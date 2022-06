Poteče krev? Mládež chce v Praze vypouštět autům kola. Vzor z ciziny

Anketa Má prezident Zeman vaši důvěru? (Ptáme se od 8.6. 2022) Má 81% Nemá 17% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2385 lidí

SUV bývají větší a je v nich tedy více prostoru jak pro cestující, tak pro jejich zavazadla. Kvůli své velikosti nabízí i větší bezpečnost, jsou výkonnější, mohou v případě potřeby utáhnout i poměrně těžký náklad. Nevýhodou pak bývá o poznání větší spotřeba, větší setrvačnost a zatímco řidič SUV sice z nehod vychází lépe, srážky s SUV nedopadají dobře pro ty, kdo v SUV zrovna nejedou. SUV jsou například Škoda Kodiaq nebo Škoda Yeti.

Že SUV do měst nepatří, si myslí investor a propagátor elektromobility Radovan Vávra, který sdílel srovnání Volkswagenu Golf a Range Roveru, jež má dokázat, že dnes mají cyklisté ztížené podmínky právě proto, že auta dnes jsou širší.

„SUV nepatří ani mimo město. Je to čistý nesmysl. Že jsme si zvykli, je jiná věc. Je to přesně krásný příklad externality. Výrobce má mimořádný zisk a společnost ať se stará,“ doplnil propagátor elektromobilů v diskusi.

SUV mají však i aktivnější odpůrce, například Josefa Patočku z platformy pro sociálně-ekologickou transformaci. „Ano, je to tak, opravdu nechci ve městech nesmyslně obří, ohrožující a omezující auta typu SUV, která si lidi pořizují kvůli pohodlnosti a egu, a pak s nimi utlačují nás ostatní. A vždycky mě baví, jak se z toho můžou jejich majitelé zbláznit, když to sem napíšu,“ svěřil se ekologický aktivista včera. A položil otázku, zda by v Česku neměla vzniknout odnož organizace Tyre Extinguishers. Podle něho je nanejvýš potřebná.

Tyre Extinguishers (Vypouštěči pneumatik) jsou uskupení, které má podle své stránky za cíl „znemožnit vlastnictví SUV ve městě“. A hodlá toho docílit tím, že jim bude vypouštět pneumatiky. K tomu účelu má na svých stránkách návod, příznivci tohoto uskupení mají najít SUV, nejlépe v rezidenčních čtvrtích, odšroubovat uzávěr u ventilku, vložit lentilku nebo kamínek do uzávěru, aby zatlačil na ventilek, a znovu zašroubovat. Následně mají majiteli pod stěrač vložit leták s vysvětlením, proč mu duši vypustili. A anonymně informovat místní tisk i uskupení. Tento postup pak mají odpůrci SUV opakovat. Vypouštěči pneumatik doporučují, aby pneumatiky dotyční vypouštěli v noci, pracovali ve dvojicích a neštítili se vypouštět pneumatiky i u hybridů nebo elektromobilů, protože „elektřinou se z klimatické krize nedostaneme“. Mají se ovšem vyhnout autům hendikepovaných, firemním automobilům, minibusům a autům „normální velikosti“.

Na twitteru se pak vypouštěči chlubí, jak před nimi varoval britský deník Telegraph, což pokládají za příznak toho, že jejich kampaň funguje. Naposledy udeřili například ve švédském Gothenburgu, kde prý vypustili pneumatiky u 80 SUV. Jeden z rezidentů se snažil vypuštění zabránit tím, že si za okno dal leták, ale aktivisty neobměkčil.

"If I buy an SUV will it be vandalised by climate protesters?"



Yes. Yes it will.



The @Telegraph tells its readers not to buy SUVs in case we target them.



Our campaign is working. We will make it impossible to own an SUV in the world's urban areas. But only if you join in! pic.twitter.com/IfYnJ2I1rB