Pozor: Babišův žalobce Šaroch odchycen, co řekl médiím? A vystoupila naštvaná Benešová

Nový týden odstartoval v České republice zprávou, která rozvířila vody justice a politiky. Deník N přišel s informací, že státní zástupce Jaroslav Šaroch, který vykonává dozor nad kauzou firmy Čapí hnízdo, je připraven celou kauzu zastavit a u všech obviněných prohlásit, že se ničeho nedopustili.

Ale jak plynuly hodiny, ukazovalo se, že Babiš zatím nemá vyhráno, protože zatím zůstává obviněnou osobou. Šarochovo možné rozhodnutí a jeho zdůvodnění, které zatím veřejnost neměla možnost vidět, budou přezkoumávat jeho nadřízení. Může to trvat celé týdny, protože spis ke kauze údajného dotačního podvodu má dvacet tisíc stran. Šaroch se případem zabýval čtyři roky.

Jenže, když se od něj novináři chtěli dozvědět nějaké podrobnosti o tom, proč se údajně rozhodl zastavit celý případ, se zlou se potázali.

„Žalobce Čapího hnízda Jaroslav Šaroch zatím nechce svůj postup v ostře sledovaném případu objasňovat. Včera @RESPEKT_CZ položil telefon s tím, že má neuvěřitelně práce, dnes před otázkami novinářů při příchodu do práce utekl do budovy Městského státního zastupitelství,“ napsal Kundra na sociální síti Facebook.

„Já si samozřejmě vyčkám na to konečné rozhodnutí. Nechci tu nijak předem kritizovat, nikdo jsme ho nečetli, ale co mě určitě vyvedlo z míry, že se očekávalo konečné rozhodnutí přes ten víkend, aspoň takto to bylo ohlášeno, ale v podstatě jsme se toho konečného rozhodnutí nedočkali, takže jedná se o jakýsi polotvar, který bude schvalovat teprve pan městský státní zástupce, já jsem se nad tím pozastavila, protože si nepamatuji, že bychom takto pracovali v dobách, kdy jsem byla nejvyšší státní zástupkyní, protože když už s tím jdeme do tisku, tak to musí být postaveno na jisto. Prostě, je to zastaveno, nebo to není zastaveno. Pak se nechodí do tisku, pak se na tom dále pracuje. To je ta výhrada, kterou jsem měla. Říká se, že dozorový státní zástupce je pánem přípravného řízení, ale takto to vypadá, že není tím pánem. Já se nechám poučit až pojedu na poradu, v říjnu máme s nejvyšším státním zástupcem poradu, tu máme každý rok. Já se nechám poučit, jak došlo k takovýmto změnám, přijde mi to zkomplikované a zformalizované,“ řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová na ČT24.

autor: mp