Posloucháme hlupáky. Ševčík proti Bruselu: Česká půda leží ladem

Docent Miroslav Ševčík navštívil výlov jednoho z chovných rybníků v České republice, Hradeckého rybníka u Tovačova, kde se setkal s jeho odpovědným vedoucím Jiřím Zahradníčkem. Ten se podělil s Ševčíkem o některé z problémů vyskytujících se v rybářství. Za největší z nich označil nadměrné množství kormoránů, kteří způsobují značné škody na rybách. „Jestli jich je v Česku 125 tisíc kusů, tak to je neúnosné číslo a mělo by se v tom určitě něco podniknout,“ řekl Zahradníček. Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 97% Bohužel ano 1% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2370 lidí

Řešením by dle jeho názoru bylo povolení celoročních odstřelů. „Třeba na chovných rybnících by určitě prospělo, kdyby byly povolené odstřely. A nejen na vybraných místech a v období výlovu, ale během celého roku. Protože kormorán jako takový působí škody nejen v době, kdy jsou rybníky bez ledu a škody jsou obrovské, ale také během jara, podzimu a letního období,“ řekl Zahradníček, jenž dohlížel výlovu.

„Vidíte? To jsou kapříci, kteří se vám objeví na vánočním trhu,“ upozornil Ševčík diváky videa. „Jsou vynikající, protože jsou potom v travnatých kádích… sádky se tomu říká. Právě ti kapři z Tovačova patří mezi ty nejlepší v České republice,“ zmínil.

V souvislosti s rybářstvím se ve videu pro ParlamentníListy.cz docent Ševčík podělil o svůj názor na zemědělskou výrobu v Česku. „Já musím říct, že my potřebujeme úplně změnit i politiku v rámci zemědělství,“ prohlásil Ševčík.

Konkrétně ekonom vyjádřil nespokojenost s tím, že Česká republika ignoruje zkušenosti dlouholetých odborníků, jako je bývalý prezident Agrární komory ČR Jan Veleba nebo zemědělský inženýr Zdeněk Jandejsek, a místo toho následuje diktáty Evropské unie. „Bohužel se neopíráme o staré matadory, kteří v zemědělství dělají desítky let, jako je například pan Veleba nebo pan Jandejsek, a posloucháme hlupáky z Evropské unie, kteří nám diktují, jaké podmínky budeme mít v oblasti zemědělské výroby,“ řekl Ševčík.

Dalším problémem, na který Ševčík upozornil, je nespravedlnost v oblasti zemědělských dotací. Dotace jsou podle něj v rámci Evropské unie rozdílně rozdělovány, přičemž některé státy dokázaly prosadit své zájmy a získat více podpory pro své zemědělce než Česká republika. „Existuje zde významná nespravedlnost v oblasti zemědělských dotací. Rozdílné částky jsou vypláceny v zemích, které si dovedly prosadit svou zemědělskou politiku, a v naší republice,“ upozornil ekonom. Největší kritiku směřoval na systém dotací, který podle něj podporuje neefektivní využívání zemědělské půdy.

„A víte, co je úplně nejtragičtější? My dotujeme to, že neobděláváme zemědělskou půdu. My dotujeme to, že se pěstují bodláky, a že v podstatě to, co bychom mohli využít pro naši potravinovou soběstačnost, nejsme schopni udělat,“ vysvětloval Ševčík, že v Česku dochází k nevyužívání zemědělského potenciálu, což v důsledku zhoršuje schopnost Česka být soběstačné v oblasti potravin.

Následně Ševčík již s odlehčenějším tónem poukázal na dva nápoje českého důvodu, které měl při výlovu rybníka s sebou, čímž demonstroval podporu domácích výrobců. „Dnes mám s sebou opět Kofolu – je výborná, ale dostal jsem i takzvané „nachmelené‘. To je produkt Vinia – VINIUM Velké Pavlovice. Tak když budete chtít, pijte Kofolu, český produkt, a Vinium, taky český produkt,“ ukázal Ševčík na oba nápoje.

Poté se vrátil k výlovu rybníka, který dle jeho slov navštívily tisíce lidí. „Pojďte se podívat, jak tady ti kapříci padají do kádí a jak se vám budou líbit potom na vánočním trhu,“ pobídl Ševčík. A s Kofolou a s Viniem v ruce se za hudebního doprovodu české kapely šel projít okolo rybníka.