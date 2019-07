Pospíšil: Piráti jsou levicová strana. Spojení s ODS podporuji

Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil přivítal snahu předsedy ODS Petra Fialy spolupracovat v předvolebním boji před příštími parlamentními volbami. Věří, že právě tudy vede cesta k porážce dnešního premiéra Andreje Babiše (ANO). To, že Piráti spolupracovat nechtějí, prý Pospíšila nepřekvapilo. Z Prahy údajně ví o této straně své.

Předseda ODS Petr Fiala chce před parlamentními volbami v roce 2021 jednat o spolupráci se stranami, které patří do konzervativně liberálního proudu. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil Fialovu výzvu přivítal.

„Jsem přesvědčen, že jedině v okamžiku, kdy demokratické, středopravicové strany budou spolupracovat, mají šanci porazit Andreje Babiše a sestavit vládu bez něj,“ napsal šéf TOP 09 na sociální síti Facebook.

Sám prý udělal všechno pro to, aby TOP 09 a STAN znovu táhly za jeden provaz. Za jeden provaz táhli v pražských komunálních volbách, voliči to prý ocenili a dnes se Spojené síly pro Prahu podílejí na správě hlavního města. Další úspěch v podobě dvouciferného volebního výsledku se prý dostavil ve volbách do Evropského parlamentu.

To, že Piráti spolupráci odmítli, prý plně respektuje a ani trochu ho to nepřekvapilo. „Nepřekvapuje mě a respektuji rozhodnutí Pirátů, kteří tuto myšlenku odmítli, jelikož z mé zkušenosti z Prahy jsou spíše stranou levicovou a jejich programové průniky s pravicovými stranami jsou prostě menší, než když se domlouvá ODS, TOP 09 či STAN,“ uzavřel.

autor: mp