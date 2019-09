Pozdvižení na pochodu pro rodinu: zúčastněné provokoval muž s přeškrtnutým křížem na tričku

Cedule s nápisem „Neměnný boží řád“ a s piktogramem muže, ženy a dvou dětí, „táta, máma a rodič 1, rodič 2“ přeškrtnuto. Cedule s nápisem „Zachraňte rodinu“ a s piktogramem muže, ženy a dětí. „Rozpad rodiny způsobí rozpad společnosti," „Nebudeš nová, bez ová“. To jsou jen některá z hesel, která si v sobotu 14. září přinesli na Palackého náměstí příznivci myšlenky tradiční rodiny na letošní akci Pochod pro rodinu, který pořádá organizace Aliance pro rodinu.

Akce byla vcelku poklidná. Zúčastnilo se odhadem několik stovek lidí, řada z nich přišla s dětmi i s kočárky. Zcela prosta incidentů akce, jak už to bývá, nebyla. Objevil se provokatér. Věřící konzervativce provokoval muž staršího věku s přeškrtnutým křížem na tričku. Na cedule věřících hlásající hesla „Neměnný boží zákon, máma, táta, děti“ odpovídal vlastními poutači, na kterých stálo: „Ježíš: Pohlédne-li muž žádostivě na ženu, hřeší“; nebo „Ježíš: Plačte nad svými dětmi. Blažené neplodné ženy“.

Střety muže s religiózně smýšlejícími konzervativci se naštěstí odehrály pouze ve verbální rovině. Koneckonců bezpečnost na akci zajišťovala policie.

Úvodem promluvila předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová. Ta by si dle svých slov přála, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí (akce se konala jen kousek od jeho budovy) podpořilo rodiny, které mají více dětí. „Naše země to potřebuje a to, co naše země nepotřebuje, je redefinice rodiny, redefinice manželství, o kterou se dnes také jedná,“ prohlásila Jochová.

Fotogalerie: - Víme, co je rodina

„My nechceme, abychom byli jako ve Francii, kde se nyní jedná o zákoně, který může dvěma ženám umožnit, aby byly v rodném listě jednoho dítěte zapsány jako dvě matky. My si myslíme, že tohle už je lež, že se těm dětem bude lhát, že může mít biologicky dvě matky a žádného otce samozřejmě,“ uvedla. Dále prohlásila, že rodinu vidí jako svazek muže a ženy.

Foto: Provokující muž měl na tričku obrázek přeškrtnutého kříže

„Enfant terrible“ českého Senátu Jaroslav Kubera, jehož účast se očekávala, oproti původním plánům nedorazil. Poslal ovšem alespoň zdravici. „Zdravím vás na akci, která je pro mě velmi důležitá, protože rodina je základ státu a o rodinu musíme bojovat, aby rodina zůstala tím, čím pro nás všechny je,“ prohlásil Kubera z reproduktorů, přičemž dav přihlížejících marně vyhlížel jeho tvář na přichystaném promítacím plátně.

Obraz nešel. „Trošku se nám zadrhl obraz, protože pan Jaroslav Kubera tam byl natočen i obrazem, ale to nevadí, někdy to zlobí,“ sdělila Jochová a dodala, že oproti tradici se nezúčastnil letošního Dne pro rodinu poslanec Aleš Juchelka

„Bohužel mu do toho něco přišlo, takže dneska tady není,“ zmínila Jochová. „Ale poslal za sebe náhradu, pana Nachera z ANO, takže já bych ho tady ráda přivítala,“ dodala předsedkyně Aliance pro rodinu.

Nacher následně předstoupil. „Když jsem sem jel, tak jsem si uvědomil, že jakkoliv máme pocit, že rodina je něco automatického, tak mám pocit, že dneska se to z té společnosti pomalu vytrácí. Já jsem se vždycky považoval za liberálně smýšlejícího člověka, hájím takové principy v Poslanecké sněmovně, ale když sem jsem dnes jel, tak jsem si uvědomil, že vlastně můžu dostat nálepku, že jsem vlastně ultrakonzervativec,“ uvedl Nacher.

„To znamená, že to, co jsem vždycky považoval za normální, to znamená rodina, aniž bych se dotkl toho, když chce někdo žít alternativně, ale ta rodina prostě základ je a to ze mě přece nedělá ultrakonzervativního člověka, a dokonce jsem i nevěřící, a i přesto tohle považuji rodinu za nějaký základ,“ vysvětlil. „Napsal jsem o tom i knížku, Šílenosti doby korektní. Po korektnost dochází k tomu, že se vlastně redefinují a rozmělňují ty nejzákladnější vztahy: muž, žena, děti, rodina a podobně,“ vysvětlil Nacher. „Už to, že tu dneska jsme, vede k tomu, že nás někdo může onálepkovat a říci o nás, že jsme třeba radikální,“ dodal Nacher.

„To považuji za něco, s čím se nikdy nesmířím, i když ty nálepky budu dostávat. Zároveň jsem ale tolerantní i vůči té jinakosti,“ vysvětlil poslanec. „Poprosím všechny ty, kteří jsou jinací, aby byli tolerantní k nám,“ dodal Nacher a z vyvýšeniny přímo pod sochou buditele národa Palackého ho vyprovodil potlesk.

Foto: Starší muž provokoval věřící slovy jejich proroka Ježíše Krista, která vytrhával z kontextu

„Já si dovolím to slovo konzervativní trochu upřesnit. Dneska, jak víte, je spousta alternativních způsobů stravování, krabičkových diet, jíme avokádo, moderně a zdravě a nevím co ještě, ale to slovo konzerva, uvědomujete si vlastně, že se k ní vždycky všichni vracíme?“ zašprýmovala Jochová. „Paštika, dovolená pod stanem,“ dodala.

Následně vystoupil poslanec za ODS Pavel Žáček. „Jsem zde jako velmi chabá náhrada za mého kolegu z Poslanecké sněmovny Marka Bendu, který zde vystupuje každý rok,“ uvedl Žáček. „Stejně jako on i já sem jdu podpořit institut tradiční rodiny,“ sdělil Žáček. „Já si myslím, že jsme třicet let od revoluce dosáhli velkého pokroku v ochraně menšin. Na stranu druhou ale evidentně potřebujeme ochranu i tak základního institutu národa a státu, jako je rodina. Myslím si, že každý o podpoře rodiny mluví, v politickém životě i mimo něj, ale jen velice málo se dělá. Musíme se k tomu vracet a věřím, že v budoucnu k té podpoře rodin bude směřováno,“ dodal. A opět potlesk.

Pak předstoupil předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný. „Já se vám svěřím s takovým čerstvým pocitem. Viděl jsem, že máte ta zelená trička. Na těch zelených tričkách máte napsáno: Víme, co je rodina. To mně přišlo absurdní, protože představte si, že bychom si tu navlékli trička s heslem: Voda je mokrá. To je přece něco tak samozřejmého, protože před dvaceti lety by nikoho z nás nenapadlo dávat si na trička heslo Víme, co je rodina. Možná, že to je reakce na paní ministryni Maláčovou, která prohlásila, že to je vlastně hrozně těžký říct, co je rodina. Přátelé, to je přece úplně jasný: rodina je táta, máma, děti, babička, děda,“ pravil Výborný. „A právě to musíme znovu a znovu opakovat," dodal.

Následně se vyslovil i na podporu ústavního zakotvení manželství coby výlučného sňatku muže a ženy. Ta je podle Výborného sice jen symbolická, ale prý důležitá v době, kdy podle něj dochází k „redefinici, k relativizaci něčeho, co je naprosto normální“. „A já chci žít ve světě, který je skutečně normální a kde nejsou zpochybňovány věci, které považujeme za naprosto zřejmé a jasné a nemusíme o nich vést žádné debaty,“ dodal.

Prostřednictvím zdravice pak promluvila ještě poslankyně hnutí Trikolóra Klause mladšího Zuzana Majerová Zahradníková, která se akce nemohla nakonec zúčastnit, jelikož byla na svatbě své neteře. „Má pro svou absenci dobrý důvod, jelikož se účastní zakládání rodiny,“ komentovala situaci Jochová.

Foto: Starší muž provokoval věřící slovy jejich proroka Ježíše Krista, která vytrhával z kontextu

„Podpořila jsem ústavní novelu, kde by měla být zakotvena rodina jako společenství muže, ženy a dětí,“ uvedla Majerová Zahradníková a poděkovala sdružení Aliance pro rodinu.„Ráda bych s vámi dnes na pochodu byla, ale jelikož moje nejstarší neteř zrovna dnes tu rodinu zakládá, tak nemohu chybět na její svatbě,“ uvedla. Dále vyslovila přání, aby „tradiční rodina složená z mámy, táty a dětí byla stále tou jedinou pro nás možnou“.

Psanou zdravici zaslala i senátorka Jitka Chalánková. „Manželství bude vždy svazkem muže a ženy, jiná možnost není pravdivá, i když ji schválí parlament, dokonce všechny parlamenty světa,“ přečetla zdravici Chalánkové Jochová.

Posléze se Chalánková ve zdravici velmi ostře kriticky vyjádřila na adresu myšlenky adopce dětí homosexuálními páry a „výroby dětí na zakázku“ prostřednictvím institutu náhradní matky. „Buďme na stráži dnes a denně.“

V závěru akce pak byl promítnut krátký videospot v anglickém jazyce kritizující situaci dětí vyrůstajících ve stejnopohlavních rodinách.

Následně se manifestující vydali pochodem na Kampu, kde program pokračoval.

autor: Jonáš Kříž