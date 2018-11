Prase. A to je ještě mírné! Ovčáček dnes drsně sestřelil i Jurečku

Nikomu z dalších členů delegace se nedařilo s lékařem telefonicky spojit. „Na naši žádost bylo zahájeno hledání v hotelu. Bohužel, lékař byl nalezen mrtev. O součinnost jsme ihned požádali diplomaty ČR v Šanghaji,“ uvedl na twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Po zhruba dvaceti minutách na letišti poté letadlo Šanghaj opustilo.

„Pan doktor dlouhodobě patřil do skupiny lékařů, kteří zabezpečují po zdravotní stránce zahraniční cesty vrcholných představitelů. Měl s tím široké zkušenosti, nebyl v této oblasti žádným nováčkem,“ řekl Lidovým novinám Halatův nadřízený Petr Chmátal, ředitel vojenského Ústavu leteckého zdravotnictví. Podle LN doposud nebylo tělo zesnulého lékaře převezeno zpátky do ČR.

V souvislosti s úmrtím se pak Ovčáček na svém twitteru také rozčílil. „Česká mainstreamová média překročila rubikon. Zneužít zarmucující náhlé smrti člověka k útoku na pana prezidenta, to mohou jen ty největší svině mezi námi,“ poznamenal zostra na bohatou kritiku na sociálních sítích, mimo jiné právě od některých českých novinářů a komentátorů, kterým se nelíbilo, že letadlo s českou delegací odstartovalo a nechalo lékaře bez pasu v Číně, protože se prý nedostavil včas k odletu.

Naposledy napsal o exministru zemědělství Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), že je prostě prase. A to za následující komentář, který Ovčáček zvěčnil z jiných médií.

„Jurečka vědomě šíří lež a neeticky zneužívá k útoku na prezidenta republiky smrt člověka. I v té nejslušnější společnosti je označení prase pro Jurečku až příliš mírné,” poznamenal dále Ovčáček.

„Zeman nechal zemřít člověka, vykašlal se na něj, zavelel k okamžitému odletu bez něj, lékař mohl být v té době přitom ještě naživu, mohlo mu být pomoci! Potřeboval být večer na TV Barrandov, aby zas mohl vykládat nesmyslné sliby o neexistujících čínských investicích. Odporné!“ zareagoval na Ovčáčkova slova také jeden z uživatelů twitteru Jakub Deml. Ovčáček se pak značně rozčílil a na Demlova slova uvedl: „Prolhaný dobytku.“

„Takto se vyjadřuje mluvčí hlavy státu. To si fakt můžeme gratulovat...“ podotkla další z uživatelek. Ani to však Ovčáčkovi nezabránilo pokračovat. „Mohu Vás ujistit, že proti lidským sviním budu postupovat mimořádně tvrdě,“ uvedl.

„Tohle ale už fakt přeháníte, nemyslíte? Jedete tam jako státní delegace, jeden člen je v den odletu nezvěstný, ale nikdo nic neudělá a prostě odletíte bez něj? To je takovej problém zavolat z letiště na hotel, aby se šli podívat do pokoje? Jo a nestalo se to náhodou už v úterý?“ tázal se další uživatel.

„Kdo zneužívá smrti k politikaření, je prostě svině. Samozřejmě jsme z letiště zavolali, ať se podívají v hotelu na pokoj,“ odvětil Ovčáček.

„Lékař Zemana, Petr Halata, zemřel v Číně, prezidentské letadlo odletělo bez něj, ač nikdo nevěděl, co s ním je a měl zdravotní potíže. Hradní story,“ okomentoval pak celou věc rovněž komentátor Martin Fendrych.

„Oni vážně nechají v Číně člověka bez pasu (!), člena delegace, protože se mu 20 minut nemůžou dovolat?“ zeptala se dále blogerka Lucie Sulovská. Všichni tak reagují na to, že delegace měla odletět i přesto, že se Halatovi nedovolala. To, jak je patrné, však Ovčáček neguje.

„Chápu to dobře, že si delegace při cestě na letiště nevšimla toho, že jim chybí jeden člověk, a že když jim pak nebral telefon, že se na něj vykašlali a odletěli bez něj?“ ptá se šéfredaktor Britských listů Jan Čulík.

Podle některých členů delegace si Halata v Šanghaji stěžoval na zdravotní obtíže. „Patřil ke špičce ve svém oboru. Kromě všeobecné medicíny se věnoval medicíně letecké, cestovní a v některých těchto speciálních oblastech byl garantem nařízení Evropské komise v ČR,“ uvedl Chmátal.