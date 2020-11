Pravicová politika je rozpočtově odpovědná, kazil Rakušan v ČT radost Fialovi

Premiér Andrej Babiš požádal ministra zdravotnictví o koncepci antigenního testování na koronavirus, chce také lidem nabídnout vyšetření pomocí antigenních testů před Vánoci zdarma. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se však obává, že vláda své sliby vyplní. Stejně tak v pořadu Interview na ČT24 projevil obavy z možné úřednické vlády prezidenta Miloše Zemana. „Je to velké strategické bezpečnostní riziko,“ vysvětlil, proč se nechce připojit k opoziční výzvě, aby po skončení krize vláda požádala o důvěru. Prozradil, jak si senátorský klub STAN poradí s daňovým balíčkem, který znamená „rozvrat veřejných financí a obrovský zásah do samosprávy“.

reklama

Možnost nechat se před Vánoci zdarma otestovat by Rakušan podle svých slov „určitě“ využil. „Je to možnost velmi prospěšná a sympatická. Některé země plošné testování zvolily už dávno,“ připomněl. Jediné, v čem v tomto směru váhá, je, zda vládě a jejím slibům ještě lze věřit. „Opravdu se zde trochu bojím té organizační báze,“ řekl k dobrovolným testům zdarma.

Nový protiepidemický systém PES, který řídí protiepidemická opatření, je podle Rakušana to nejsrozumitelnější, co doposud vláda předložila. Uvítal by však i vytvoření systému opatření, která by měla platit i mimo nouzový stav. Jeho přípravu už ministr zdravotnictví Jan Blatný avizoval.

Čemu Rakušan vůbec nerozumí, je systém výjimek z pravidel. „Vidíme otevřená zlatnictví, květinářství, ale pokud si chci koupit knihu, tak nemohu. Menší provozovny, které jsou snadno ohlídatelné, musejí mít zavřeno, nikdo jim nevykompenzuje, že jim podzimní zboží propadne. Živnostníku, je mi líto,“ pozastavil se Rakušan nad tím, jak vláda řeší tuto krizi, a zdůraznil, že je třeba se zaměřit na racionální pomoc těmto živnostníkům.

Připomněl, že je zde prokazatelné pochybení, a sice když premiér Andrej Babiš negoval doporučení odborníků, která přicházela už v srpnu. „Odpovědnost státníka je nést i nepopulární opatření, pokud přinesou něco jednoznačně pozitivního. Stále doháníme tři týdny, které nám chyběly, a ohrozili jsme tím ty nejzranitelnější skupiny,“ poukázal především na problémy způsobené zdravotníkům.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Projevil obavy z možné úřednické vlády, když se jej v souvislosti s kritickými slovy směrem k vládě moderátorka Světlana Witowská dotazovala, proč nepodpořil předsedu ODS Petra Fialu, který vyzýval k tomu, aby po skončení krize vláda požádala o důvěru nebo aby opoziční strany vyvolaly hlasování o nedůvěře vládě. „Mám strach z toho, že by se dávala veliká moc do rukou prezidenta Zemana, bylo by to veliké riziko, a to i strategické pro Českou republiku,“ zdůraznil Rakušan.



„Když vidím, co pan prezident předvádí ve vztahu k Bezpečnostní informační službě. Když vidím, jakým způsobem se hekticky projednává v pátek narychlo ve Sněmovně zákon, který má jasný dopad na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, to jsou prostě natolik varovné kroky, že v případě vlády, kde by byl hlavním dirigentem prezident Zeman, by skutečně mohly zavdat velká strategická bezpečnostní rizika pro Českou republiku,“ zopakoval.



Na přetřes přišel i daňový balíček na rok 2021, který schválila Poslanecká sněmovna. Za šéfem Senátu se nyní chystá ministryně financí i premiér. „To, že se tam paní ministryně a pan premiér chystají, jenom ukazuje, jak diletantsky to celé proběhlo. Ta konečná suma do zásahu veřejných financí byla ještě větší, než ministryně Schillerová s poslancem Babišem a jeho návrhem počítali,“ uvedl s tím, že neproběhla ani makroekonomická analýza.

Kritizuje, že určitá část politického spektra včetně ODS jásá, že se dostálo pravicové politice, jelikož tomu tak není. „Naopak, tady se nedostálo žádné pravicové politice, protože ta je rozpočtově zodpovědná, tento návrh takový není,“ konstatoval Rakušan.

Senátorům, kteří dlouhodobě vyzývají k rozpočtové odpovědnosti, podle Rakušana nyní nezbývá nic jiného než se pokusit tento zákon zavetovat jako celek, tedy vrátit do Poslanecké sněmovny. „To, že pan premiér přijde a bude se snažit uhrát nějaký kompromis a vyhandlovat zrušení návrhu poslance Ferjenčíka třeba za nějaké kompenzace, to se dá očekávat, je to z nouze ctnost,“ dodal předseda hnutí STAN.

Předseda ČSSD Jan Hamáček chce Senátu navrhnout kompromis – znovu sazby daně z příjmu 19 a 23 procent a nově výši slevy na dani na poplatníka 30 tisíc korun. Ani tato varianta není prý přijatelná. „Pro nás je nejlepší stav, že tento zákon nebude platit jako celek. V tom případě by dopady na rozpočty samosprávy měst, obcí a krajů byly nijaké,“ pokračoval Rakušan.

Pro zrušení superhrubé mzdy by byl, ale za zcela jiných okolností. „Za normální situace bych byl pro zrušení paskvilu, kterým superhrubá mzda byla, ale dlouhodobě jsme jako STAN navrhovali komplexní daňovou reformu, kde bychom spíše uplatnili zvážení slevy na poplatníka ve formě bonusu, pokud by je lidé s nízkými příjmy nespotřebovali, tak by jim byly zpětně vráceny. Zásah do jednoho segmentu ničemu nepomůže a zastavuje lokální ekonomiku,“ myslí si předseda hnutí STAN.

„V prvním kole hlasování budou proto naši senátoři hlasovat pro zamítnutí toho zákona, je to doporučení našeho předsednictva. Pokud se bude hledat kompromis, nevím, jak by měl vypadat, aby neznamenal rozvrat veřejných financí a obrovský zásah do samosprávy,“ uzavřel Rakušan.

Psali jsme: Vedení Pirátů získalo souhlas členů k jednání o koalici se STAN Jednou půlkou hýždě tady, druhou tam, třetí onde… Nástupci Jermanové mají funkcí jak dárků od Ježíška. Šampiónem je Kupka z ODS Rakušan (STAN): Nikoho nezajímá, že na to teď nejsou peníze Rakušan (STAN): Tak nemůžeme přistupovat ke strategické záležitosti, která ovlivní energetickou závislost



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.