Pouštějte migranty, volá migrační aktivistka. Pozor: Odpověď EU překvapí

Covid ustoupil a opět se začíná řešit migrace. Vlnu migrace zažilo nedávno Španělsko, v Řecku už se připravují. Proti pašování lidí by měla bojovat posílená agentura Frontex. Evropský účetní dvůr ale varuje, že agentura neví co s penězi, ani s lidmi. A podle proimigrační aktivistky Caroly Racketeové, kterou v Itálii zadrželi právě pro podezření z pašování migrantů, by se měl celý Frontex zrušit. Politika EU ohledně ochrany hranic je prý rasistická a posiluje „koloniální a kapitalistické mocenské struktury“ a má na svědomí 40 555 životů migrantů. Nicméně rétorika bruselských orgánů nasvědčuje, že proti nelegální migraci tentokrát už míní zasahovat tvrdě.

Dle stanice Al Jazeera se v polovině května více než 6000 lidí pokusilo překonat hranici mezi Španělskem a Marokem po moři a do Ceuty buď připluli, nebo připlavali. Ovšem z tohoto počtu Španělsko 2700 vrátilo zpátky do Maroka a navýšilo počet policistů, kteří v exklávě slouží. Pozdější článek serveru Euronews hovoří už dokonce o osmi tisících migrantech a Španělsko prý navrátilo do Maroka čtyři tisíce.

A jeden z unijních činitelů se nechal slyšet, že „Evropa se nenechá nikým zastrašit“, pokud jde o migraci. Eurokomisař Margaritis Schinas pro španělské rádio řekl, že Evropa „nebude obětí takových taktik“. K této migrační vlně totiž došlo během diplomatické roztržky mezi Marokem a Španělskem a Maroko prý migrantům v pokusům překonat hranici nijak moc nebránilo.

Italský premiér Mario Draghi se také nedávno setkal s předsedou vlády národní jednoty Libye, Abdulem Hamidem Dabajbou. I při tomto oficiálním setkání se řešila migrace. Mario Draghi uvedl, že Itálie bude spolupracovat na poskytování prostředků a výcviku, ale bude třeba, aby EU reagovala „rychle a odhodlaně“. A na migraci se podle něho zaměří i Evropská rada při jednáních v červnu. Dabajba poděkoval za to, co Itálie pro Libyi dělá a za „skvělou práci italské pobřežní stráže“.

V Řecku proti migrantům prý nasazují i „zvukové dělo“ a na hranicích s Tureckem vyrostla ocelová zeď a oblast sledují drony. Jinými slovy, migrace je stále na pořadu dne.

Ostrahu vnějších hranic EU má ve spolupráci s bezpečnostními složkami členských států na starosti unijní agentura Frontex, založená v roce 2004. Její role byla v rámci migrační krize posílena. Ovšem podle auditorů Evropského účetního dvora se s tímto posílením Frontex stále ještě nevyrovnal, informuje Česká televize.

Měl by pomáhat v boji proti převaděčství a pašování lidí. „V současné době však Frontex neplní tuto svou úlohu účinně. To je obzvláště znepokojující v době, kdy byla agentura pověřena ještě dalšími povinnostmi,“ říká jeden z členů Evropského účetního dvora. Na posílení Frontexu se Evropská unie dohodla už v roce 2019, dokonce byly představeny i společné uniformy a Frontex se tak stal první uniformovanou složkou EU. Do roku 2027 by počet pracovníků agentury měl narůst na 10 000.

Jak dále píše ČT, Evropský účetní dvůr má obavy i o rozpočet agentury, tedy co bude agentura dělat se svěřenými penězi. Zatímco v roce 2015 agentura operovala se 142 miliony eur, minulý rok její rozpočet činil téměř půl miliardy eur. Mezi lety 2021 a 2027 má do Frontexu jít téměř 23 miliard eur. EÚD ovšem poukázal na to, že Brusel nestanovil, na co mají peníze jít. Navrhl, v čem by se měl Frontex zlepšit, tedy v komunikaci s členskými státy, v hodnocení aktuální situace či svých vlastních možností. Dle účetního dvora by se mělo pořádat i více cvičení, aby pracovníci byli náležitě připraveni na krizové situace.

Ale Frontex už má své nepřátele z řad těch, kdo migraci do Evropy obhajují a napomáhají jí. Například Carolu Racketeovou, aktivistku organizace Sea-Watch, která proslula tím, že byla zatčena, když bez povolení zakotvila v přístavu na italské Lampeduse s lodí plnou migrantů, které „zachránila“ ze Středozemního moře. Nakonec byla propuštěna a ještě od některých organizací (například od města Paříže) dostala medaili.

Racketeová chce Frontex zrušit. Dnes oznámila, že za tímto cílem se spojilo padesát organizací z Evropy a severní Afriky. Prohlašuje, že Frontex je klíčový pro vynucování politiky ochrany hranic EU. „Je zodpovědný za systematické porušování lidských práv během jeho operací, za deportace, spolupráci se třetími zeměmi a za posilování hranic EU,“ tvrdí iniciativa za zrušení agentury.

"These are lives lost because of the European Union’s obsession with reinforcing borders instead of protecting people. At what cost? The policies of Fortress Europe have killed over 40,555 people since 1993. — The EU has blood on its hands." Open letter ?? https://t.co/Sh7jVhNWHU — Carola Rackete (@CaroRackete) June 9, 2021

Politika EU ohledně ochrany hranic je prý rasistická a posiluje „koloniální a kapitalistické mocenské struktury“. „Je čas zrušit Frontex a systém, který představuje,“ říkají aktivisté.

„Militaristická politika Pevnosti Evropa už má na svědomí 40 555 lidí od roku 1993. Utopených ve Středozemním moři, zastřelených na hranicích, zasebevražděných v detenčních táborech, umučených a zabitých po deportaci – EU má na rukou krev,“ říká Racketeová a spol. Frontex je prý součástí války EU proti „lidem v pohybu“.

I aktivisté si stěžují na to, kolik má Frontex peněz a že má mít 10 000 pracovníků, kteří budou ozbrojení a budou smět zbraně použít. „Cíl zrušit Frontex neznamená, že by se měl reformovat nebo nahradit něčím úplně stejným. Místo toho se chceme zaměřit na systém, který Frontex udržuje. Pracujeme na tom, abysme hraničně-industriální komplex rozbili, a na vybudování společnosti, kde se mohou lidé volně pohybovat a žít,“ říkají ještě proimigrační aktivisté.

