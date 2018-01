Pozor! Dokumenty o Jiřím Drahošovi, které mají zmást voliče, upozorňuje Kmenta. A přidává informace

„Drahoš se zřejmě o tajné akci Zemanových příznivců také dozvěděl, a proto o nebezpečí ovlivnění voleb začal veřejně mluvit. A koncem listopadu 2017 se kvůli tomu sešel dokonce s tehdejším dosluhujícím premiérem Bohuslavem Sobotkou, což pak oba v médiích potvrdili. Drahoš měl obavy, že na ovlivňování voleb se prostřednictvím dezinformací podílejí i zahraniční tajné služby,“ poznamenal následně Kmenta a všiml si toho, jak to tehdy rozhodilo prezidenta Miloše Zemana, jenž tehdy na adresu Drahoše prohlásil, že buď disponuje vlastní tajnou službou, nebo se na sebe snaží upozornit šířením konspirací.

„Pravda ovšem je, že civilní kontrarozvědka BIS jen oficiálně oznámila, že ‚nemá závažné informace o tom, že by cizí zpravodajské služby nezákonně ovlivňovaly volby‘. V překladu to znamená, že tyto informace nejsou potvrzené. Nicméně tím, že se chystá kompromitující a vyfabulovaný dokument na Drahoše, se podle mých informací tajná služba BIS zabývala a prověřovala to. Měla totiž podobné varovné signály, jaké pak obdržel Drahoš,“ zmínil Kmenta.

Falzifikáty měly podle všeho údajně vykazovat vysokou míru věrohodnosti, aby zmátly veřejnost. To, že je to padělek, by vyplynulo na povrch až po několika týdnech šetření.

„Drahoš už dříve uvedl, že nebyl spolupracovník StB. A zveřejnil čisté lustrační osvědčení. Badatelé, kteří svazky StB prověřovali, uvedli, že šířící se informace jsou falešné. Stejně tak lživé jsou tedy i zprávy o tom, že by se v nich psalo o sexuálních úchylkách či krádežích patentů,“ poznamenal dále Kmenta.

„Nadcházejících čtrnáct dnů předvolební prezidentské kampaně proto vážně uvažujte a debatujte jen nad ověřenými zprávami. Zprávami od prokremelských webů, které mohou přejímat a šířit třeba také ‚barrandovská či parlamentní‘ média, prosím, neberte tak vážně. Mají své poslání a zadavatele,“ dodal závěrem Kmenta s tím, že se ocitáme v centru hybridní války. Na snímku doplňujícím jeho text pak poukázal na kancléře Vratislava Mynáře a šéfporadce Martina Nejedlého. „Tito dva – v Kremlu oblíbení rádci – kují pikle nejvíce,“ uzavřel Kmenta.

Celý příspěvek Jaroslava Kmenty:

KOMPRO NA DRAHOŠE

„Aktivní opatření“ ušité jako v Kremlu

Podporovatelé Miloše Zemana chystají kompromitující materiál na profesora Jiřího Drahoše – Zemanova protikandidáta na úřad prezidenta. Podle informací, které k případu mám, jde o zfalšované dokumenty z někdejší Státní bezpečnosti o tom, že Drahoš měl být před listopadem 1989 v šetření kvůli údajným stykům s nezletilými chlapci. Zda a jakým způsobem zfalšované dokumenty StB nakonec použijí, je otázka. Třeba nakonec použijí jiný, který mají v záloze.

O dezinformační akci, která se připravuje, jsem poprvé slyšel už v létě 2017. Od svých zdrojů ze zpravodajské komunity.

Drahoš se zřejmě o tajné akci Zemanových příznivců také dozvěděl, a proto o nebezpečí ovlivnění voleb začal veřejně mluvit. A koncem listopadu 2017 se kvůli tomu sešel dokonce s tehdejším dosluhujícím premiérem Bohuslavem Sobotkou, což pak oba v médiích potvrdili. Drahoš měl obavy, že na ovlivňování voleb se prostřednictvím dezinformací podílejí i zahraniční tajné služby. „Premiér v demisi Bohuslav Sobotka z ČSSD ho ujistil, že hrozbou se zpravodajci zabývají. Podle Drahoše měla schůzka s předsedou vlády preventivní charakter,“ napsala 1. prosince 2017 téměř všechna média.

Pozoruhodné bylo, jak to tehdy rozhodilo prezidenta Miloše Zemana. Ten na adresu Drahoše prohlásil, že buď disponuje vlastní tajnou službou, nebo se na sebe snaží upozornit šířením konspirací. Zeman tehdy novinářům v Boskovicích, kde byl právě na mítinku, sdělil, že považuje za urážku občanů, pokud někdo tvrdí, že mohou v případě voleb do sněmovny či na Hrad být ovlivněni „jakýmisi imaginárními zahraničními službami“. „To by znamenalo, že jsou nesvéprávní. Člověk by snad neměl považovat občany za nesvéprávné,“ uvedl Zeman. A tvrdil, že Bezpečnostní informační služba Drahošovo prohlášení dementovala. „Jinými slovy ho naprosto shodila,“ uvedl Zeman.

Pravda ovšem je, že civilní kontrarozvědka BIS jen oficiálně oznámila, že „nemá závažné informace o tom, že by cizí zpravodajské služby nezákonně ovlivňovaly volby“. V překladu to znamená, že tyto informace nejsou potvrzené. Nicméně tím, že se chystá kompromitující a vyfabulovaný dokument na Drahoše, se podle mých informací tajná služba BIS zabývala a prověřovala to. Měla totiž podobné varovné signály, jaké pak obdržel Drahoš.

Podle informací, které se ve zpravodajské komunitě šířily, měly falzifikáty údajně vykazovat vysokou hodnotu věrohodnosti, takže by zmátly širokou veřejnost. „Že jde o padělek, by vyšlo najevo až po několika dnech či týdnech šetření. Jenže to už by bylo pozdě a volby by to ovlivnilo,“ řekl mi k tomu zpravodajský zdroj.

Drahošovi se nelze divit, že si dezinformační kampaň proti své osobě spojil i s ruskými tajnými službami. O podobných kompro-materiálech totiž krátce před tím začaly referovat pro-kremelské dezinformační weby.

21. července 2017 napsal proruský Aeronet, že na internetu se o Drahošovi šíří výbušný materiál o spolupráci s komunistickou StB. „Kopie dokumentů obdržela i naše redakce. Původ informací je neznámý, ale vyvolávají mnoho otázek!“ uvedl Aeronet.

A dále server doplnil: „Celý včerejší a dnešní den se nám schází do redakce emaily s dotazy a žádostmi, abychom se vyjádřili k poslední kauze, která se roztočila v posledních hodinách okolo prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. V průběhu včerejšího dne se začal po internetu a skrze emaily šířit text, který odhaluje podrobnosti o údajné spolupráci Jiřího Drahoše s komunistickou StB. Podle všeho se internetem šíří celkem tři různé varianty této zprávy, které se liší svým rozsahem. Podle našeho názoru původní zpráva se skládá z textu a několika příloh, fotografií a fotokopií dokumentů, které mají dokazovat obsah zaslaného textu. Část emailů je šířena bez příloh a na sociálních sítích jsou šířeny jen dva odstavce textu. Původ materiálů je neznámý, a protože naše redakce nemůže validitu ověřit, nebudeme fotografie a ani fotokopie zatím publikovat, protože je vysoké riziko, že jde o podvrhy a dehonestaci pana Drahoše, případně o provokaci proti alternativě.“

Na dalších webech a v mailech, které se v zemi šíří a přeposílá je už kdekdo, jsou pak informace o tom, že existují jakési zápisky kpt. Jana Šandy z někdejší StB, který byl prý řídícím důstojníkem Drahoše.

„Drahoš byl v roce 1985 získán Státní bezpečností pro spolupráci, záminkou k jeho získání byla jeho záliba v nezletilých chlapcích. Jeho svazek byl skartován v prosinci 1989, krycí jméno Drahoše – ´Bas´, patrně proto, že zpíval ve sboru, někdo tvrdí, že ´Akademik´. Podle další části těchto dezinformačních zpráv „kradl Drahoš v Akademii věd nápady svým kolegům“.

Drahoš už dříve uvedl, že nebyl spolupracovník StB. A zveřejnil čisté lustrační osvědčení. Badatelé, kteří svazky StB prověřovali, uvedli, že šířící se informace jsou falešné. Stejně tak lživé jsou tedy i zprávy o tom, že by se v nich psalo o sexuálních úchylkách či krádežích patentů.

V archivech StB jsou – jak jsem si ověřil – svazky na jiné osoby se jménem Jiří Drahoš. Jeden se ale narodil v roce 1937, další v roce 1938 a třetí v roce 1961. Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš je přitom ročník 1949.

„V evidencích spravovaných Archivem bezpečnostních složek nebyl k osobě Jiří Drahoš, nar. 20. 2. 1949, k rozhodnému období do 15. 2. 1990 dohledán archivní materiál. Jméno pana Drahoše bylo prověřeno ve všech dostupných evidencích včetně kartotéky bývalé Správy pasů a víz SNB, ale žádný záznam, odkazující na existenci archiválií ve správě Archivu bezpečnostních složek s přímým vztahem k panu profesoru Drahošovi, nebyl nalezen,“ uvedla ve svém stanovisku Světlana Ptáčníková, ředitelka Archivu bezpečnostních složek. Tento úřad dokumenty po bývalé StB spravuje.

„Kdyby byl prof. Drahoš veden jako spolupracovník II. správy s krycím jménem ´Bas´, popř. ´Akademik´, tuto skutečnost bychom v evidencích spravovaných Archivem bezpečnostních složek zjistili,“ dodala.

Naproti tomu informace o existenci jakéhosi kapitána StB Jana Šandy je pravdivá. Tento muž skutečně u StB působil. Pracoval na odboru pro kontrarozvědné rozpracování ideodiverzních center a emigrantských seskupení. Měl na starosti stážisty, stipendisty a mírové a ekologické hnutí. Je tedy fakt, že prováděl „kontrarozvědné rozpracování“ vědy (vybraných ústavů Československé akademie věd), zdravotnictví (ministerstva zdravotnictví a jím řízených organizací) a nepřátelských ideodiverzních center po linii vědy.

Ale obecně platí, že kvalitní dezinformační kampaň je vždy postavená na zčásti nepravdivých informacích (o Drahošovi) a zčásti na reálných údajích (o kapitánu Šandovi).

Se Šandou, který se narodil a původně žil na Písecku, se mi spojit nepodařilo. Lidé, kteří ho v místě bydliště znali, si na něj sice pamatují, ale tvrdí, že se již dávno odstěhoval a nikdo o něm nic neví. Podle data narození by mu letos mělo být 72 let.

Přestože jde tedy o nedoložené informace, na pro-kremelských webech se již šíří, že „Drahoše si sluníčkáři vybrali pro snadnou vydíratelnost a poslušnost“.

„Lidé z tvrdého bolševického jádra Charty mají k dispozici kopii jeho skartovaného svazku StB. Sluníčkáři ho chtějí vykreslit jako moudrého, národ spojujícího vědce, takového novodobého Masaryka,“ stojí ve zprávách, které šíří Aeronet.

Pod některými články, které po Drahošově schůzce s expremiérem Sobotkou vyšly v médiích, přidávají někteří diskutující právě zprávy z Aeronetu. Takže se to pořád točí dokolečka. A lidé, kteří to čtou, si musí připadat jako pes, který se stále točí za svým ocasem… a nemůže přijít na to, co to je.

Takového internetového šiřitele lze najít v diskusích třeba pod zkratkou: ad-ga. Ten převzal falešné zprávy z Aeronetu a připojil je pod článek na serveru Blesk.cz. Bylo to 22. listopadu 2017 a svůj příspěvek nadepsal slovy: „Kdo je kandidát na prezidenta Jiří Drahoš. Estébák, vyděrač, buzerant a prznitel dětí – náš příští prezident?“

Nutno dodat, že tam byl i jiný poměrně vtipný text od jiného přispěvatele, který vystupuje pod označením rc-boct. Ten na tuhle nejapnou a nesmyslnou diskusi reagoval proti-zemanovskou básničkou:

„Miloš Zeman rudý vůdce, sukovici třímá v ruce.

Podpírá ho ochranka, bobky sbírá Ivanka.

Sbírá bobky do košíku, oblbuje republiku.

Spolu s rudým Ovarem, skončí brzy pod hradem.

A z podhradí ten muž činu, potáhne na Vysočinu.

Tam si může rozjímat a své stromy objímat.

A s Ivankou do noty, budou plácat bonmoty.“

A tímto bych chtěl tento – jinak – velmi vážně míněný text zakončit. Protože na zjevné nesmysly a bludy dezinformátorů blízkých současnému Hradu lze reagovat jedině s nadhledem a s jistou dávkou humoru.

Nadcházejících čtrnáct dnů předvolební prezidentské kampaně proto vážně uvažujte a debatujte jen nad ověřenými zprávami. Zprávami od pro-kremelských webů, které mohou přejímat a šířit třeba také “barrandovská či parlamentní” média, prosím neberte tak vážně. Mají své poslání a zadavatele.

Ocitáme se totiž v centru hybridní války, kterou vede Rusko nikoli s použitím střelných zbraní a tanků, nýbrž s pomocí internetu a falešných zpráv, které mají změnit rozhodování lidí – zejména pokud jde o volby.

Jsou to „aktivní opatření“ jako vystřižená někdejší sovětskou tajnou službou KGB. Jak to ostatně v roce 2007 popsal generál KGB Oleg Kalugin, který utekl z Ruska na Západ v polovině devadesátých let. Podle Kalugina jsou „aktivní opatření“ srdcem a duší sovětské špionáže. „Ne sběr zpravodajských informací, nýbrž subverze – aktivní opatření směřující k oslabení protivníka,“ uvedl Kalugin podstatu strategie ruských tajných služeb.

A ještě připomínám, že podobné varování se objevilo i ve veřejné části výroční zprávy české tajné služby BIS, která byla publikována krátce po parlamentních volbách v říjnu 2017.

Píše se v ní: „V dějinách 20. století nelze opominout sovětskou praxi aktivních opatření (jakákoliv činnost s cílem oslabit nebo zmást protivníka) a ´maskirovky´ (utajení – imitace – simulace – popření – dezinformace – klamné manévry). V dnešní podobě není hybridní válka projevem revoluce, nýbrž evoluce ve vedení konfliktu. Rusko se ekonomickým a vojenským potenciálem nemůže rovnat s USA a EU, ale stejně jako virus či bakterie se neustále přizpůsobuje situaci a protivníkovým schopnostem a možnostem, a to v teorii i praxi (Krym, Donbas, Sýrie).“

„Jdeme do finále a já si kladu otázku, s kým vlastně budu soupeřit. Jestli s Milošem Zemanem, nebo s jeho spolupracovníky," řekl v sobotu 13. ledna 2017 Jiří Drahoš. Poznamenal, že má pocit, že soupeří s prezidentovým kancléřem Vratislavem Mynářem, jeho mluvčím Jiřím Ovčáčkem a šéfem hradních poradců Martinem Nejedlým. „Asi se lze v případě postupu do druhé kola nadít lecčehos,“ poznamenal s odkazem na pohádku Šíleně smutná princezna a na královy rádce z ní, kteří neustále kují pikle. „Doufám, že ti rádcové těch piklí zas až tolik nevymyslí,“ řekl Drahoš.

PS: Na snímku nahoře jsou dva klíčoví spolupracovníci Miloše Zemana: kancléř Vratislav Mynář a šéfporadce Martin Nejedlý. Tito dva - v Kremlu oblíbení rádci - kují pikle nejvíce.