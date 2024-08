Žijete si pořád lépe, vzkázal Fiala Čechům. Ekonomové to vidí jinak

Ještě před odjezdem na zahraniční dovolenou se chtěl premiér Petr Fiala podělit se spoluobčany o radost z toho, jak dobře ke spokojenosti všech zemi vede. Na sociálních sítích uvedl: „Čísla a data ukazují, že finanční situace českých domácností se i nadále zlepšuje. Dobrá zpráva pro dnešek.“ Tuhle příjemnou novinu doprovodil obrázkem fiktivních novin Dobré zprávy, na jejichž titulní straně se vyjímá nápis: „Finanční situace českých domácností se zlepšuje již druhý rok po sobě!“ Komu by nad takovou zprávou srdce nezaplesalo? Po chvilce ale nad ní začne hlodat červík pochybností. Když jsou fiktivní noviny, kde brát jistotu, že stejně tak ten titulek není fikcí? Co když byl před cestou na dovolenou předseda vlády natolik v dobrém rozmaru, že si z občanů vystřelil?

Konstatovat, že se finanční situace zlepšuje, je hezké, ale chtělo by to doplnit informací, vůči jakému základu se nynější stav srovnává. „Pokud je index inflace, respektive růst spotřebitelských cen, mezi červnem 2024 a červnem 2022 dvanáct procent a mezi červnem 2024 a červnem 2021 jedenatřicet procent, tak to nejsou zrovna malá čísla. Jinak řečeno, v letošním červnu jsme oproti červnu 2021, kdy byl ještě cenový vývoj obvyklý a pomalý, přišli o 31 procent, skoro o třetinu hodnoty. To je nezpochybnitelný fakt. Můžeme říct, že do roku 2021 za to pan premiér Fiala nemůže. Ale jestliže si to spočítám od června 2024 na leden 2022, tak je to 21 procent. A za tu dobu mzdy o 21 procent nevyrostly. Někde byl růst mezd hodně pomalý, dokonce jednociferný,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz makroekonom Jaroslav Ungerman.

Víc domácností hodnotí svou situaci hůř

Možná bychom premiérovi mohli dát za pravdu, pokud bychom finanční situaci českých domácností poměřovali jen v nějakém krátkém časovém úseku. „Třeba za poslední rok, tam se asi finanční situace domácností měřena dynamikou mezd zlepšuje. Ale museli bychom se dívat i na to, jak se vyvíjejí životní náklady u jednotlivých typů domácností. Třeba u domácností důchodců to ani zdaleka neplatí. Sebrali jim tisícovku z penzí měsíčně, a to není málo, to je 5 procent z průměrného důchodu. To tedy není nic, co by ukazovalo na nějaké výrazné zlepšení. Je to všechno jenom o tom, k čemu to poměřit. Udělat si selektivní výběr dat dokáže skoro každý," míní dlouholetý poradce premiérů či ekonomických ministrů.

Doporučuje podívat se na červencové konjunkturální průzkumy Českého statistického úřadu, z nichž vyplývá pravý opak toho, čím se v tiskovině Dobré zprávy chlubil Petr Fiala. „Konstatují tam, že indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,6 bodu na hodnotu 98,4. A také, že výrazněji stoupl počet domácností, které hodnotí svou současnou finanční situaci hůře, než tomu bylo v předchozích dvanácti měsících. Mírně se snížil i počet respondentů očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích dvanácti měsících,“ konstatuje Jaroslav Ungerman.

Bez průmyslu a stavebnictví i bez optimismu

Ani makroekonom Jaroslav Šulc nedává Petru Fialovi za pravdu. „Situace je vážnější, než si myslíme, protože hlavní ukazatel – hrubý domácí produkt – v podstatě stagnuje. V prvním kvartále vzrostl mezičtvrtletně o 0,3 procenta, to je nic. Ve druhém podle předběžného odhadu rovněž. Vývoj ekonomiky plus mínus půl procenta kolem nuly je stagnace, co si budeme povídat. Proto si myslím, že vývoj ekonomiky je na hraně velkého průšvihu. Jestliže padá průmyslová produkce, a to padá výrazně, stejně jako stavebnictví, tak to jsou dvě základní odvětví, která rozhodují o vývoji ekonomiky. Bez dynamiky vývoje těchto klíčových odvětví není šance být optimistický, pokud jde o spotřebu domácností. Padá německá ekonomika, na které jsme závislí. Díval bych se na ten vývoj velmi opatrně a pečlivě bych vážil slova. Rozhodně bych do toho nemíchal těšínská jablíčka. To je cesta do pekel,“ říká pro ParlamentníListy.cz Jaroslav Šulc.

Psali jsme: „Žiju ve zločineckém státě." Nápis proti Fialovi mu sundali. Pusu kováři nezacpali Bizár Green Dealu: Děda s babičkou za fabii budou platit, Leyenová za tryskáč ne „To umí každý vůl." „Levnější potraviny? Zapomeňte." Fialův balíček: O čem se nemluví Fialův projev neodpovídal skutečnosti, říká národohospodář Ungerman. Tvrzení po tvrzení, drtivý rozbor

Nediví se, že při absenci potřebného ekonomického vzdělání vychází jen z toho, co mu řeknou poradci, a spoléhá na to, že ta jejich čísla se dají obhájit. „Připomenu, že existuje něco jako ohrožení domácností příjmovou chudobou, což znamená nejméně 60 procent mediálního příjmu. Těch bylo v loňském roce 9,8 procenta oproti předloňským 10,2 procenta. V tomhle směru se dá říct, že se podíl domácnosti pod hranicí příjmové chudoby nepatrně snížil, což je tedy ‚báječná‘ zpráva. Pozitivní je, že už nás nedusí ta příšerná inflace, která tu byla v předchozích dvou letech. Ale důsledky tu zůstaly. Reálné příjmy se ještě nedostaly na úroveň z let 2019 až 21. Jak to říkal Karel Kryl, ryjeme rypákem v zemi, pořád je tady bída. Dobrá zpráva je, že se ta bída neprohlubuje, špatná, že se neodstraňuje. Chápu, že Fiala potřebuje vysílat veřejnosti dobré zprávy, no a ten, kdo tomu moc nerozumí, mu může uvěřit,“ podotýká bývalý náměstek ministra financí.

Podle revize dat bylo líp za Babišovy vlády

V polovině července došlo k revizi statistických dat o růstu HDP, podle níž se podařilo předcovidovou úroveň z roku 2019 překonat už v roce 2022. „Revize přišla vládě jak na zavolanou. Ale jen na první pohled. Možná měla vylepšit ‚špatný obraz‘ statistiků v očích současné vlády. Přece již na samém začátku jejího vládnutí, jak začala růst inflace, byli obviňováni, že to počítají špatně a pak zase, že inflace klesá a jim neklesá, resp. klesá moc pomalu. Proto se jim nedivme, že občas udělají nějaký podobný přepočet. Asi aby měli klid. Ale kouzlem nechtěného podle nových dat k největšímu vzestupu HDP, a tedy k největšímu přínosu k překonání dopadu covidové krize, došlo v roce 2021 o 4 procenta (původně to bylo 3,3 procenta). Podle těchto dat bylo líp za Babišovy vlády!“ zdůrazňuje Jaroslav Ungerman,

Vysvětlení tohoto současnou vládou nechtěného „zázraku“ je podle velice jednoduché. „V roce 2021 pokračoval růst spotřeby, byla nízká inflace, rostly starobní důchody i platy. Taková opatření přece do politiky současné vlády vůbec nepatří. Vůbec se nehodí je připomínat a je nutno to přejít mlčením. A také platí, že tento vývoj částečně pokračoval ještě v roce 2022. Ekonomika má určitou setrvačnost – mj. investice založené v předchozím roce pokračují, také lidé ještě mají peníze, které jim nová pětikoaliční vláda pak sebere, ekonomika jede podle rozpočtu sestaveného ještě minulou vládou. Je tam, marná sláva, určitá míra kontinuity. Ekonomika má určitou setrvačnost – to nelze popřít. Ovšem těžko to vysvětlit mainstreamovým propagandistům…“ upozorňuje makroekonom, že překonat úroveň HDP z roku 2019 se „podařilo“ Fialově vládě v roce 2022 díky meziročnímu růstu 2,8 procenta (původně 2,4) z velké části na opatřeních založených předchozí vládou.

Zvýšit HDP o 1 procento je heroický výkon

Nepřestává kroutit hlavou nad tvrzením, že od nástupu Fialovy vlády ekonomika roste. „Nic nevadí, že v minulém roce 2023 došlo k malému až nepatrnému poklesu HDP – červená nula velikosti minus 0,1 procenta, ale pořád je to prý skoro růst, a tedy dobrý výsledek. Ovšem tento pokles je už jenom dílo Fialovy vlády. A navíc je tu optimistický předpoklad o údajném růstu ekonomiky pro rok 2024 – reálně to nebude více než 1 procento. Stručně řečeno: Fialova vláda za sebou v ekonomice nemá vůbec nic. Je vůbec schopna se dostat k růstu ekonomiky jako za Babiše? Ani náhodou… Zvýšit HDP za dva roky o 1 procento je vskutku heroický výkon,“ ironicky poznamenává Jaroslav Ungerman.

K vyjádření premiéra Fialy o stále se zlepšující finanční situaci českých domácností připomíná Jaroslav Šulc, že u nás proběhla a probíhá majetková diferenciace v tak obrovském tempu, že se pověstné nůžky rozevírají stále rychleji, což si málokdo uvědomuje. „Když 40 procent domácností není schopno ze svých příjmů, s nimiž jen tak tak vyjdou, vůbec nic uspořit, tak těch ostatních 60 procent je v jiné situaci a je schopno si spořit. A samozřejmě ti, co vydělávají výrazně nad průměr a mají výhodné daňové podmínky, potom mohou kumulovat majetky. Tam se rozevírají nůžky tak, že těch 10 procent nejbohatších domácností se stále vzdaluje těm 90 procentům ostatních. To je ten zdroj sociálního neklidu a té nervozity v tomhle státě,“ vysvětluje makroekonom.

Bez vymanění z greendealovského klystýru není šance

V každém případě je přesvědčen o tom, že výsledky za poslední měsíce a čtvrtletí neopravňují k žádným takovým prohlášením typu, že by se situace zásadně zlepšovala, jak to činí premiér Fiala. „Ano, je pravda, že už se nezhoršuje. Ale z těch nepatrných výkyvů, ať už směrem nahoru nebo směrem dolů, není možné vyvozovat žádné zásadní závěry. Hospodářství nadále zůstává ve stagnaci. A pokud se ekonomika nevymaní z toho greendealovského klystýru, tak nemáme šanci se nějakým způsobem zmátořit a očekávat růst životní úrovně,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Jaroslav Šulc.

