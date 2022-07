Potěšující vidět krutý omyl Putina. NATO se rozšiřuje, mne si ruce profesor Lukeš

reklama

Americký prezident Joe Biden oznámil další balík vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 820 milionů dolarů. Od začátku ruské invaze už Spojené státy poskytly Ukrajině vojenskou techniku a materiál za sedm miliard dolarů. „Z mého pohledu, vzhledem k rozdělenosti americké společnosti, americké politické elity, je to skutečně zázrak, že v tak složité a potenciálně i nebezpečné věci došlo k velkému sjednocení. Jednak na straně veřejnosti a jednak na straně politických reprezentantů národa. Ta shoda je obrovská, téměř všichni si přejí, aby Spojené státy aktivně podporovaly Ukrajinu,“ zmínil Lukeš.

„Jde především o to, dát Ukrajině zbraně takové kvality, zbraně 21. století, které pomohou Ukrajincům alespoň částečně vyrovnat hrací pole, které je teď velmi asymetrické, protože Rusové teď mají obrovskou personální a materiální převahu, a proto ty zbraně, které jsou velmi technické, zbraně 21. století, jsou tak nesmírně důležité. Všichni určitě víme, že Putin si představoval, že jeho tanky dobudou Kyjev za tři dny, s čím asi nepočítal, byly Javelin a jiné protitankové rakety, které v podstatě z těch jeho tanků udělaly sedící kachny. Nejnověji teď Spojené státy dodávají zbraň, které se říká HIMARS. V podstatě je to nesmírně přesná zbraň, která dokáže zasáhnout různé velitelské cíle a zasáhnout je na velkou dálku. Protože jednou z obrovských výhod Rusů je dělostřelectvo. A HIMARS je dělostřelectvo jednadvacátého století,“ dodal Lukeš.

Fotogalerie: - Zpívá celá Ukrajina

A dodávají Spojené státy na Ukrajinu to nejcennější, co mají, nebo si některé sofistikované zbraně nechávají, aby se nedostaly do ruských rukou? „Já myslím, že ta druhá z těch možností je pravdivá. Určitě se Američané obávají dát ty nejničivější zbraně do rukou Ukrajincům. Nejenom proto, že by mohli padnout do rukou nepřítele, ale částečně i proto, že není jisto, že by je Ukrajinci nepoužili, ve smyslu, který by Spojené státy považovaly za příliš destruktivní a příliš provokativní,“ řekl. Zdůraznil také, že Spojené státy si rozhodně nepřejí, aby Ukrajinci zasahovali cíle na území Ruské federace. „Což samozřejmě Ukrajincům zásadním způsobem svazuje ruce za zády a přidává k těm mnoha nevýhodám, které už tak mají ve své snaze bránit svou zem proti agresorovi. A proto už z toho důvodu jsou Američané ochotni dodávat dělostřelectvo, které může zasáhnout cíle na 60 nebo 80 kilometrů, ale ne přes sto,“ poznamenal Lukeš.

Ruská invaze má na svědomí řadu důsledků, mimo jiné i chystané rozšíření NATO o Finsko a Švédsko. Toto rozšíření má v USA širokou podporu? „Američané toto řeší a Švédsko a Finsko jsou v Americe země velmi populární. Zejména na středozápadě je mnoho Američanů švédského původu a ti samozřejmě to vítají. Už jenom z nějakých příjemně etnických důvodů si vzpomínají na pradědečka, který možná přijel někdy ze Švédska nebo z Finska, ale neumím si představit, že by někdo byl proti tomu, aby dvě tak slušné země, země, které notoricky mají velmi dobrou pověst jako země nezkorumpované, jako země, které uznávají lidská práva, mají fungující ekonomiky. Neumím si představit, že by byl někdo, kdo by proti něčemu takovému protestoval. Kromě samozřejmě pana Putina, který, jak všichni víme, částečně šel do téhle války prý proto, aby zabraňoval rozšiřování NATO. A je velmi potěšující vidět, že jedním z důsledků jeho krutého omylu – totiž zahájení té války – je, že už teď se NATO rozšiřuje,“ dodal Lukeš.

Fotogalerie: - Nechci vládu!

Závěrem Lukeš hovořil také o americkém prezidentovi Joeu Bidenovi, kterého v současné době podporuje rekordně malé množství Američanů. Již nyní se také debatuje o tom, zda by měl či neměl v roce 2024 kandidovat na prezidenta. „Myslím si, že prezident Biden je člověk, který má pevnou morální kotvu, je to člověk, jehož hodnoty jsou na správné straně. Je to člověk, který si zaslouží ten titul člověk, nebo lidská bytost, chcete-li. Ale je to člověk, který už je velmi křehký a možná, že do těch ostrých politických bojů, které ho čekají, už je příliš slabý,“ poznamenal Lukeš, jenž si nedovede představit, že by v příštích volbách vsadili demokraté na současnou viceprezidentku Kamalu Harrisovou.

Psali jsme: Ministr Blažek: Nového vrchního státního zástupce čeká spousta práce Milan Knížák: Zpět do doby temna Výborný (KDU-ČSL): Přes farnosti zamíří k veřejnosti veškeré důležité informace TOP 09 objede zemi. Lidem bude vyprávět o pozitivech EU i euru

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.