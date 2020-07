Právník Hasenkopf se zastal Drahoše. Po politikovi nelze bezstarostně flusat

reklama

Senátor Jiří Drahoš se rozhodl zasáhnout proti lživým zprávám, které se o něm šířily na internetu. Podal kvůli nim trestní oznámení, ale státní zastupitelství je odložilo. Drahoš se s tím odmítl smířit a dohnal celou věc až k Ústavnímu soudu ČT. Jenže tam pohořel. Soud konstatoval, že politik jako veřejně známá osobnost musí vydržet větší veřejný tlak.

Drahoš se kvůli tomu pořádně rozzlobil.

„Pokud v této zemi chcete šířit lži a dezinformace, je to podle úřadů vlastně v pořádku a my se s tím máme zkrátka smířit. Já si na to ale určitě zvykat nehodlám!“ napsal pln rozhořčení.

Někdejší hradní právník Pavel Hasenkopf se postavil na Drahošovu stranu.

„Mám k senátoru Drahošovi tisíc a jednu výhradu, ale tady se určitě nepřidám k radostnému plesání nad tím, že prohrál, ale naopak se ho zastanu (a s ním všech, kterým se může přihodit totéž). Státní zástupci v podstatě tvrdí, že když jste jednou politik, máte si zvykat, že jste v centru pozornosti a nemáte nárok na ochranu před pomluvami. Tohle není pravda,“ napsal rozzlobený právník.

Zdůraznil, že je třeba rozlišovat mezi názorem, urážkou a pomluvou. Jiným názorům politik musí umět čelit. I s urážkami by se měl umět vyrovnat, ale s pomluvami je to prý situace úplně jiná.

„Trestní zákoník ani v náznaku nerozlišuje, zda pomluvou postižená osoba je či není politik (btw, nikde není definováno, kdo je to ten ‚politik‘, to je mediální pojem, nikoli právní). Státní zástupci a orgány činné v trestním řízení vůbec (OČTŘ) tuto kauzu klasicky odflákli, jak jsou v podobných případech zvyklí. Ostatně, nevím o tom, že by v posledních asi třiceti letech byl někdy někdo reálně trestně stíhán pro pomluvu a docela by mne zajímala příslušná statistika ... myslím, že by byla plná nul,“ zdůraznil Hasenkopf s tím, že vědomě šířit lži o jiných lidech je nepřijatelné.

Politici by to podle Hasenkopfa měli říct jasně a nahlas, aby se orgány činné v trestním řízení začaly chovat aktivněji. Anebo trestný čin pomluvy ze zákona úplně vypustit, protože tomuto zločinu orgány činné v trestním řízení stejně nevěnují pozornost, jakou by si zasloužil.

