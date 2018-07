Ministryně spravedlnosti Taťána Malá je znovu pod palbou

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) nemá ve vládě co dělat, když postavila své vzdělání na kopírování práce jiných. V tiskové zprávě to dnes uvedl místopředseda ODS Martin Kupka. Média minulý týden informovala, že experti objevili opsané pasáže v diplomové práci Malé na soukromé vysoké škole v Bratislavě.

Tento týden média upozornila, že opsané pasáže jsou i v diplomové práci Malé z brněnské Mendelovy univerzity. Mluvčí univerzity Jiřina Studenková dnes ČTK řekla, že nyní by práce neprošla antiplagiátorským systémem.

Rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová dnes serveru Novinky.cz řekla, že Malá v práci Mikroklimatické podmínky v chovu králíků prokazatelně opsala 11 stran z textu studentky Zity Pavlišové, která práci na podobné téma napsala o dva roky dříve.

Podle Studenkové by dnes práce Malé z roku 2005 neprošla antiplagiátorským systémem. „Patrně by odhalil více než pětiprocentní shodu, protože v teoretické části je z velké části opsaná a Malá diplomovou práci, ze které opisovala, necitovala. Vedoucí by takovou práci vrátil k přepracování,“ řekla Studenková. Odhalit však tehdy plagiát bylo velmi obtížné až nemožné, protože práce nebyly digitalizované a odevzdávaly se pouze v tištěné formě.

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Univerzita však nadále stojí za svým pondělním prohlášením, že práce splnila svým charakterem požadavky, které jsou na závěrečné práce kladeny. „V roce 2005 nebyly závěrečné práce digitalizovány, kontrola citací a zdrojů byla velmi omezená. Přestože jsou zde nesrovnalosti v otázce citací a teoretických východisek, považujeme výsledky práce za originální, jelikož přináší nové poznatky,“ uvedla.

Nerudová řekla, že z dnešního pohledu by diplomová práce Malé byla označena za plagiát. Podle ní se však názor na plagiátorství vyvíjí v čase a dříve se tento termín nepoužíval.

„Z veřejných zdrojů se dozvídáme, že ministryně spravedlnosti Taťána Malá opsala i svoji první diplomovou práci. Člověk, který postavil své vzdělání na kopírování práce druhých, nemá ve vládě co dělat. Potvrzují se naše slova o tom, že Taťána Malá nemá základní předpoklady pro výkon funkce ministryně spravedlnosti,“ uvedl Kupka.

Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud Malá sama vládu neopustí, měl by podle Kupky vyvodit ze situace odpovědnost premiér Andrej Babiš (ANO). Malá podle místopředsedy ODS snižuje důvěryhodnost vlády ještě předtím, než kabinet stihl požádat Sněmovnu o důvěru.

Zařazení Malé do vlády dnes na Twitteru kritizoval také europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Ministryně Malá opisovala i v diplomce o chovu králíků. Dlouho jsem se tak nezasmál, jako při čtení tohoto článku. Tato vláda se nemusí kritizovat. Sama si dává facku za fackou,“ reagoval na zprávu serveru Novinky.cz.

Psali jsme: Ještě větší průšvih, než se čekalo? Babišova ministryně Malá a Putin. Ano, Putin Okamura se neudržel: Babiš sestavil proimigrační vládu. Na její vznik měla vliv Merkelová. Ta ženská je šílená! Malá znovu odmítla pochybnosti o originalitě diplomové práce Diplomová práce Malé podle školy obstála v ověřování originality

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp