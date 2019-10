Praha chce na Gottovu počest rozsvítit Petřín. Primátor s vdovou probere, co by po něm mohli pojmenovat

Primátor Zdeněk Hřib si chce s rodinou Karla Gotta promluvit o tom, jaký objekt v Praze by mohl nést jméno Karla Gotta, může to být například některý z pražských mostů. Podle primátora by to měl být objekt s vazbou na hudbu, nebo by to mohl být objekt na Praze 5, kde Gott žil.

Současně by Hřib rád nechal nasvítit Petřínskou rozhlednu do zlatých barev právě na počest mnohonásobného zlatého slavíka v rámci festivalu videomapingu od 10. do 13. října.

„My jsme nabídli rodině, že bychom na památku Karla Gotta v čase festivalu rozsvítili Petřínskou rozhlednu zlatou barvou, momentálně čekáme na odpověď,“ uvedl Hřib.

autor: mp