Pravda o šíření covidu. Děsivá. Profesor Šerý z praxe

Profesor na Masarykově univerzitě Omar Šerý na twitter během dneška napsal několik příspěvků ohledně koronaviru. Myslí si, že pokud by se v budoucích pěti týdnech otevřely školy, tak by to zvýšilo počet koronavirových pacientů v nemocnicích. Nejvíce se totiž nákaza má šířit mezi blízkými kontakty, což dle Šerého jsou zejména zaměstnání, školy, oslavy a přátelé. „Obchody jsou na posledním místě,“ dodal.

Následně ilustroval příklad toho, jak se nákaza může šířit. „Otec v kanceláři s dalšími třemi pozitivními kolegy, matka doma s dětmi. Otec donese infekci domů, nakazí se všichni v rodině, ale zatím nemá nikdo příznaky. Dojde strýc na návštěvu, chytne to, stejně jako sousedka, co dorazí na noční rodinnou pijatiku. Až pak někteří dostanou teplotu...“ doplnil příspěvek. Možný scénář nákazy ještě rozvinul. „Strýc to dotáhne domů a za dva dny to chytne manželka. Zatím to ani jeden z nich neví. Po pěti dnech onemocní manželka, děti to nechytnou. Manželka za dalších pět dní skončí na JIP. Sousedka to předá manželovi, ten to dotáhne do práce a nakazí kolegy. Ti nakazí své manželky...“ uzavřel.

Dále rozvinul svůj argument, že obchody jsou bezpečnější než zbytek toho, co vyjmenoval. Neurobiologovi prý nedělá žádný problém procházet se po obchodech s respirátorem třídy FFP2. S ním prý nemá pocit strachu, že by se nakazil. „K pořízení respirátorů FFP2 každou domácností jsem ponoukal už dávno,“ rekapituloval.

Následně citoval ze zprávy své kamarádky, která pracuje jako lékařka na jednom COVID oddělení, tedy oddělení vyhrazeného pacientům s koronavirem. „Chodíme tady za pacienty v empírech, všichni kašlou, nikde se nevětrá. Chce se mi z toho brečet. Oddělení plné starých lidí, někteří umírající,“ měla znít zpráva. Pojem empír vysvětlil v dalším příspěvku. „Rozumějte bez skafandru v jednorázových oblečcích, které před koronaviry neochrání,“ objasnil.

Diskutér v komentáři Alexandr Slunsky však profesora obvinil ze šíření hoaxů. „Skafandry byly jen u záchranky a ne vždy. U normálního kontaktu s pacientem na jipu FFP2 a u exponovaných činností (intubace, BSK) FFP3. Kontakt s pacientem: empir; FFP2; rukavice, brýle. Kolikrát jste už covid pacienta intuboval vy?“ tázal se.

