Právník modeluje absurdní situace: Neočkovaný civilista a neočkovaný policista...

Vyjádřil se dále k nelogičnosti modelové situace, kdy do restaurace nemůže vstoupit neočkovaný, ale zároveň ho může přijít zkontrolovat neočkovaný policista. „Je to absurdní situace z toho důvodu, že bránit neočkovaným v přístupu do restaurace, zvlášť těm, kteří onemocnění prodělali a jsou statisticky bezpečnější než ti, co mají dvě dávky očkování, tak to je špatně,“ podotkl právník, který současně podepsal petici proti očkování profesních skupin Iniciativy 21. Podle něj tak není účelné nutit do očkování policisty, kteří v mladém věku nemusejí skončit na JIP.

Fotogalerie: - Očkování musí zůstat dobrovolné

Samotná diskriminace hostů je nezákonná, pokračoval. Podle něj, pokud by očkování zamezilo šíření nemoci a vymýtilo by choroby, proti kterým se doposud očkovalo, tak v takovém případě by dávalo smysl to nařídit profesním skupinám. „Není dáno žádnými vědeckými poznatky, že by očkování bránilo šíření covidu. Aby bylo možné uvést očkování jako povinné, musí být splněna zákonná podmínka, že brání šíření nemoci. To se děje třeba u nemocí, proti kterým jsme byli vakcinovaní v dětství,“ argumentoval proti povinnému očkování Dostál.

Dodal také, že právě z tohoto důvodu před šesti týdny podal spolu s lidmi stejného názoru žalobu proti opatřením, která zavedla předchozí vláda. Nařízení se týkají upřednostnění očkovaných a lidí s proděláním nemoci před testovanými. „Logickou konsekvencí podání žaloby na zrušení povinného očkování je i zrušení neformálního tlaku na to, aby se lidé tzv. dobrovolně-povinně očkovali. Vyžadování vakcíny ke vstupu do restaurací a služeb je špatně,“ myslí si právník.

Dostál má také výhrady k plošnému testování na školách. Samotná čísla o počtu nakažených jsou závislá na počtu provedených testů. V tento moment testování nepovede k tomu, že by se daly vytrasovat všechny kontakty a izolovat, protože takových je příliš mnoho. V tento moment by se tedy spíše zaměřil na testování a očkování rizikových skupin. „Jsem obrovským příznivcem dobrovolnosti jak očkování, tak testování. Všechny plošné a donucovací nástroje považuji za nesprávné,“ uzavřel.

