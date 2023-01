Poslední debata. Pavel je pro Green Deal. Zaznělo, na co se ještě nikdo neptal

Jako tradičně přinesl poslední předvolební duel Český rozhlas, a to s moderátorem Janem Pokorným. Zúčastnili se jej Andrej Babiš i Petr Pavel. Babiš opětovně hovořil o tom, že by jako prezident požadoval konec náčelníka generálního štábu Řehky, nabídl generálu Pavlovi, že by tuto funkci mohl vzít místo něj. „Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš,“ řekl Pavel a uvedl také to, že on už není v aktivní vojenské službě.

„Mně se nikdo nezeptal, kolik kilometrů jsem ujel v kampani na motorce,“ odvětil Pavel, který podle svých slov po vlastech českých jezdil na motorce. Dohromady na ní ujel 3000 kilometrů. „Já jsem ujel obytným vozem šestnáct tisíc kilometrů,“ sdělil Babiš, Pavel doplnil, že ještě šest tisíc kilometrů se ujelo dodávkou. Pokorný podotkl, že tedy Babiš v tomto zvítězil, Babiš však uvedl, že začal dřív a že nepotřebuje, aby mu někdo „nahrával“. „Příště se budu víc snažit,“ sdělil Pavel.

Babiš následně hovořil, jak by se chtěl v případě prezidentování věnovat ekonomické diplomacii, hovořil také o svých vztazích s Vietnamem. „Byl jsem v Sapě několikrát u holiče,“ sdělil mimo jiné Babiše. A jel by s vietnamskou delegací na Tchaj-wan? „Ohledně Číny, my se máme chovat jako všechny státy EU, musíme upozorňovat na porušování lidských práv,“ začal zeširoka Babiš, ale nakonec uvedl, že na Tchaj-wan by s delegací nejel.

„Musíme sledovat náš národní zájem. A ten je nejen ekonomický ve vztahu k Číně, ale i k Tchaj-wanu. V případě našich kontaktů s Tchaj-wanem bychom měli vážit, abychom neohrozili ekonomické zájmy České republiky v Číně,“ řekl Pavel a opatrně sdělil, že by delegaci na Tchaj-wan vzal.

Kolář? Ne, protokolář

V případě, že by se stal prezidentem, by si jako prvního ministra pozval ministra zahraničí, a to kvůli tomu, aby náležitě obsadil funkce šéfa zahraničního odboru a šéfa protokolu na Pražském hradě. „Jediný kolář, který bude mít na Hradě nějaké slovo, bude protokolář,“ odmítl pak, že by si na Hrad vzal diplomata Petra Koláře.

„Chtěl bych si hlavně nastavit vztahy s premiérem. Vládu řídí Stanjura, tak bych ho přesvědčoval, aby řídil tu vládu,“ sdělil Babiš, s kým by jednal po zvolení prezidentem. Následně hovořil o ministryni obraně Černochové a o tom, že by chtěl, aby náčelník generálního štábu Karel Řehka skončil, protože podle něj straší válkou. „Navrhl bych tady pana Pavla místo něj,“ podotkl Babiš. Pavel by toto místo odmítl, protože už je ve výslužbě. Opětovně, jako včera na TV Nova, se pak Pavel Řehky zastal, že nestrká hlavu do písku. V případě, že by se Pavel nestal prezidentem, tak by se opětovně stal „angažovaným občanem“ a šel by pracovat do lesa. „Ale určitě bych se dál zapojoval, nikdy jsem však neměl ambice zakládat hnutí, stranu, to by mě nebavilo,“ sdělil Pavel, následně pak odmítl i Babišovu nabídku, že by mohl být ministrem obrany.

Babiš se však vrátil velkou oklikou k otázce míru, což dokonce rozesmálo i lidi v publiku. „Našel jsem další mír!“ sdělil Babiš a hovořil o Oslu a o summitu, který se tam konal. „To byl minisummit,“ sdělil Pavel, že je důležité nemíchat hrušky s jablky. „Pro mírová jednání s Ruskem nejsou zatím příhodné podmínky,“ vysvětloval Pavel, že v případě tohoto velkého summitu by muselo být u jednacího stolu i Rusko, možná i Čína, což je podle něj nereálné. „Nemyslím si, že bychom měli tu váhu, abychom dokázali přesvědčit Rusko, nebo Čínu,“ sdělil Pavel. Babiš však za svůj mírový summit dále horoval. „Zelenskyj, V4, Erdogan, EU, Macron volá Bidenovi. A ten udělá co?“ zopakoval Pokorný častý Babišův výrok a chtěl, aby jej vysvětlil. „Já říkám, rozhodují Biden, Scholz, Macron, Erdogan,“ rozhorlil se Babiš, Pokorný na to konto upozornil, že je to de facto to samé, co říká Pavel, že jsme malý stát.

Démonizovaný Green Deal

„Evropa se zbláznila. Po agresi Putina je potřeba přehodnotit Green Deal. Green Deal ohrožuje Evropu, ohrožuje průmysl,“ řekl následně ve svém delším monologu Babiš, otázka přitom směřovala na zaměstnanost a umělou inteligenci. „To podporujeme,“ řekl Babiš.

„Neviděl bych v Green Dealu strašáka, je škoda, že ho tak démonizujeme. To samotné spojení – mnoho z občanů ani nezná ten obsah, ale ví, že je to špatně. Když se ale s občany začnete bavit o tom, že je to soubor o ochraně životního prostředí. Otázkou je, zda k této otázce postupujeme pragmaticky nebo dogmaticky,“ sdělil Pavel. Babiš se však obával, že „blázni Zelení budou říkat, kdy smíme dýchat“, pustil se pak do exministryně životního prostředí Hubáčkové, že podle něj neumí anglicky. „Paní Schillerová taky moc ne,“ pronesl Pavel do Babišovy řeči.

Řeč byla také o kultuře. „Za naší vlády jsme dokončili rekonstrukci Národního muzea, Státní opera, krása! I tu věznici v Uherském Hradišti, Litomyšl – zámek, vždy jsem prosazoval... Dávali jsme pobídky zahraničním filmařům. A když sem přijde Harry Potter, Tom Cruise... Turisté přijdou,“ sdělil Babiš. „Chápu, že všichni volí pana Pavla, ale moc dobře vědí, že peníze dostali. I ten Marhoul, který je velký fanoušek pana Pavla, tak u mě seděl za covidu a chtěl peníze, tak jsem mu je dal, ale asi málo,“ řekl Babiš. „Ze svého?“ zeptal se Pokorný. „Já jsem vybíral daně,“ reagoval Babiš. Podle Pavla se v době covidu zapomnělo na umělce na volné noze. Hovořil pak také o hradním architektovi, kterého by rád viděl na Hradě.

Závěrem se pak Pavel rozesmál sám své odpovědi na otázku, jakého českého autora čte. Babiš uvedl Hovory TGM, Pavel zmínil knihu autora Bárty ohledně chaosu. „Mám to nějak rozebírat?“ zeptal se Pokorný, Pavel se smíchem odvětil, že ne.

Když měli oba kandidáti říct, co řekli v kampani nepřesně, Petr Pavel zmínil včerejší „ministerstvo stavebnictví“, které uvedl, i když neexistuje. „Pan kandidát na prezidenta Řezníček mě tak vyhecoval, že jsem řekl, že nechci plnit závazky NATO. Vždyť víte, že na to mluvení tak nejsem. No nejsem, každý umí něco,“ sdělil Babiš.

„Já jsem tak trochu moderátor...“ chtěl reagovat Pokorný. „Já vás mám rád,“ řekl Babiš. „Ježíšmarjá. Poprosím Petra Pavla o totéž, aby to vyvážil,“ sdělil Pokorný a ptal se dále Babiše, proč tvrdí o Martinu Řezníčkovi, že jej vyhecoval k nějaké odpovědi a zda nechce České televizi opětovně „odpustit“, jak tvrdil již při nedělní debatě poprvé. Babiš přitakal, že jí tedy „odpouští“.

A co budou oba kandidáti dělat, když vyhraje ten druhý? „Pokud jdu do volby, tak respektuji, že je to volba lidí, tak může dopadnout oběma způsoby. Pokud prohraju, vyzvu své voliče k tomu, aby výsledek respektovali. Musíme se pak s tím smířit. Neznamená to konec světa,“ sdělil Pavel.

„Pokud pan Pavel vyhraje, tak pětikoalice ovládne všechno. Je historická šance propojit tři miliony voličů s těmi vládními. Kdybych byl na Hradě, snažil bych se to s panem Fialou propojit,“ zakončil Babiš.

