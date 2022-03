Povedlo se to! Babiš oslavuje. Riskantní záchranná mise volyňských Čechů vyšla

reklama

„Mám velkou radost! To nejtěžší máme za sebou. Povedlo se nám ze Žytomyru dopravit na slovenskou hranici 88 volyňských Čechů, z toho 46 dětí,“ napsal na svůj twitterový účet někdejší premiér Andrej Babiš (ANO).

„Nyní jsou již na Slovensku v českých autobusech a jedou do Prahy. Pracovali jsme na tom několik dní. Děkuji všem, kteří pomáhali,“ zmínil.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mám velkou radost! To nejtěžší máme za sebou. Povedlo se nám ze Žytomyru dopravit na slovenskou hranici 88 volyňských Čechů, z toho 46 dětí. Nyní jsou již na Slovensku v českých autobusech a jedou do Prahy. Pracovali jsme na tom několik dní. Děkuji všem, co pomáhali.

— Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 1, 2022

Již včera o tomto přesunu hovořil ve svém pravidelném pořadu Čau lidi.

„Už několik dní pracujeme na evakuaci dětí a matek volyňských Čechů ze Žytomyru. Mohu vám říct, že jsme na tom strávili strašně moc času, protože není jednoduché zařídit autobus ze Žytomyru do Lvova nebo na slovenskou hranici. Je to několik set kilometrů. Je to válečná zóna, je to obrovské riziko. Mám ale velkou radost, a vypadá to tak, že se to povedlo. A že ze Žytomyru vyjeli v těchto chvílích, teď je půl jedenácté dopoledne, tři autobusy. Přesný počet osob ještě neznáme, ale může to být 80 osob,“ zmiňoval.

Psali jsme: Neuvěřitelný frajer Zelenský, vzpomínal Babiš na setkání. Musíme zbrojit, mít silnou armádu

„Modlíme se, aby to dopadlo dobře. Pokud se to povede, tak budeme mít obrovskou radost, protože v podstatě nebylo možné, aby nějaký český dopravce jel na Ukrajinu. Sehnat na Ukrajině autobus, a ještě řidiče, a celé to zorganizovat, tak skutečně musím poděkovat paní Martinkové, které zastupuje v Čechách volyňské Čechy, samozřejmě paní Ludmile Čižovské, která je na místě, která to všechno zorganizovala. My jsme dělali tady maximum pro to, aby to dopadlo. Vypadá to zatím skvěle. Doufejme, že to dopadne dobře, že je budeme moci přivítat v Praze. Tak si držme palce,“ řekl Babiš.

Psali jsme: Ministryně Langšádlová: Vyloučit Rusko z dostavby Dukovan bylo správné rozhodnutí Podejte přihlášku, oznámila EU Ukrajině. Má to zádrhel Ústí nad Labem: Za Mariánský most město doplácet nebude Jihlavští sportovci dostanou od města více než čtyři a půl milionu korun

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama