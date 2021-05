Práce o plastice vagíny, o papoušcích... ODSák chce zavést školné, když viděl ty názvy. Jenže zvedl ze židle pirátku. I redaktorku ČT

Politik z ODS se pustil do pražských „humanitních vědců“. Nelíbí se mu diplomové práce o genderu, veganství, papoušcích a plastice vagíny. Zavedl by prý školné a zlepšil život stařečkům. Utřít ho se hned pokusila uvědomělá pirátka Klusová a její fanoušci. Unucka je prý kokot a blb. Do debaty se překvapivě zapojila i tvář České televize. Bylo to ostré. Je to opravdu degradace školství a vyhazování peněz? Padla i snůška exkrementů.

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka z ODS se na svém facebookovém profilu podivoval nad krátkým, ale poměrně vypovídajícím výčtem diplomových prací, které všechny stvořili studenti z pražské Fakulty humanitních studií. V seznamu najdeme například významné a jistě přínosné diplomky s názvy jako Žárlivost u homosexuálních žen, Legitimizace veganství v přátelském vztahu, Genderová analýza neziskových organizací poskytujících služby příchozím nebo Mediální diskurzy sexuálního obtěžování.

Nechybějí ani práce zabývající se papoušky nebo plastikou vagíny. Náměstek Unucka k takovémuto povedenému seznamu připsal: „Školné na VŠ má svůj význam. Pak by se třeba mohly veřejné peníze použít pro lepší život našich stařečků než na takové blbosti….“

Pan náměstek si ale zřejmě měl takové nevhodné komentáře odpustit. Na Twitteru se do něj totiž okamžitě pustila významná pirátská činitelka v Moravskoslezském kraji Zuzana Klusová a spolu s ní celá její sociální bublina. Klusová v příspěvku nejdříve označila Fakultu humanitních studií a zeptala se, co říká na názor Unucky a zda jsou humanitní obory skutečně blbosti.

Co říká @FHS_UK na názor náměstka za ODS Jakuba Unucky ny humanitní obory? Řeší humanitní obory “blbosti”? pic.twitter.com/M4KaxoDsV2 — Zuzana Klusová (@ZuzkaKlusova) May 21, 2021

V komentářích pod jejím příspěvkem se následně vyrojila spousta negativních reakcí na Unucku. Uživatel jiří šimčík, zřejmě podporovatel Klusové, neváhal nazvat Unucku kokotem. Jan Adam na adresu Unucky zase napsal: „To je ten blb, co nazýval akci ‚Ukliďte Česko‘ akcí Z a podobnými slovy, co si tak pamatuji, ne?“

To je ten blb, co nazýval akci "Ukliďte Česko" akcí Z a podobnými slovy, co si tak pamatuji, ne? — Jan Adam (@honzadam) May 21, 2021

rekl bych mu at jde do haje kokot — jiří šimčík (@jiri_simpik) May 21, 2021

Uživatel Mumželka k probíraným diplomovým pracím poznamenala: „Mně to připadá naprosto skvělé! Už dle názvu mohou být ty práce vážně zajímavé, originální, mohou perfektně ukázat zápal pro věc, neotřelý výzkum, samostatnou a tvůrčí odbornou práci. Mnohem lepší než stokrát omleté variace některých témat (i když chápu, že to někde jinak nejde).“ Žárlivé homosexuální ženy by jí jistě daly za pravdu.

Mně to připadá naprosto skvělé! Už dle názvu mohou být ty práce vážně zajímavé, originální, mohou perfektně ukázat zápal pro věc, neotřelý výzkum, samostatnou a tvůrčí odbornou práci. Mnohem lepší než stokrát omleté variace některých témat (i když chápu, že to někde jinak nejde). — Mumželka (@mumzelka) May 22, 2021

Našli se ovšem i takoví, kterým témata prací přišla poněkud výstřední a souhlasili s Unuckou, že za studium takovýchto nepříliš použitelných oborů by si měli studenti platit školné. Jeden z uživatelů například napsal: „Jako právník se považuji za absolventa humanitního oboru a necítím, že by pan Unucka cílil na mne. Nemyslím, že by uvedené mělo jakkoli urážet studenty humanitních oborů, spíše poukazuje na jakési slepé cesty. Tedy... nemyslím, že jakkoli vyjádřil obecný názor na humanitní obory.“ Na jeho příspěvek reagovala redaktorka České televize Darina Vymětalíková, která se snažila studentské práce hájit s tím, že některé z nich se zabývají sexuálním obtěžováním a že podle ní jde o důležité téma.

Vidím tam pár prací na téma sexuálního obtěžování. Chápu, že to není téma, které by vám něco říkalo (predpokládám, že nejste sexuálně obtěžován a že neobtezujete), ale jinak to je závažné společenské téma. — Darina (@darina_vymetali) May 22, 2021

Další účet s přezdívkou Shnilej zase označil práce za snůšku exkrementů. Tomy zase vidí v pražské fakultě jistou degradaci českého školství. „Žárlivost u homosexuálních žen? Co to jako je, jestli tohle opravdu někomu prošlo jako téma závěrečné práce na VS, tak už nevím. To je prostě úplná degradace školství jako takového,“ podivoval se.

Souhlas. Tyhle práce jsou snouška exkrementů. — Shnilej ? (@shnilej) May 21, 2021

George H. v podobných humanitních oborech zase vidí „ukázkové mrhání penězi na výrobu vysokoškolských titulů“. A připsal: „Tyhle kraviny ať si každý píše a studuje za svoje.“

Jestli v tomhle nevidíte ukázkové mrhání penězi na výrobu VŠ titulů k úplnému hovnu tak už vážně nevím. #defund humanitní obory. Tyhle kraviny ať si každý píše a studuje za svoje — George H. (@George_hcz) May 21, 2021

