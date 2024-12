Poslední Vánoce premiéra Fialy. Stonjeková tvrdě o vládě

Karolína Stonjeková se před kamerou internetové televize xTV ze srdce radovala, že letošní Vánoce jsou vlastně poslední Vánoce Petra Fialy jako premiéra. Stonjeková nepochybuje, že příští vládu už bude sestavovat někdo jiný. Stonjeková rozehrála hru barev.

Jedním dechem dodala, že možná i kvůli blížícímu se Fialovu konci v pozici předsedy vlády prezident Petr Pavel odvrhl kritické názory svých vlastních ekonomických expertů a podepsal státní rozpočet vlády čtyřkoalice na rok 2025. Při té příležitosti se vysmála Petru Fialovi: „Ze slibů vlády nezůstal kámen na kameni. Slibovaly se nízké daně, ale máme vysoké daně; sliboval se odpovědný státní rozpočet, ale to, co vláda sestavila, tam má sekeru ve výši 241 miliard,“ pravila Stonjeková – s tím, že voliči koalice Spolu slibům této vlády naivně uvěřili, a teď to mají.

„Zajímavé bylo i to zdůvodnění Petra Fialy, protože on říkal, že tato vláda vynakládá peníze na budoucí růst a snaží se nějakým způsobem investovat,“ kroutila hlavou Stonjeková. A že takhle se na rostoucí dluhy vymlouvaly levicové strany, které slibovaly, že si jednou koupíme bájného holuba pobývajícího na střeše mrakodrapu, ale pravicové strany to nedělávaly.

Petru Fialovi Stonjeková vyčetla ještě jednu věc. Máme tady vládu, jež do funkcí instaluje různé osoby, které potom mluví o sviních. Český národ to dokázal uchopit správně po švejkovsku, ale to pořád nic nemění na tom, že je ta situace strašně vážná. Na jednu stranu je dobře, že máme co komentovat, ale potom v tom žít už taková zábava není,“ vyložila svůj pohled na věc Stonjeková.

Biden jako Lenin

Poté přeskočila k „americké otázce a poukázala na článek listu Wall Street Journal, podle nějž byl prezident Joe Biden izolován od okolního dění. Svým okolím. „Dozvídáme se, jak moc byla americká a dost možná i světová veřejnost tahána na vařené nudli. Prezident Joe Biden byl, lidově řečeno, ‚mimo‘ od samého počátku,“ nechala se slyšet Stonjeková. A že jde o hrozivou představu, když si uvědomíme, že šlo o nejmocnějšího muže planety. Světovou veřejnost o tom informoval list Wall Street Journal. „Milovníkům historie to připomíná poslední dny Lenina,“ usmála se Stonjeková.

Tematicky v USA zůstala kvůli miliardáři Elonu Muskovi. Ten má být součástí příští vládní administrativy Donalda Trumpa a na své sociální komunikační platformě X, kterou před časem koupil, napsal, že Německo může zachránit jen Alternativa pro Německo (AfD). Ta je momentálně druhou nejsilnější politickou stranou, která má před únorovými předčasnými volbami v Německu za zády sílu 19,5 % voličů. Nejsilnější opoziční strana CDU má podporu asi 31,5 % hlasů. Stonjeková má za to, že Musk na sociální síti X jen vyjádřil svůj názor, a teď je za to pranýřován. Přitom se Američané vyjadřovali k prezidentským volbám v Rumunsku a varovali před změnou politického kurzu v Rumunsku. Čili podle Stonjekové není rozdíl mezi Muskovým vyjádřením k AfD a vyjádřením americké administrativy k nakonec zrušenému prvnímu kolu prezidentských voleb v Rumunsku. Stonjeková má za to, že se tady vlastně uplatňuje dvojí metr.

Poté znovu přehodila tematickou výhybku, konkrétně na nový trestný čin „neoprávněná činnost pro cizí moc“, který se dostal do české legislativy. „Může to být klacek na kohokoliv, nejen na opozici. Na kohokoliv, kdo bude mít jiný názor. A to, že to prošlo, to je přece nesmírně varovné,“ zvedla varovný prst prostředníček. A hned dodala, že by lidé neměli na toto zákonné ustanovení zapomenout, stejně jako by neměli zapomenout na prosazení korespondenční volby. „Těch hříchů bude mít nakonec na kontě Fialova vláda mnohem víc, než by jí bylo milé a než by si mohla sama myslet,“ poznamenala Stonjeková.

„Lipánek“ o sobě tak neříká, že se jede plazit pře Zelenským

Dotkla se i teroristického útoku v německém Magdeburku a konstatovala, že německá imigrační politika v posledních desetiletích je důkazem jasného selhání. Jde o selhání i dnes již bývalé kancléřky Angely Merkelové, která otevřela hranice mnoha imigrantům do Německa a tím vlastně do celé EU.

Poté hájila návštěvu slovenského premiéra Roberta Fica v Kremlu. Fica hájila s tím, že vykonal standardní diplomatickou cestu, kterou před ním vykonali i mnozí jiní evropští politici. „Tomu, že jeden státník jede navštívit druhého, se říká diplomacie,“ poznamenala Stonjeková. „Zvláště v situaci, kdy se ostatní evropští státníci tváří, jako že Putin neexistuje. Přičemž existuje, neboť si s ním volají mj. německý kancléř Scholz nebo francouzský prezident Macron.

To, co vypuklo kolem Ficovy návštěvy Ruska, Stonjeková označila za „bouři ve sklenici vody“. A poznamenala, že když Petr Fiala jede za předsedkyní Evropské komise, kritizován není, ale když jede Fico do Kremlu, je za to vystaven ostré kritice. „Když jede Petr Fiala na návštěvu za Ursulou von der Leyenovou, tak nikdo neříká, že se před ní plazí – ale když jede Fico za Vladimirem Putinem, najednou se plazí. Je to prostě státní návštěva. Stejné, jako když ministr Lipavský jeden au Ukrajinu,“ vyložila svůj pohled na Ficovu cestu Stonjeková. „Lipánek tak o sobě nepsal, teď se jedu plazit před Zelenským,“ podotkla k českému ministrovi zahraničí Stonjeková.

Dala najevo, že Roberta Fica rozhodně nepovažuje za kolaboranta. „Rozdíl mezi kolaborací a diplomacií je asi takový, jako rozdíl mezi kvalitním premiérem a Petrem Fialou,“ vykreslila svůj úhel pohledu Stonjeková. Lipavský je podle ní tím nejhorším ministrem zahraničí v historii České republiky.

Jedním dechem dodala, že Fialu nepozvali na večeři několika politiků s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bruselu.

