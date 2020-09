Prázdná židle pro Babiše dostávala u Moravce zabrat. Šéf Pirátů i moderátor ji vůbec nešetřili

Hosty první hodiny nedělních Otázek Václava Moravce měli být předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a šéf Pirátů Ivan Bartoš. Babiš dal však v Partii televize Prima najevo, kde má v neděli v poledne sedět. Prý si sám rozhodne, kam se vydá. Vydal se do Partie a Moravec s Bartošem tak komunikovali s prázdnou židlí. A Moravec prázdnou židli ani trochu nešetřil. Také Bartoš prázdnou židli tepal.

Moderátor Václav Moravec nevítal diváky ze studia ČT, ale z karantény, ve které se ocitl kvůli tomu, že minulý týden z očí do očí mluvil s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, u které byla posléze diagnostikována nákaza covid-19.

I z karantény začal Moravec zostra, poukázal na to, že rostou počty nemocných a udeřil na premiéra Andrej Babiše (ANO), že prý ničí rozhodnutí z pera českých hygieniků. „Odborná epidemiologická rozhodnutí destruovaná českým premiérem. A výsledek? Dynamický růst počtu nakažených a zmatečná vládní rozhodnutí o nošení roušek. Např. ve školách,“ poznamenal Moravec s tím, že podle epidemiologů za to může místy až příliš rychlé rozvolňování protiepidemických opatření. Někteří epidemiologové se navíc obávají, že naroste počet nakažených s těžkým průběhem nemoci.

Poté Moravec na dálku, ze svého bydliště z domácí karantény přes telemost pozdravil Ivana Bartoše.

A pak se Moravec znovu obšírně pustil do Babiše.

„Dodávám, že před šesti týdny byl k diskusi pozván také premiér Andrej Babiš. Od data 27. července jsme tiskového mluvčího žádali o jakékoli vyjádření,“ uvedl Moravec s tím, že ČT se obracela na premiéra písemně i telefonicky, ale k telefonu předsedu vlády nedostala. Babiš prý neodpověděl ani na sms.

„Proč se vás pan premiér bojí, pane předsedo?“ zeptal se poté Bartoše moderátor.

„Já nevím, jestli se bojí mě konkrétně. Já dokonce jsem dneska uvažoval, jestli mě to těší, nebo netěší. Mě to spíš netěší, protože bych si přál, aby premiér do debat ve veřejnoprávní televizi se svými oponenty chodil,“ pravil Bartoš.

Andrej Babiš se podle něj rád objevuje tam, kde nemusí čelit oponentům, jako např. na billboardech, ale do debat s oponenty se příliš nehrne. Bartoš by přitom premiéra i rád za něco pochválil, ale především by s ním rád probral ekonomické dopady rozhodnutí vlády i vývoj nemoci covid-19 v Česku.

Dodejme, že premiér Babiš se v Partii na televizi Prima ohradil, že si nikým nenechá diktovat, kde má sedět, jestli v ČT, na Primě nebo kdekoliv jinde.

Bartoš konstatoval, že Praha je na nárůst nakažených připravená, má k dispozici tisíce roušek i respirátorů a může je nasadit v ulicích. V Praze se prý, na rozdíl od centrální vlády, oznamuje, že se další opatření přijmou za týden či za 14 dní, aby se nevyvolával chaos. Bartoš má totiž pocit, že vláda nedělá nic jiného, než že jedná amatérsky a vyvolává chaos.

Je to, dle Bartoše, vidět i na celorepublikovém semaforu, který sice má nějaké parametry, ale vláda tu a tam něco vystřelí mimo tyto parametry, ráno řekne něco vakcinolog Roman Prymula, odpoledne něco utrousí premiér Babiš a večer se tu a tam vyjádří ministr zdravotnictví za hnutí ANO, a takové vyjadřování vyvolává problémy.

Bartoš v této souvislosti varoval před dalším uzavřením ekonomiky, protože už to první uzavření ekonomiky vyšlo rozpočet na 200 miliard. Místo dalšího celkového uzavření země je podle Bartoše třeba posílit hygienickou službu, kapacity chytré karantény a tak podobně, aby se dařilo držet situaci pod kontrolou. Čas, který na to vláda v létě měla, bohužel podle Bartoše zcela promrhala.

Stejně nesmyslný se předsedovi Pirátů jeví i nápad posílat seniorům respirátory a ústenky poštou. Takový návrh už jednou Babiš předestřel, ale poté žádnou roušku ani respirátor lidem neposlal. Lidé, kteří se na jaře spolehli na slib vlády, na podzim na roušky stále marně čekají. „Já to zase vidím jako PR na úkor toho, aby premiér řešil něco seriózního,“ nešetřil nepřítomného Babiše Bartoš. „Já bych očekával od pana premiéra, aby místo toho ‚pošlu vám roušky poštou‘, aby řešil právě tu chytrou karanténu, kapacitu testů, ochranu seniorů, ale fakticky, a ne v této mediální rovině,“ zdůraznil šéf Pirátů.

Podle něj je třeba se ptát, zda vláda dokázala zajistit dostatečné rezervy ochranných pomůcek pro případ, že se bude opakovat situace z jara, pokud na světovém trhu ochranné pomůcky opět nebudou k dostání.

„Vy ty premiérovy kroky kritizujete, ale co se týče volebních preferencí, tak marketing hnutí ANO funguje, a tím vás vlastně dostává hnutí ANO do opoziční defenzivy,“ ozval se Moravec.

Bartoš okamžitě odmítl, že by Piráti byli v defenzivě. Uznal, že vláda má z podstaty věci velký mediální prostor, ale to neznamená, že by Piráti nepracovali.

„Mně to nějak žíly netrhá. My jsme zvyklí pracovat, bavit se s lidmi, takže já v tuhle chvíli tvrdím, že máme první nejlepší produkt, alespoň podle aktuálních průzkumů a holt druhý nejlepší marketing, ale my si ten marketing děláme sami,“ poznamenal Bartoš s tím, že podle průzkumů z poslední doby jsou Piráti nejsilnější opoziční stranou a prý nabízejí občanům ten nejlepší program.

Pár slov věnoval i rouškovnému pro seniory v podobě jednorázového příspěvku ve výši 5 tisíc korun. Bartoš uznal, že senioři tyto peníze jistě využijí, protože inflace v Česku bohužel roste, což znamená, že si všichni lidé, i senioři, koupí za své peníze méně zboží či potravin. Piráti by si prý přáli, aby ministryně financí Schillerová provedla také nějaký systémový krok a aby pracovala s faktorem rostoucí inflace a rostoucího zadlužení ČR.

Bartoš však odmítl, že by opozice nepřála seniorům onen jednorázový příspěvek, nebo dokonce že by opozice seniory nenáviděla, což říká Andrej Babiš. „To si myslím, že je od pana premiéra vyloženě sprosťárna,“ vypálil šéf Pirátů.

„Používáte hodně expresivní výrazy,“ sdělil svému hostu na to konto moderátor.

Bartoš znovu udeřil na vládu a připomněl, že ANO a ČSSD společně v této zemi vládnou už sedm let a za tu dobu nedokázaly předložit smysluplnou důchodovou reformu, ani návrh systémového řešení exekučních pastí a dalších těžkostí, které doléhají na občany. Piráti prý řešení nabízejí, ale Bartoš se v tuto chvíli obává, že Babišův kabinet vede občany řeckou dluhovou cestou, což šéf Pirátů rozhodně nepovažuje za dobré pro Česko.

Podtrženo a sečteno, vláda ANO a ČSSD se podle Bartoše jen snaží koupit si voliče, ale nepředložila téměř žádné důležité zákony. Za sedm let předložila často kritizovaný zákon o EET, nebo teď nový stavební zákon, ale ten je také hojně kritizován.

Podle Bartoše lze v oblasti důchodů pracovat s daňovými sazbami či s posunem odchodu do důchodu, byť této druhé možnosti se podle šéfa Pirátů lze vyhnout.

Vedle toho se bude muset vláda zaměřit na modernizaci celé ekonomiky ve směru průmyslu 4.0., tedy ve směru produkce výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Stejně tak prý nesmíme zapomínat ani na digitalizaci státní správy, díky které kabinet ušetří a pak bude moct dát jednorázový příspěvek seniorům a provést i další kroky bez toho, aby se nezvyšoval český státní dluh.

Současně s tím prý musí vláda vystupovat tak, aby se Česká republika těšila důvěře jak vlastních občanů, tak zahraničních partnerů.

Další peníze by podle Bartoše bylo možné najít, pokud by vláda konečně důsledně bojovala proti daňovým rájlm, kdyby se seriózně zabývala digitální daní a tak podobně.

Kabinet Andreje Babiše jde podle Bartoše bohužel cestou udržení neperspektivních oborů a to je slovy šéfa Pirátů velký problém.

A jako by to nestačilo, vláda se chystá snížit daně, aniž by vysvětlila, z čeho výpadek příjmů nahradí. Když už snižovat daně, tak by podle Bartoše bylo smysluplnější zvýšit slevu pro daňové poplatníky.

„Děkuji předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi, že se nebojí jít do tohoto pořadu a že byl hostem Otázek,“ rozloučil se poté Moravec s Bartošem.

