nyní z nějaké strany k relativizaci dějin?

K relativizaci dějin tady docházelo 40 let, kdy se popíralo osvobození Plzně americkou armádou. Je nutné si vážit každého vojáka, který položil život při osvobozování území naší země. Co se týká konkrétně Pražského povstání, tak velení německého wehrmacht v Praze podepsalo dohodu o kapitulaci s českými povstalci 8. května a většina německých vojáků z Prahy odešla, až na fanatické jednotky SS z některých míst. Rudá armáda přijela 9. května a pomohla zlikvidovat tato poslední ohniska odporu. Dohoda o kapitulaci mezi povstalci a wehrmachtem zachránila mnoho životů. Ovšem z pohledu osvobození celého Československa je role Rudé armády nepopiratelná. Ten problém je ale v tom, že spolu s osvobozením přivezla vliv Sovětského svazu a komunistické strany, což vyústilo v novou totalitu v našich zemích. Psali jsme: Prahu neosvobodili vlasovci. Rudá armáda přijela do opuštěného města, říká historik Stehlík KSČM podpořila svého předsedu proti Petříčkovi: Nese odpovědnost za nárůst fašistických tendencí v ČR Past na Foldynu. A pak jsem to chtěl počůrat. Pavel Novotný přiznal, co chystal na Den vítězství, léčka ale nevyšla Nemůžeme oplotit zemi železnou oponou. Prymulovy výroky jsou naprosto nepřijatelné, říká poslanec ODS Munzar. Ale aspoň si teď budou lidé vážit svobody

