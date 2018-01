Pospíšil z TOP 09: Na TV Prima zvítězil Drahoš

24.01.2018 8:14

Drahoš a Zeman. Politici se přu o to, kdo byl v prezidentské debatě na FTV Prima lepší. Byl to Jiří Drahoš, nebo vítězil spíše Miloš Zeman? I na české politické scéně se ukazuje, jak je česká společnost rozdělená. Zatímco statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec má za to, že Zeman byl pohotovější, předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se domnívá, že zvítězil Drahoš, a to díky své slušnosti a díky tomu, že Zeman neříkal pravdu.