Povinné roušky: Babiš se zasmál dotazu novináře. A obrátil se na vás

„Situace je vážná, ale věřím, že to zvládneme,“ zahájil premiér Babiš tiskovou konferenci po středečním jednání vlády. To přineslo několik dalších důležitých rozhodnutí, zasahujících do života občanů. V průběhu brífinku se i přes zjevné napětí dokázal i zasmát nad dotazem novináře Kopeckého z iDNES.cz.

reklama

Zásadním opatřením středečního zasedání vlády je povinnost nosit jakoukoliv ochranu úst a nosu. Bez těchto prostředků, bránících šíření kapének, je zakázán jakýkoliv pohyb na veřejnosti.

Informace už během jednání unikla do médií od ministra zahraničí Tomáše Petříčka. „Já jsem ministrům říkal, aby s jakýmikoliv informacemi počkali, že vláda skončí,“ nelíbilo se Babišovi.

Vláda chce dále vyjít vstříc důchodcům, kteří si stěžují, že jako ohrožená skupina jsou vystavováni riziku koronaviru od ostatních nakupujících. „Od 10 do 12 je všem osobám pod 65 let zakázáno nakupovat v prodejnách potravin,“ oznámil premiér Babiš.

V úterý by měla být mimořádná schůze Poslanecké sněmovny ke schválení nové úpravy ošetřovného, což je zásadní zákonná změna, kterou je třeba provést.

Vláda také jednala o přímé pomoci podnikatelům, na které situace tvrdě dopadá. Mělo by se jednat, jak premiér ohlásil, o 100 miliard přímé pomoci a 900 miliard záruk.

Hlavním, co všechny zajímalo, i s ohledem na vyhlášenou povinnost zahalování obličeje, byla samozřejmě dodávka roušek. „Pokud se to povede a letadla dostanou povolení, mělo by o víkendu přiletět z Číny až 30 milionů roušek a 1,5 milionu respirátorů,“ slíbil Andrej Babiš s odkazem na nepřítomného ministra vnitra Jana Hamáčka, který prý tuto operaci řeší. Úřad vlády kromě toho nakoupil 10 milionů roušek ve Vietnamu, rozdělených po milionu každý týden.

„Situace je vážná všude v Evropě, každý to shání,“ zdůraznil premiér.

Suplujte pomůcky improvizovaně

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček zopakoval premiérova slova o podpoře podnikatelů. Přímé podpory by měly být v podobě kompenzací náhrad mezd, odpuštění odvodů, nebo injekce do likvidity. „Chceme jasně říct podnikatelskému sektoru, že jdeme tímto směrem a jsme připraveni dávat tyto částky,“ uvedl ministr Havlíček.

2 procenta HDP měla jít do přímé podpory, 16 procent do nepřímé. Pokračovat má i program COVID, který ministerstvo spustilo už v minulém týdnu. Rozšířen byl program podpory exportu.

V oblasti dopravy se České dráhy rozhodly redukovat šest procent linek, které v souvislosti s přijatými opatřeními jezdí nevytížené. Celkově prý vytíženost vlaků klesla o 90 procent.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula apeluje na občany, aby „chybějící pomůcky suplovali improvizovaně“. Zamezení přenosu je podle něj v současnosti pro zastavení epidemie klíčové.

Andrej Babiš prosí podnikatele: Nepropouštějte lidi. Je důležité, aby zůstali zaměstnaní, i když firma nevyrábí.

Je podle něj třeba nemít strach a deprese. „Jsem přesvědčen, že i když ty výskyty se budou navyšovat, takže ten vir porazíme,“ povzbudil premiér občany.

Redaktorka ČT se ptala, zda vláda neuvažuje o zrušení slev na jízdném, když podle ministra Havlíčka vlakem už skoro nikdo nejezdí. „V rozpočtu máme na slevy 6 miliard a držíme to. Ty slevy tam necháváme,“ ujistil ministr Havlíček.

Další dotaz směřoval na přesný harmonogram převozu roušek z Číny. „Jedno letadlo do Číny vyletělo dnes, druhé, velký ukrajinský letoun Ruslan, by mělo vyletět v pátek,“ informoval premiér o blízkém vývoji. „Celý kontingent roušek bude distribuován prostřednictvím obcí a bude zdarma,“ informoval náměstek Prymula. Roušky podle něj budou jednorázové.

Havlíček to nazval „letecký most“. Je organizován ministrem dopravy. Využito bude 7 komerčních letadel společnosti Smart Wings. „Přál bych všem, kteří říkají, abychom přesně informovali, aby si sem stoupli na naše místa. A zkusili si to,“ rozjel se. V Číně dnes podle něj vládne „Marrákéš“, kde o tamní roušky bojují všichni a do značné míry přestala platit klasická pravidla mezinárodního obchodu.

Během Havlíčkovy promluvy spolu vzrušeně komunikovali premiér Babiš a náměstek Prymula. Během tiskovky totiž premiér z dotazů novinářů přišel na to, že v rozhodnutí o vyhrazení obchodů pro důchodce jsou pouze potraviny, ovšem v současnosti jsou otevřeny také lékárny a drogerie.

„Pan ministr to tam dopíše, musí tam být i lékárny a drogerie,“ rozhodl poté premiér Babiš z pódia.

Novináře pochopitelně toto rozhodnutí zajímalo dále, třeba zda to znamená, že mimo tyto dvě hodiny do obchodu nesmí. Podle Prymuly je záměrem vpustit do systému na určitou dobu pouze osoby nad 65 let. „Mimo tuto hodinu by důchodci chodit neměli. Ale zakázat jim to nemůžeme, ale dělají to s vědomím, že riskují své zdraví,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví.

Další novinářský dotaz směřoval na případ z Kladna, kde měl v úterý večer zemřít pacient, který má být pitván, s podezřením na koronavir. Náměstek Roman Prymula k tomu uvedl: „Novináři se pořád ptají, jestli už někdo umřel. Až umře, budeme vás informovat.“ Prozatím ale prý musí náměstek zaklepat, k žádnému úmrtí zatím nedošlo.

Dotaz televize Nova směřoval na odvolání ředitele Nemocnice Na Bulovce, které premiér požadoval v úterý: „S panem ředitelem Bulovky jsem včera mluvil, vysvětlili jsme si to, není potřeba to řešit,“ uvedl k tomu premiér.

Novinář Josef Kopecký z iDNES.cz měl dotaz na povinné zakrývání obličeje: „Týká se to mnoha milionů lidí, tak jak se to bude kontrolovat a jakou za to bude možné udělit sankci?“

„Je to apel,“ uvedl premiér Babiš, který se dotazu lehce zasmál. Lidé podle něj jsou odpovědní a vidí, co se děje. „Nikdo tu nechce nikoho pokutovat. Zařadili jsme to mezi úmyslné šíření, takže je to trestný čin.

Ale věříme, že lidé to pochopí a budou to realizovat v zájmu vlastního zdraví,“ vyzval premiér.

Reportér Blesku se ptal, jaká je důvěra premiéra v ministra zdravotnictví, který už dva dny nebyl na tiskové konferenci. Premiér na to neodpověděl, pouze vysvětlil, že ministr není na tiskovce, protože je v Senátu.

Další dotaz měl Radek Bartoníček z Aktuálně.cz a týkal se lékařů, zubařů a lékárníků. Tito lidé by už zdravotnický materiál skutečně potřebovali, tak kdy prý dostanou alespoň přesné informace o jejich dodání. Náměstek Prymula vysvětloval, že pokud by se to zveřejnilo, tak by potom vláda čelila kritice, kdyby to nebylo dodrženo. A to je bohužel dost pravděpodobné, protože dnes není možné se spolehnout na žádnou dodávku. „Třeba co se týká testů, tak tam jsme naposledy dostali desetinu objednávky,“ uvedl pro příklad. Vláda si proto nemůže dovolit slibovat moc konkrétně.

Posledním dvěma novinářům se nepodařilo přes telemost položit dotaz tak, aby byli slyšet, a tím vládní tisková konference skončila.





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.