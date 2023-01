Poslední prezidentská debata: Zase válka, neudržel se Babiš po dotazu od Šídla

reklama

NERV předložil vládě soubor opatření, která by měla realizovat. „Tato vláda nemá ráda důchodce. Chtějí zmrazit možnost jít do předčasného důchodu. Vláda neříká pravdu lidem, nejsme tak zadluženi. Většina těch návrhů NERV je pro mě nepřijatelná,“ sdělil k tomu Babiš.

„Návrh změn parametrů je v podstatě krátkodobým řešením z nouze. To, co potřebujeme, je důkladná důchodová reforma. Snažil bych se, aby vláda přišla co nejdříve s návrhem komplexní reformy. Ta se měla uskutečnit už před deseti lety a vlády neměly odvahu ji realizovat,“ zmínil následně k důchodům Pavel. Ani jeden z prezidentských kandidátů by pak určitě nesnižoval rodičovský příspěvek.

„Pan Pavel říká, že chce navyšovat majetkové daně, takže každý náš občan, který má chatu, rodinný dům, by měl vyšší daně. A já jsem proti. Ať se už konečně tato vláda stará o příjmy,“ rozohnil se pak Babiš. Pavel tuto rétoriku odmítl. Pavel podle svých slov hovoří o zjednodušení daní. Na prvním místě by zvyšoval „daně z neřesti“. „Řekl jsem pouze to, že daně z nemovitosti jsou u nás nejnižší v Evropě,“ sdělil, že však nikdy nehovořil o jejím jednoznačném navýšení. Babiš pak hovořil o tom, že by navýšil daně z hazardu, načež se jej Pavel zeptal, jak je tedy možné, že kasina dostala nejvyšší kompenzace v době covidu.

„Souhlasím s vámi, ale náš stát nemá evidenci a nemůžeme se zeptat finanční správy, kdo jaké daně platí. Bohužel se kompenzace dělaly plošně,“ sdělil Babiš, že to však nešlo učinit jinak. Oba kandidáti následně hovořili o DPH a o zjednodušení daňového systému. Babiš si v tu chvíli neopomněl rýpnout do vlády, konkrétně do ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). „Stanjura by navyšoval daně u léků, které Válek ještě ani nemá,“ rozesmál se Babiš.

„Jakékoliv výjimky a úlevy komplikují systém. Stálo by za to systém zrevidovat a zjednodušit,“ hovořil pak Pavel o daňových výjimkách. Podle Babiše se o tomto mluví stále. „Ale to jsou výjimky pro zaměstnance, rodiny, ale těžko je tam něco, co by se rušilo. Pan prezident Zeman vždy na to poukazoval,“ sdělil Babiš.

Oba kandidáti se pak shodli na tom, že vysoké školství by v současné době nemělo být zpoplatněné. Hovořilo se i o neinvestičních dotacích v zemědělství. „Nestudoval jsem do hloubky,“ odvětil Pavel. „Pražská kavárna je naštvaná na první kolo. Mluví o vsi. Venkov je důležitý. Zemědělství a potravinářství, každý stát na světě se stará,“ našel si následně svou odpověď Babiš, podle něj naši zemědělci a potravináři mají podstatně méně peněz, které se špatně vyjednaly při vstupu do EU.

Na přetřes přišlo i manželství stejnopohlavních párů. Oba kandidáti jsou pro.

Pavel se následně vyjádřil kladně i v otázce eutanazie, kdy se domnívá, že člověk by měl mít právo rozhodnout o důstojném odchodu ze světa. Babiš je proti, protože podle svých slov věří na zázrak. Oba muži se následně neshodli ohledně legalizace marihuany.

„Východní hranice Ukrajiny leží na východě Donbasu a na jihu Krymu,“ odpověděl pak Pavel na otázku, kde vidí východní hranice Ukrajiny, Babiš souhlasil. Poté hovořil o mírovém summitu v Praze. „Nejednal bych s Putinem, nikdy jsem s ním nemluvil. V roce 2010 už jsme mírový summit měli, Obama – Medveděv. Nejprve bych kontaktoval Zelenského, V4, Macrona, Erdogana. Macron mluví s Bidenem. A oni se musejí domluvit, jaký by byl plán. Ukrajina – EU – NATO se musejí domluvit, jestli vůbec by o tom s Ruskem jednaly,“ zdůraznil Babiš, že by celou věc inicioval, nabídl by Pražský hrad na summit. „Nejsem světový lídr, ale je potřeba mluvit. A já jsem mluvil s Trumpem pětkrát, tak proč bychom to nemohli zkusit,“ sdělil dále Babiš, podle nějž Fiala nevyužil předsednictví. Pavel podle něj říká, že jsme malý národ, Babiš tvrdí, že je hrdým národem.

„Jsem hrdý na svůj národ. V mezinárodním prostředí jsem ale nějakou dobu dělal a vím, jak těžko se dosahuje mírových dohod. Rusko v současné době na jednání zájem nemá, pokud o míru hovoří, tak jedině za svých podmínek. Mírový summit je v tuto dobu opravdu nereálný. Cesta není v individuálním oslovování jednotlivých prezidentů, což může být nápomocné, ale od toho máme EU a NATO. Tři měsíce po inauguraci prezidenta bude summit NATO ve Vilniusu. Na těchto jednáních se bude formovat postup celé Aliance v řešení celého programu. A mírová konference může postupovat až potom,“ sdělil Pavel.

„V rámci této války, kdo tam zprostředkoval obilnou stezku? Erdogan. Byl jsem tam dvě hodiny na čtyři oči. A tam si řeknou ty věci, ti světoví lídři. Musíme se snažit o mír, o ukončení války,“ komentoval to následně ještě Babiš. „Shodneme se v tom, že o mír se snažit musíme. V čem se lišíme, je forma,“ zakončil toto téma Pavel.

Následující otázku položila komentátorka Echo24.cz Lenka Zlámalová, jež hovořila o ČNB, zda plní svoji roli – a podle ní nebojuje proti zdražování. „Centrální banka tu šanci rychle reagovat na růst inflace promarnila,“ sdělil Pavel, Babiš pak tvrději dodal, že ČNB selhala. „Centrální banka poškodila všechny firmy, živnostníky a občany,“ rozhorlil se Babiš. Petr Pavel podle něj podporuje navýšení úroků, on je ale proti. „Zvýšit úrokové sazby nám dlouhodobě doporučovali odborníci,“ míní Pavel.

Další otázku položil Bohumil Pečinka, ptal se na sjednocování společnosti. „Prezident nevládne, prezident je tím, kdo by měl moderovat diskusi. Pokud jsem říkal, že mojí praxí, zejména v NATO, bylo dosazování konsenzu mezi třiceti zeměmi, jsem připraven vést diskusi s vládou, ale i opozicí. V naší politické kultuře komunikace mezi vládou a opozicí nebyla nejšťastnější,“ poznamenal Pavel. „Prezident nemá kompetenci řídící. Znovu opakuji, že tady je historická šance propojit tři miliony občanů s voliči pětikoalice,“ míní Babiš.

Martin Veselovský se posléze zeptal, co by jeden či druhý kandidát řekli svému synovi, pokud by měl jít do války pomoci zemi, kterou napadli spojenci. „Zase ta otázka. Strašení válkou. Samozřejmě bych svého syna přemlouval... Zase je to hypotéza. Samozřejmě že bych synovi to vymlouval... Šel bych tam sám, je to totální blbost a je to zase strašení lidí,“ rozhorlil se nad otázkou Babiš.

„Když jsem šel v roce 1992 do války, tak můj táta měl obavy a kladl mi na srdce, abych byl opatrný, ale byl hrdý. Pokud by taková situace nastala, měl bych o svého syna obavy, ale byl bych na něj hrdý. Protože chlap dělá to, co je správné,“ řekl Pavel, Babiš oponoval, že máme profesionální armádu a ta by šla jako první.

Měl by Západ dodávat zbraně na Ukrajinu? ptal se následně obou kandidátů Jindřich Šídlo. „Jednoznačně ano, opačný případ znamená nechat Ukrajinu padnout a prohrát. Znamenalo by to vítězství Ruska,“ uvedl Pavel. „Zase válka. My máme koordinovat dodávky zbraní přes NATO a podpora finanční přes EU. A to děláme. A znovu mír!“ řekl Babiš.

„Nejdůležitější jsou moje děti, rodina,“ shodli se pak oba kandidáti na tom, co je pro ně důležité. Oba kandidáti se pak shodli na tom, že nejhezčí zážitek pro ně bylo narození dětí. Ztráta blízkých je pak pro ně naopak tím zážitkem nejhorším.

Když měli oba kandidáti říct o svých ženách tři slova, Babiš se opět rozmluvil. „Je strašně společenská, miluje lidi, dělá v nadaci pro ně,“ sdělil Babiš. „Milující, cílevědomá a důsledná,“ zhodnotil Pavel svoji ženu. Závěrem pak promluvily manželky obou, které moderátor Reynolds Koranteng pozval ke svým partnerům. Obě ženy doufají, že se po víkendu vrátíme k normálním životům a že se budeme respektovat navzájem.

„Chtěla bych se na voliče obrátit v tom duchu. Připomeňme si slova naší hymny a zkusme se na Českou republiku podívat jako na náš domov. Poprosila bych vás, abyste přišli k volbám,“ řekla Eva Pavlová.

„Myslím si, že mého manžela nemusím nikomu představovat. Už deset let fungujeme v nadaci a pomáháme lidem. A můj manžel vstoupil do politiky se stejným cílem, aby mohl lidem pomáhat. Když podpoříte mého manžela, vždy bude za vámi stát a postará se,“ řekla Monika Babišová.

To byla závěrečná slova – která právě v této debatě obstaraly možné budoucí první dámy.

