Prásk ho: Babiš je nevinný, rozhodlo se. A platí to. Takže...

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) i jeho blízcí si mohou s definitivní platností oddechnout. Česká televize s definitivní platností potvrdila informaci Deníku N, že trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) končí.

Babiš se tak nemusí bát, že by byl prvním českým premiérem v moderní historii země, který by si z jednání vlády nutně bral volno, aby mohl stanout v soudní ohrádce určené obžalovaným osobám.

Předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan ani teď nevidí důvod ke spolupráci s Andrejem Babišem.

„Pokud vyzýváme všechny aktéry, aby respektovali právní stát, tak jako první větu musíme říci, že výrok státního zastupitelství,“ zdůraznil předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan. Až jako druhou a třetí větu je prý třeba říci, že právě premiér Babiš říkal veřejnosti, že se v České republice dá objednat trestní stíhání, z čehož by se dalo dovodit, že lze objednat i zastavení trestního stíhání, což se stalo teď.

„My máme důvěru v to, že státní zástupci pracují nestranně a profesionálně a na rozdíl od Andreje Babiše nejsme těmi, kteří by to chtěli zpochybňovat,“ rýpl si do Andrej Babiše Rakušan s tím, že kauza firmy Čapí hnízdo má i etický rozměr. Podle Rakušana působí totiž minimálně zvláštně, když druhý nejbohatší Čech žádá o evropské dotace, ačkoli by na své projekty mohl mít dost vlastních zdrojů.

Pokud o evropské dotace může žádat takto bohatý člověk, u lidí to může snížit důvěru v Evropskou komisi a EU jako takovou.

Na poměru hnutí STAN k Babišově vládě se prý nic nemění.

„My stále čekáme na finální zprávu Evropské komise o střetu zájmů Andreje Babiše, takže my stále máme za to, že máme premiéra, který se musí nějak obhajovat. My bychom byli raději, kdyby se obhajovat nemusel a mohl by všechen čas věnovat práci pro občany České republiky,“ zdůraznil Rakušan.

Podle Rakušana se ukazuje, že Babiš nedokáže vládnout dobře, protože dodnes neukázal podrobnosti svého investičního plánu, nedokázal představit realistický plán boje se suchem a tak podobně.

Předseda lidovců Marek výborný se vyjádřil v podobném duchu. „KDU-ČSL od počátku říkala, že je třeba respektovat nezávislost justice a státního zastupitelství,“ zdůraznil Výborný. „Velmi bych varoval před zpochybňováním tohoto rozhodnutí, protože žijeme v právním státě. Já opravdu nechci žít v nějaké banánové republice,“ dodal.

Konstatoval však také, že ani jemu se kauza Čapí hnízdo nejeví jako eticky bezproblémová. „Já jsem přesvědčen, že v této věci postupovaly osoby v čele s Andrejem Babišem jasně neeticky. To prostě platí. Ale že něco je neetické, ještě neznamená, že to musí být protiprávní. Takto to čtu,“ shrnul svůj názor Výborný.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek (TOP 09) po verdiktu státního zastupitelství položil jednu jedinou otázku. „Je tu někdo překvapený?“ otázal se prostě a krátce.

Hned dostal odpověď od bývalého ministra zdravotnictví za ČSSD Svatopluka Němečka. „Vítejme v realitě. Zazvonil zvonec a pohádce o neohroženém st. zastupitelstvu je konec,“ konstatoval.

