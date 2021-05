Práce Jardy Jágra v čudu? Senátoři chtějí odmítnout olympiádu v Číně

Česká republika by se podle některých senátorů neměla účastnit zimních olympijských her v roce 2022, které se budou konat v čínském Pekingu. Podle nich by účasti českých sportovců mohlo být zneužito k legitimizaci diskriminace, násilí a potlačování lidských práv. Senátoři mají na mysli zejména situaci v Tibetu a porušování práv Ujgurů. Jednou z hlavních událostí zimních her přitom bývá hokejový turnaj, jehož tváří by pro Peking měl být Jaromír Jágr.

„Mě vytáčí přístup sportovních organizací, které nám říkají: Netahejte nám politiku do sportu. Jsou tu i vyšší principy. Přístup dát někomu olympijské hry a zlepší se tam lidská práva, selhal,“ říká podle informací serveru Idnes.cz předseda senátorského klubu SEN 21 a Pirátů Václav Láska

Podle náměstka ministra zahraničí Martina Povejšila by se spíše Češi měli inspirovat chystaným postupem Spojených států. „Není zatím žádná země, která by řekla, že by se olympiády neúčastnila,“ řekl Povejšil s tím, že lepší bude bojkot politický. „Aby to byla olympiáda bez papalášů,“ dodal Povejšil.

Apel senátorů na oficiální představitele České republiky je podle nich vázaný zejména na situaci Ujgurů a v Tibetu. „Postavení Tibeťanů a Ujgurů vyvolává vážné obavy z páchání zločinů proti lidskosti. Čínská lidová republika je přitom pořadatelem olympijských her 2022. Jak respektuje ČLR olympijskou chartu a své další mezinárodní závazky?“ ptají se v apelu senátoři.

Názor senátorů podporuje Olga Lomová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, podle níž by se Česká republika neměla nechat vtáhnout do hry pořadatelů, kteří mají jiný zájem než dodržování olympijské charty a lidských práv.

V dubnu roku 2019 se Jaromír Jágr účastnil cesty prezidenta Miloše Zemana do Číny. Zde se Jágr stal ambasadorem čínského hokeje a měl by být také hlavní tváří pekingské olympiády. „Jsem rád, že jsem dostal toto ocenění. Hokej si zaslouží mnohem větší popularitu nejenom v Číně, ale i po celém světě. Kdo kdy hrál hokej, nebo se na něj díval, musí se mnou souhlasit a musí říct, že to je jeden z nejkrásnějších sportů, a já si opravdu myslím, že si zaslouží větší popularitu po celém světě. A já budu dělat maximum pro to, aby se tak stalo,“ řekl tehdy Jágr.

Jeho cesta do Číny vyvolala bouřlivou diskusi a někteří Jágrovi zazlívají, že svými činy podporuje čínské zločiny proti lidskosti a opouští své dřívější přesvědčení, kvůli kterému nosí celou kariéru na dresu číslo 68. „Zasáhlo mě, že ti lidé, kteří mě kritizují, mluví o něčem, o čem nic nevědí. A to dělá většina lidí. Myslí si, že vědí, ale mají jen minimum informací a z toho si udělají názor. Nemyslím si, že jet do Číny je něco špatného. Co těm lidem vadilo? Že jsem jel do Číny? Ale vždyť tam jezdí spousta lidí na návštěvy. Víc asi vadilo, že jsem jel do Číny s prezidentem, kterého padesát procent lidí nemusí. Myslím, že kdybych jel jen do Číny, takovou pozornost by to nevzbudilo,“ řekl zklamaný Jágr, který prý svou cestou do Číny nijak nevyjadřoval podporu komunistickému režimu.

