Pošlete smsku, já vám poradím, jak komunikovat. Babiš se naštval na Petříčka

Premiér Andrej Babiš, kvůli kterému spolek Milion chvilek protesty pořádá, situaci komentoval jako neschopnost ministerstva zahraničí. „Teď se na mě nedávno obrátilo Ministerstvo zahraničních věcí s nějakou komunikací. Ano, je pravda, že my jsme tady včera měli největší demonstraci od revoluce. A vy údajně nevíte, jak to máte komunikovat. Tak to mě strašně mrzí,“ řekl jízlivě premiér den po údajně největší protestní akci od roku 1989, na které se mělo sejít přes 250 tisíc lidí.

To, že ministerstvo posílalo na Úřad vlády návrh komunikačního doporučení, potvrdil ministr Petříček. „Návrh obsahoval kontext a shrnutí aktuálního dění v ČR, a to včetně probíhajících demonstrací. Toto doporučení obsahovalo například sdělení, že nebyly zaznamenány zásahy do fungování nezávislé justice a že ministerstvo zahraničí uznává a respektuje nezávislost evropských institucí,“ vysvětloval pro web Aktuálně.cz ministr zahraničí.

„Úřad vlády s navrženým zněním nesouhlasil a přípravy komunikačního doporučení úplně zastavil,“ vysvětlil ministr s tím, že na Úřad vlády byl návrh poslán s cílem sjednotit formu komunikace v zahraničí.

Není jasné, jaké pasáže se Úřadu vlády nelíbily a proč bylo doporučení zcela zastaveno. „Já si myslím, že jste všichni inteligentní, čtete noviny, a pokud máte nějaké pochybnosti nebo se chcete na něco zeptat, klidně mi napište mail nebo pošlete smsku, já vám poradím, jak komunikovat,“ vzkázal na ministerstvo premiér.

autor: jma