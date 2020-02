Posvátná kráva a Věra Jourová. Zahradil s Vondrou popisují dvojí metr v Bruselu a rozbíjení Visegradu

reklama

Europoslanci ODS Jan Zahradil a Alexandr Vondra okomentovali na svých profilech na Facebooku rozhodnutí španělského socialisty Josepa Borrella, jenž od prosince 2019 zastává pozici vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Europoslanec Zahradil napsal, že pan Borrell si položil řečnickou otázku, zda je generace mladých sama ochotna si snížit životní standardy či platit za útlum fosilních paliv velké kompenzace kupříkladu Polsku.

„A už to jede, dostává to ze všech stran. V pátek už na Twitteru couval. Nicméně revoluční buňky Zelených v europarlamentu chtějí zpátečnického soudruha řešit příští týden na plénu,“ napsal Zahradil. Prý kacířství vůči klimatické ortodoxii je v současné době velkým prohřeškem.

Politická komentátorka Lucie Sulovská v komentáři zmínila, že couvl a kvůli tomu bude v politice přibývat Trumpů, Zemanů a Bolsonarů, protože jsou všichni podělaní z organizovaných náletů twitterových SVJ, prý kvůli tomu i kašlou na většinového voliče. „Já neříkám, že bych to ustála, ono je to hnusné. Ale lidi, co jdou dnes do politiky, by sakra měli!“ dodala. „Přesně tak. Pokud dnes chcete v politice něco prosadit, nebo dokonce jenom sdělit, nemůžete být ‚slušná‘ – nebo alespoň ne tak, jak se to dnes obvykle chápe. Tu jejich hru nemůžete hrát ani zčásti, musíte ji razantně odmítnout. To je tragédie ODS – že to odmítá udělat,“ napsal jí pod komentář Petrla.

Zahradil poté v komentáři informoval: „Okamžitě si proti němu přisadil katalánský separatista Puigdemont, který si své místo v EP nakonec soudně vyboxoval. Takže i vnitropolitická válka.“

Alexandr Vondra ve svém článku psal dokonce o dvou pozdviženích z minulého týdne, která se konala v Evropském parlamentu. „Dotkl se posvátné krávy a okamžitě se stal terčem frontálního útoku na sociálních sítích – nejen ze strany Zelených. Výsledek? V pondělí se na Twitteru všem za ‚nevhodné přirovnání‘ omluvil,“ napsal Vondra o Borrellovi, který psal o syndromu Grety. „Borrell je tradiční socan, neshodnu se s ním téměř na ničem, ale tady souhlas. Jenže dlouho mu to nevydrželo,“ sdělil Vondra.

Dále se rozepsal o české evropské komisařce Věře Jourové. „Maďarsko a Polsko jsou podle ní ‚křehké demokracie‘. Polskou justiční reformu přirovnala ke ‚kobercovému bombardování‘ a dodala: ‚To není reforma, to je destrukce.‘ V Maďarsku podle ní zase ‚velké mediální domy píšou jen to, co vládě vyhovuje‘. Na otázku, zda v jejím rodném Česku je vše OK, odpověděla, že to je nesrovnatelně lepší,“ napsal Vondra na sociální síť. Poznamenal i to, že se Jourová na rozdíl od Borrella omlouvat nebude. „Hraje totiž klíčový part ve snaze oslabit Visegrád, který Němcům a Francouzům leží v krku – nejen kvůli migraci,“ dodal.

