Postavit se Zemanovi. Tvrdě hlídat. Miroslava Němcová hovoří i o žalobě na prezidenta

Poslankyně a současná kandidátka do Senátu za Prahu 1 Miroslava Němcová (ODS) v rozhovoru pro Info.cz hovořila o tom, proč ji láká křeslo v horní komoře. „Senát by se měl postavit prezidentu Zemanovi,“ říká.

reklama

„Senát je prostředí, kam se překlápí akcent na témata, která mě nesmírně zajímají a byla 22 let mými ústředními tématy – ochrana ústavnosti, péče o demokratický systém a tak dále,“ uvedla Němcová s tím, že Senát je v tomto dobrý, zato ve Sněmovně si takových témat příliš nikdo nevšímá.

Politická situace ji začala znervózňovat především v období od roku 2013 do roku 2017, kdy jednak nastoupil Miloš Zeman do prezidentské funkce a jednak nastoupil Andrej Babiš do funkce předsedy vlády: „Je to pro mne obdobím, kdy cítím, že země nejde dobrým směrem. Pořád jsem si musela odpovídat na otázku, co s tím udělám?“ zdůvodnila, proč její rozhodnutí nakonec vyústilo v kandidaturu do Senátu.

Němcová zopakovala, že vnímá Senát jako pojistku ústavnosti: „Ochrana ústavnosti je důležitá role Senátu, což se projevilo – a odtud asi plyne i zloba prezidenta – tou ústavní žalobou, která byla sepsána na prezidenta republiky, pro kroky, které v nedávné době činil. Senát tuhle sílu má a dokázal na sebe strhnout pozornost,“ pokračovala politička.

Následně dodala: „I předseda Senátu Miloš Vystrčil ukázal svou cestou na Tchaj-wan, jaká je ještě možnost Senátu, že může sehrát pro českou veřejnost a obraz naší země v zahraničí mimořádně pozitivní roli,“ myslí si Němcová, podle které mohou tyto odvážné kroky vést k tomu, že Senát začne být veřejností přijímán jako „nesmírně důležitá instituce“.

Vystrčilova cesta na Tchaj-wan měla své dopady. Prezident Miloš Zeman prohlásil, že na schůzky nejvyšších ústavních činitelů Vystrčila jakožto předsedu Senátu už zvát nebude. „Chování prezidenta je celé kuriózní a nepochopitelné,“ narážela na fakt, že zesnulého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, který cestu na Tchaj-wan původně připravoval, se Zeman po jeho smrti rozhodl vyznamenat nejvyšším státním vyznamenáním, Řádem Bílého lva.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Kdybych patřila mezi čtveřici nejvyšších ústavních činitelů, tak bych požádala Senát, aby se k tomu postavil jako instituce a nedovolila bych, aby to byla hra mezi Milošem Zemanem a Milošem Vystrčilem. Požádala bych Senát, aby se postavil až na samou ústavu jdoucími kroky prezidenta, který vytrestá Vystrčila. Senát se jako instituce postavil za cestu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan,“ zdůraznila.

Tím, že se Zeman odmítá setkávat s předsedou Senátu, ohrožuje prý ústavní rovnováhu: „Překlápí ji do jakéhosi prezidentského systému, kdy sobě přisuzuje větší kompetence a pravomoce, než mu ústava dává,“ zopakovala, že by se měl Senát Zemanovi postavit. „I pro to mě láká do Senátu kandidovat, protože sebemenší kroky zatlačení na ústavu a sebemenší vydobytí si prostoru, než který mu náleží, se mají tvrdě hlídat,“ doplnila.

Připustila, že cítí jistý tlak ve smyslu, že její kandidaturu v Praze podporují čtyři různé strany. „Když jdete do závodu sám pro sebe, můžete ho prohrát jen sám sobě. Když běžíte za tým, odpovědnost stoupá. Čtyři týmy jsou velký tlak. Ale nestěžuji si a za to spojení jsem ráda,“ uvedla.

Němcová sebe nevnímá jako pomyslný lakmusový papírek fungování spojování stran napravo od středu. Veřejnost podle ní vysílá silné signály, že by brala velmi pozitivně, pokud by si politické strany, které mají k sobě programově blízko, uvědomily, že jejich hlavní úkol je ochránit demokratické principy, nepřipustit svévoli prezidenta a nepřipustit překlopení do oligarchistického systému, který vytváří Andrej Babiš.

Psali jsme: Prymula? Miroslava Němcová se bojí Němcová (ODS): Ministr skončil, prý byl moc slušný. Premiér zůstává, protože je ...? Paní Němcová, proč vás nechtěli? Nerada odpovídala „Lepší prezident než Zeman bude i vrtačka s příklepem.“ Pavel Novotný přišel pozdravit čtenáře PL

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.