Posměch Markétě Pekarové nebere konce. Ze všech stran

V kuloárech se již nějakou dobu proslýchá, že někdejší ministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek zvažuje založení nové politické strany. Od současné šéfky vládní TOP 09 a předsedkyně Poslanecké sněmovny přichází proto varování, že takové rozhodnutí by byla obrovská chyba. Uvedla také, že tím by Kalousek pomohl Babišovi a Okamurovi. Na sociální síti za své obavy sklízí posměšné reakce.

Miroslav Kalousek je z aktivní politiky pryč tři roky, dnes se řadí mezi velké kritiky současné vládní pětikoalice a to především pro její nezodpovědné hospodaření. V rozhovorech se tak stále častěji vyjadřuje ve smyslu, že na české politické scéně chybí alternativa a jeho návrat do politiky v barvách nové strany se zdá být čím dál reálnější.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová prozradila, co říká na případné Kalouskovy ambice na založení nové strany, díky které by TOP 09 mohla přijít o část voličů. „Jako že by šel už do třetí strany, a druhou by zakládal? Pokud to chce udělat, tak to udělá. Já mu v tom určitě nezabráním sebetvrdším vyjádřením. Myslím ale, že by to byla obrovská chyba od člověka, který v roce 2017 vyzýval ke spojení politických stran a odešel ze Sněmovny, aby se to mohlo stát, protože on byl překážkou tohoto spojení,“ vyjádřila se v rozhovoru pro CNN Prima News.

Podle Pekarové Adamové by se Kalouskovi těžko vysvětlovalo, že tím oslabuje strany vládní koalice. „Bylo by dosti licoměrné, kdyby tady už spojené strany, které spolu dobře fungují a spolupracují v rámci koalice, oslaboval zakládáním nového subjektu. Myslím si, že i on, který má velké rétorické schopnosti, by takový příběh složitě vysvětloval,“ míní.

„Nová strana by nepochybně udělala radost Babišovi s Okamurou, těm by pomohla nejvíc,“ zdůraznila předsedkyně Sněmovny.

Její značné obavy z Kalouskova návratu s novou stranou vyvolávají v české internetové obci pousmání.

Bývalého europoslance Pavla Teličku z hnutí Hlas varovné reakce Pekarové Adamové, že nová Kalouskova strana by byla chyba, pohnuly k vyjádření, její slova glosoval následovně: „Běda vám, Miroslave Kalousku!“ komentoval vyjádření šéfky Sněmovny na platformě X.

Bez osobnosti politika degeneruje, komentoval Kalouskovy úvahy na založení nové strany Svatopluk Němeček (SOCDEM). „Ačkoliv mám na mnohé jiný pohled než Mirek Kalousek, vážím si ho jako osobnosti, která se nebojí říkat nepopulární věci. Vždy bude Pan Někdo. Politika bez osobností degeneruje,“ uvedl.

„Míra Kalousek je velký stratég. To se musí uznat. A je velkým nebezpečím pro blahobytný život naší Markétky,“ reagoval na situaci účet Jsem zděšena, komentující politické dění.

Kalousek původně zvažoval návrat do politiky prostřednictvím evropských voleb. Protože však TOP 09 kandiduje opět v rámci koalice Spolu, nedostal se na kandidátku. Kvůli jeho časté kritice vlády však byli proti jeho kandidatuře především kandidáti z ODS a KDU-ČSL.

Mezi dalšími uživateli sociální sítě X se často objevovaly názory, že by Miroslav Kalousek založit novou stranu skutečně měl a klidně pouze z trucu. Někteří komentující mu již předem vyjadřují podporu a z možnosti, že by to znamenalo konec pro TOP 09 a možná i další strany se nepokrytě těší.

„Platí, že je tu obrovský prostor pro alternativu. Přál bych si, aby tento prostor dokázala vyplnit koalice Spolu, ale musela by hodně přidat ve své hospodářské politice. Nejsem aktivní politik, ale nevylučuji, že se jím nebudu snažit znovu stát," uvedl Kalousek v rozhovoru pro Právo.

