Pozdě. Vyslovit nedůvěru – půl roku zpátky už to mělo být. Podle Hamplové to důležité ještě přijde

píše advokátka Zwyrtek Hamplová ve svém komentáři, v němž vysvětluje, proč je aktuálně úplně jedno, jak dopadne ve Sněmovně hlasování o nedůvěře této vládě.

Vládní politici podle advokátky začínají být značně nervózní, co chystá na zítra skupina odborníků: „V těchto dnech padlo něco v tom smyslu, že hlasování o nedůvěře vládě by mělo proběhnout právě ve Sněmovně, protože jinak o jejím pádu rozhodne tzv. ulice. Je to ale s ohledem na aktuální stav věcí poněkud úsměvný a trochu zoufalý výrok, svědčící hlavně o tom, že politikové jsou z 3. září těžce nervózní. Právem.

Nikomu v této zemi, tedy ani politikům, ani lidem, kteří se chystají 3. září na Václavské náměstí, totiž nemohlo uniknout, že v čele této podle politiků tzv. ulice, se už dávno zformovala velmi silná a kompaktní skupina respektovaných odborníků snad ze všech oborů – právo, ekonomika, medicína, energetika, zahraniční věci a další (kteří mnozí spojili s demonstrací svá jména), a že demonstraci samotnou začaly podporovat i další známé osobnosti. Protože se na ten směr ke dnu už prostě taky nemohou dívat. Situace je natolik vážná, že bokem šly dokonce veškeré animozity, a ústředním slovem se stalo slovo ‚jednota‘,“ pokračuje Zwyrtek Hamplová.

Ona politiky zmiňovaná „ulice“ je dnes podle advokátky obrovská masa lidí z celé země, která začala postupem doby důvěřovat „svým“ právníkům, lékařům, ekonomům, energetikům, médiím: „Zkrátka týmu, který přirozenou cestou a jako důsledek doby vznikl; jeho členové mají řadu vysokoškolských titulů i vědeckých hodností a mnoho dokázali..., ale hlavně mají obrovskou důvěru lidí. Mnozí z tohoto týmu budou 3. září na Václavském náměstí mluvit,“ přibližuje advokátka Zwyrtek Hamplová.

„Mám tu čest patřit mezi vystupující, a pokud někdo nazývá ty, kteří na demonstraci přijedou, ulicí, pro mne a kolegy jsou to občané, kterým není, stejně jako nám, lhostejné, co se aktuálně děje s naší zemí, která je naší vlastí,“ brání Zwyrtek Hamplová své kolegy, které se podle ní někteří politici snaží dehonestovat.

Nedůvěra, která by byla vyslovena vládě na půdě Sněmovny, by dnes podle jejích slov znamenala fakticky pouze to, že by „pár lidí z koaličního tábora pod tíhou voleb a 3. září přeběhlo last minute na stranu opozice, aby si mohli opět, jen trochu jinak, rozdělit ministerská křesla“.

„Nic zásadního by se tedy nezměnilo, mimo vzniku tzv. nové vlády z vůle několika přeběhlíků. To, co skutečně potřebuje Česká republika, zazní se vší vážností 3. září na Václavském náměstí, protože čas se naplnil a pohár definitivně přetekl. A to, jak mezitím rozhodne Sněmovna, na tom naprosto nic nezmění,“ zakončuje Jana Zwyrtek Hamplová.

