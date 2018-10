Poslušný mládežník Petříček. Takto o něm promluvil Jiří Dienstbier

„Přichází další ze staré party mladých socialistů.“ Těmito slovy zhodnotila páteční MF Dnes nového ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Bude to prý „pan poslušný“. List své tvrzení opírá mimo jiné i o vyjádření senátora za ČSSD Jiřího Dienstbiera, který naznačil, že Petříček se stal ministrem především proto, že je loajální k europoslanci Miroslavu Pochemu.

„Pan Petříček je nepochybně vzdělaný člověk, já bych nezpochybňoval jeho kvalifikaci ani bych o něm nesoudil jako o Pochem. Problém je v tom, že jeho hlavní politickou kvalifikací, proč byl vybrán právě on, je to, že patří ke skupině kolem Miroslava Pocheho. Já slyšel i od našich velvyslanců, kteří byli všichni tady na poradě, jak od Miroslava Pocheho zaznělo pár dní předtím, než se objevilo jméno Tomáše Petříčka, že když tam nebude on, tak tam bude někdo, kdo je mu loajální,“ říká senátor za ČSSD Jiří Dienstbier.

A když se proti Petříčkovi vymezuje jeho vlastní stranický kolega, nelze čekat, že se dočká zastání u opozice. Předsedové ODS a TOP 09 Petr Fiala a Jiří Pospíšil se shodli, že ministrem zahraničí by měla být nějaká respektovaná osobnost, nikoli bývalý asistent europoslance Pocheho.

Ministrem zahraničí se možná stal ještě z jednoho důvodu. Býval členem Mladých sociálních demokratů v časech, kdy je vedl Jan Hamáček a kdy byl členem i Poche. Mládežnická organizace ČSSD se tak všem třem pánům možná stala odrazovým můstkem do nejvyšších pater politiky.

autor: mp