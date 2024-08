Prague Pride s razítkem ministerstva školství. Žáci se mohou připravit

V pondělí se začátkem Prague Pride zavlála duhová vlajka i na budově ministerstva školství, mládeže, sportu a tělovýchovy.

„Ze strany resortu se jedná také o symbolické vyjádření podpory všem LGBT žákyním a žákům, studentkám a studentům, ale stejně tak zaměstnankyním a zaměstnancům ve školství. MŠMT tím vysílá jasný vzkaz, že pro homofobii a další druhy diskriminace není ve školství, ani jinde ve společnosti místo,“ ohlásil úřad na svém webu.

Ministerstvo tak jako vloni udělilo festivalu svou záštitu.

Kromě toho se právě na Prague Pride ministerstvo chystá představovat nový dokument. Jde o metodiku pro školy, jak přistupovat k trans a LGBT žákům.

Dokument připravovala ministerská pracovní skupina, ve které byl kromě zástupců úřadu početně zastoupen i neziskový sektor.

Ministerstvo informace o těchto skupinách v posledních letech nezveřejňuje.

„Ještě v roce 2018 fungovaly na MŠMT transparentně pracovní skupiny. Bylo možné ověřit, kdo je jejich členem. Z jednání se pořizovaly zápisy. Za ministra školství Roberta Plagy se postupně přešlo na netransparentní způsob rozhodování, který na MŠMT trvá dodnes,“ vzpomíná pro ParlamentníListy.cz Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, který se z titulu své funkce ve vyjednávacích týmech pohybuje.

Podle něj je proto velmi obtížné zjistit, kteří jednotlivci nebo neziskové organizace s ministerstvem spolupracují, ať jde o legislativní změny, nebo o přípravu metodických materiálů.

„Občas na veřejnost pronikne nějaká dílčí kauza. Ale ten rozsah různých forem utajované spolupráce bude mnohem větší. Až se mi zdá, že v poslední době by bez různých neziskovek MŠMT ani nedokázalo fungovat,“ poznamenává skepticky Sárközi.

V tomto případě ale byla komise alespoň částečně rozkryta snahou Aliance pro rodinu. Ta po několika velmi vágních odpovědích podařilo rozkrýt celý příběh.

Na konci roku 2022, přesně 5. prosince, došlo na ministerstvu ke schůzce vedoucích odborů se zástupci neziskových organizací. Konkrétně šlo o Pavlu Doležalovou z Národního ústavu duševního zdraví a Viktora Heumanna, zástupce organizace Transparent.

Národní ústav duševního zdraví je organizace přímo podřízená ministerstvu zdravotnictví. Podle vlastních webovek je „moderní výzkumně a klinicky orientovanou institucí pro oblast duševního zdraví“.

Pokud jde o problematiku trans a LGBT osob, NÚDZ sdílí a vědecky zaštiťuje názory Světové profesní asociace pro transgenderové zdraví. Tato organizace, prezentující se jako prestižní mezinárodní lékařská společnost, v posledních měsících čelí skandálu po úniku informací WPATH Files.

Organizace Transparent, jak už název napovídá, je organizací pro trans osoby. Sama o sobě píše, že je „usiluje o prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender nebinárních a intersex osob“.

Aliance pro rodinu podotýká, že podstatnou částí její lobbistické iniciativy je snížení věkové hranice pro změnu pohlaví pod 18 let.

Členka výboru tohoto spolku Lenka Králová (občanským jménem Tomáš Prokopič) na svém youtubovém kanále radí nezletilým, jak si obstarávat hormony mimo lékařský předpis, na černém trhu.

Za to čelí trestnímu oznámení.

Na youtubovém kanále už toto video není k dispozici, ale zato se tam můžete podívat na povídání s Džamilou Stehlíkovou, Markétou Gregorovou (představenou jako Pansexuální europoslankyně), nebo vystoupení zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové.

Následně od ledna 2023 začala při ministerstvu školství fungovat pracovní skupina. Jejím cílem bylo vypracování metodiky pro školy, jak přistupovat k trans a LGBT žákům.

„Metodické materiály pomáhají ředitelům škol a školských zařízení a pedagogům vytvořit bezpečné prostředí ve školách pro genderově nonkonformní a LGBTQ studující. Jejím cílem je taktéž pedagogům doporučit to, kam se mohou dále obrátit v případě potřeby další pomoci, jak se studujícími nakládat, aby neohrozili jejich bezpečnost či duševní zdraví. Metodika se zabývá tématem wellbeingu těchto studujících a možnými způsoby podpory jejich wellbeingu. Dokument tak přirozeně reaguje na potřeby pedagogů, kteří se s těmito tématy ve škole běžně setkávají,“ vysvětluje ministerstvo její potřebu.

Za ministerstvo byli do pracovní skupiny vysláni dva úředníci. Jedním z nich byl Vítězslav Slíva, ministerský rada v oddělení strategie, a Lucie Viktorinová, resortní koordinátorka genderové rovnosti na ministerstvu, formálně zaměstnaná v jeho personálním oddělení.

Slíva se na ministerstvo dostal po svém působení v neziskovém sektoru, kde se uvedl jako student, když spoluzakládal queer klub University Karlovy nazvaný Charlie. Když jej v roce 2018 opustil, nahradil jej v jeho strukturách dnešní ústavní soudce Jan Wintr.

V roce 2016 se podílel na výzkumu homofobie a transfobie na školách, který organizoval spolek Proud. Byl také členem týmu, který řešil jeden z prvních výzkumných projektů k tématu genderu na českých školách.

Pod názvem Optimalizace institucionálního zabezpečení genderové rovnosti na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy byl přijat za ministryně Valachové a finance ve výši téměř sedm milionů šly převážně z unijního programu EU zaměstnanost.

Lucie Viktorinová, která tento projekt vedla, habilitovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy prací „Žena jako protivník: manifestace sexismu v časopise Maxim“. Na ministerstvu jako expertka na gender působí už od ledna 2014.

Na projektu participuje také Národní pedagogický institut, organizace podřízená ministerstvi školství, kde mimo jiné našla práci manželka ministra Markéta Beková. Institut se na svých webovkách pochlubil, že na iniciativě pracuje, což připoutalo k doposud utajenému projektu pozornost veřejnosti.

Jak poznamenal prezident Pedagogické komory, ke zjištění, co se na ministerstvu školství připravuje, je obvykle třeba nějaká podobná náhoda, jinak úřad své aktivity příliš neprezentuje.

Vliv neziskových organizací je podle něj mimořádný. Některým se ale povede, že mají svého zástupce i v té části odborných týmů, které deleguje ministerstvo.

„Například Klára Šimáčková Laurenčíková, někdejší předsedkyně neziskovky ČOSIV, na MŠMT zároveň pracovala. Pokud si dobře vzpomínám, nastoupila na MŠMT za ministra Ondřeje Lišky. A postupně to dotáhla až na náměstkyni na MŠMT. Mohla tak agendu své neziskovky - inkluzi - prosazovat přímo jako úřednice ministerstva,“ vzpomíná Sárközi pro ParlamentníListy.cz.

Klára Šimáčková neziskovku, která se mezitím přejmenovala na SOFA- Society for all, opustila až poté, co ji Fialova vláda jmenovala do funkce zmocněnkyně pro lidská práva.

V této funkci se stala velmi vehementní propagátorkou LGBT agendy.

Na svém facebookovém účtu například takřka online komentovala projednávání manželství pro všechny v Poslanecké sněmovně, včetně invektiv k jeho odpůrcům. „Zaznamenala jsem řadu komentářů, ve kterých lidé vyjadřovali své rozhořčení a smutek nad tím, že výroky jsou hrubé, necitlivé a stigmatizující. Myslím, že řada lidí, kteří debatu sledovali, se právem cítili být některými výroky zraňováni,“ varovala pak přes média.

Nyní zmocněnkyně na svém profilu zve na letošní Prague Pride. „S radostí jsem této oslavě respektu a rozmanitosti udělila svou záštitu,“ píše.

Jmenovitě pozvala i na akci Podporující a bezpečná škola. Ta má poskytnout „informace o nově připravované metodické příručce pro základní a střední školy k práci s transgender a genderově rozmanitými dětmi a studujícími“.

Na akci, která se koná ve čtvrtek od 17 hodin v Pride House ve Štěpánské ulici, vystoupí s prezentací materiálu za ministerstvo rada Vítězslav Slíva společně se zástupci NÚDZ a Transparent. Moderovat bude Johanna Nejedlová, zakladatelka organizace Konsent, členka výkonného výboru České ženské lobby a redakční rady Deníku N.

