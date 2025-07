Odškodnění za blackout? Možné, ale komplikované, vysvětlovala Decroix

Výpadek elektřiny, který v pátek paralyzoval část České republiky, by v určitých případech mohl vést ke kompenzacím postižených osob či provozů. V pořadu Události, komentáře to uvedla ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Zdůraznila však, že situace je právně komplikovaná a závislá na přesné definici příčin.

Senátorka a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) požaduje, aby stát odškodnil všechny, pokud nešlo o běžnou technickou poruchu.

Podobně se již o víkendu vyjádřil energetický expert Pavel Janeček, podle něj by státu hrozila náhrada škody, stejně jako reputační riziko, pokud by se ukázalo, že šlo o chybu v řízení soustavy.

V případě chyby řízení soustavy hrozí ČR reputacni riziko a náhrada škod,v případě technické chyby ne.mel @Skupina_CEPS indicie o mega přetocích a nereagoval? — Pavel Janecek (@janepa68) July 6, 2025

Ministryně Decroix upozornila, že právní rámec v případě energetické havárie a nouzového stavu, který vyhlásila společnost ČEPS, výrazně omezuje možnost náhrady škody. „Energetický zákon v takových situacích hovoří poměrně jasně – náhrady jsou v zásadě vyloučeny, s výjimkou konkrétně určených situací,“ sdělila. Zároveň ale dodala, že v některých případech může být kompenzace namístě. Týkat by se to mohlo například cestujících, kterým ujel vlak, nebo provozoven, které musely zavřít.

Podle Mračkové Vildumetzové je ale problém širší a měl by se týkat i systémových pochybení. „Zatím nevíme, co přesně selhalo. Mluví se o zanedbané údržbě, podfinancované infrastruktuře nebo o tom, že do naší soustavy přiteklo nadměrné množství energie z Německa. Pokud to nebyla čistě technická závada, je odškodnění všech namístě,“ prohlásila senátorka.

Decroix však varovala před šířením spekulací. „Společnost ČEPS již uvedla, že šlo o mechanické selhání. Z toho musíme vycházet. Pokládám za nešťastné, když se v médiích i mezi politiky objevují spekulace, které nemají oporu ve faktech,“ zdůraznila.

Podle předsedy představenstva ČEPS Martina Durčáka nejde o mimořádnou situaci, ačkoliv její rozsah byl významný. „Někdy se stane, že praskne vodič. Není to každodenní jev, ale rozhodně to není událost, která by nastala jednou za sto let,“ řekl. Zdůraznil, že ČEPS eviduje podobné případy i z minulých let. „Máme šest tisíc kilometrů vedení. A i když jsou linky zdvojené a průběžně kontrolované, nelze je stoprocentně monitorovat denně,“ dodal.

K výpadku údajně přispělo právě prasknutí vodiče. Spekulace o zahraničním přetoku energie odmítl. „Naši dispečeři denně koordinují plánování s devíti státy. V pátek nebyly hlášeny žádné mimořádné přetoky. Vše odpovídalo běžnému plánu,“ prohlásil Durčák.

Zpoždění v investicích do infrastruktury, které by mohly podobným výpadkům předejít, je podle něj dáno složitým povolovacím procesem. „Zdvojení daného vedení je plánováno na rok 2026, ale schvalovací řízení v Česku je extrémně zdlouhavé. To se netýká jen energetiky, ale i dálnic a železnic,“ upozornil.

Podobný názor vyjádřil i bývalý šéf ČEPS a předseda sdružení regulovaných elektroenergetických firem Vladimír Tošovský. „Takové výpadky nejsou neobvyklé. V oboru je považujeme za součást provozu, a i když mohou mít různou závažnost, máme na ně připravené postupy,“ konstatoval.

Rozhodující pro případné odškodnění tedy bude, zda šlo skutečně o nepředvídatelnou technickou poruchu, nebo o pochybení, kterému se dalo předejít. Stát zatím podle ministryně Decroix vyhodnocuje situaci a s konečným rozhodnutím vyčká na závěry vyšetřování.

