Pověste si už konečně ve Vatikánu nad oltář Lenina! Kláře Samkové po udání na „hnědnutí“ církve pod Dukou došla trpělivost

V dopise kritizují zejména údajné „hnědnutí“ katolické církve pod vedením kardinála Dominika Duky. Signatáři chtějí obsah dopisu zveřejnit až ve středu, která je popeleční, a má to být symbolický vzkaz kardinálovi. Od deseti hodin chtějí tito lidé „pořádat happening“ přímo kardinálu Dukovi pod okny na Hradčanském náměstí. Přesto na webu Novinky.cz dostali prostor už dopředu.

„Dopis v tuto chvíli, aniž byl veřejný, podepsalo 100 laiků a byl poštou odeslán do Vatikánu. Máme také podporu některých kněží,“ uvedl Jan Bierhanzl, jeden z iniciátorů podpisové akce. Ten uvedl, že není důležité, kdo po Dukovi arcibiskupskou funkci převezme, že hlavní je, aby to nebyl on.

Některé věřící tato nátlaková akce pobouřila. Například i známou advokátku Kláru Samkovou, která se vyjádřila na Facebooku.

„Mandát... Bože Kriste milosrdný, arcibiskup má ‚mandát‘... Eslipa má taky tu imunitu...,“ reaguje na Facebooku Klára Samková, česká advokátka, a dodává, že asi není důležité, kdo bude „po něm“, hlavně aby to nebyl on. „Takže kdokoliv kromě Zemana a nyní kdokoliv kromě Duky,“ pokračuje dále Samkov. Podle jejích slov se tady rozmáhají trnavské móresy. „Jo a ještě, náš arcibiskup hnědne? Tak jestli jo, tak žádám zdvořile, ať adekvátně k tomu se sv. Petrovi na hlavní oltář pověsí Leninův portrét. Protože pak to ‚hnědnutí‘ bude adekvátní k ‚rudnutí‘, které se děje ve Vatikánu,“ píše Samková.

Jak dodávají Novinky.cz, kardinál Dominik Duka občas sklízí kritiku zejména od mladších věřících za některé své názory. Často bývá označován také za výrazný příklon k některým politickým činitelům.

